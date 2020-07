Murnauer (45) wehrt sich gegenBlutentnahme

Ein 45-jähriger Murnauer hat sich Freitagnacht gegen eine Blutentnahme gewehrt. Diese war erst möglich, nachdem die Polizei unmittelbaren Zwang angewendet hatte.

Murnau - Der Mann war bei einer Kontrolle am Burggraben in Murnau gestoppt worden. Er war laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Anfangs verweigerte der Mann einen Test. Dann erklärte er sich doch dazu bereit. Der Wert erfüllte möglicherweise einen Straftatbestand. Im Anschluss ordneten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Dort sperrte sich der Fahrer jedoch gegen die Maßnahme durch Wegziehen des Armes. Verletzt wurde niemand. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und, wenn sich der Atemalkoholwert bestätigt, eine wegen Trunkenheit im Verkehr.

roy

