Kind (13) und Jugendlicher (16) attackieren Basketball-Trainer und Spielerin

Kaum zu glauben: Ein Kind (13) und Jugendlicher (16) haben am Dienstag in Murnau einen Basketball-Trainer und eine Spielerin attackiert. Die Polizei ermittelt.

Murnau – Ein Kind und ein Jugendlicher haben sich am Dienstag in Murnau gewaltig danebenbenommen. Am Abend trainierten ab 20 Uhr in der Turnhalle des Staffelsee-Gymnasiums Basketball-Damen und Jugendliche des ESV Staffelsee. Ein polizeibekannter 13-jähriger Murnauer und ein 16-jähriger Riegseer, beide betrunken, saßen auf der Zuschauertribüne.

Nach Angaben von Murnaus Polizeichef Joachim Loy stießen sie dort „massive Beleidigungen“ aus. Doch nicht nur das. Ein Trainer (27) und eine Spielerin (21) wurden angegriffen. Beide trugen Verletzungen an den Armen davon. Am heutigen Freitag soll der Trainer vernommen werden. „Dann wissen wir mehr“, sagt Loy.

Es läuft eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Dem Kind und dem Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt. Zudem bekommen sie vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen ein Hausverbot.

roy

Auch interessant: Unbekannte flexen Hotel-Tresor auf