Seniorenzentrum: Murnauer suchten Angehörige

Nach der Schließung des Murnauer Seniorenzentrums Kemmelpark ist nicht alles glatt gelaufen. Günter K. etwa wusste zwei Tage lang nicht, wo seine Tante hingebracht wurde. Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen fühlt sich nicht zuständig. Der Geschäftsführer des Seniorenzentrums macht keine näheren Angaben.

Murnau – Die Zahlen sind bedrückend. Mittlerweile sind sieben Bewohner des Murnauer Seniorenzentrums Kemmelpark an Covid-19 verstorben. Keine einfache Zeit für die Angehörigen. Aber auch nicht für die Verantwortlichen.

Murnauer beklagt Informationsdefizit

Das Wohnheim war am Mittwoch, 8. April, geschlossen worden. Die Bewohner wurden in die Kliniken in Garmisch-Partenkirchen und Murnau sowie in die Rheumaklinik Oberammergau und nach Lenggries verlegt. Auch ein Teil des Pflegepersonals war positiv getestet worden. Die Verlegung in andere Einrichtungen verlief jedoch nicht reibungslos. Günter K. aus Murnau beklagt ein Informationsdefizit. Zwei Tage lang wusste er nach der Schließung des Seniorenzentrums nicht, wo seine 95-jährige Tante gelandet ist. „Ich bin auf heißen Kohlen gehockt.“ Am Gründonnerstag und Karfreitag. Am Karsamstag setzte er sich ans Telefon. Es folgte eine „Odyssee“, wie der Murnauer erzählt. Er habe mindestens 15 Gespräche geführt. „Ich bin stundenlang am Telefon gehängt.“

Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum in Murnau

K. hat Verständnis für die schwierige Situation, will niemandem die Schuld zuweisen. Aber er hätte sich gewünscht, dass ihn in dem Moment jemand kontaktiert, in dem seine Tante aus dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen entlassen wurde. „Von wem auch immer.“ Der Datenfluss habe nicht funktioniert. K. erfuhr letztlich am Karsamstag von einer Klinikumsmitarbeiterin, wo seine Tante hingebracht worden war: nach Lenggries. In die Geriatrische Reha-Klinik.

Klinikum: Sind nicht zuständig

Dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen tut es „zunächst einmal sehr leid“, sagt Martina Tille, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Man könne „sehr gut nachvollziehen“, dass sich der Angehörige „große Sorgen gemacht“ hat. Das Klinikum war als Aufnahmestation in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt für die Evakuierung der Bewohner des Seniorenzentrums beauftragt. Das bestätigt Tille. Doch sei die Klinik nicht diejenige Einrichtung, die die Angehörigen über den derzeitigen Aufenthaltsort informiert. „Diese Information wäre Aufgabe des Trägers gewesen, der mit Sicherheit in dieser auch für ihn extremen Situation vielleicht nicht gleich jeder Info nachkommen konnte.“

Keine Auskünfte zu Patientendaten

Es kommt ein zweiter Punkt hinzu: „Auch wenn es sich hier um eine Ausnahmesituation handelt“, erteile das Klinikum generell keine Auskünfte zu Patientendaten. „Schon gar nicht telefonisch“, betont Tille. Das Klinikum bittet um Verständnis, „dass wir die Privatsphäre unserer Patienten schützen“.

Wirrwarr um Verlegung

In einem weiteren Fall lief nicht alles glatt. Maria S. (Name geändert) war vergangene Woche im Unklaren über den Verbleib ihrer Mutter, ebenfalls über 90 Jahre alt und Bewohnerin des Seniorenzentrums. Die Tochter dachte, ihre Mutter wäre am 7. April nach Lenggries verlegt worden. Doch dort war sie nicht im Computer registriert. Letztlich stellte sich heraus, dass die betagte Dame erst am 9. April in Lenggries gelandet war. S. hing ebenfalls viel am Telefon. „Ich hätte mir vom Seniorenzentrum mehr Aufklärung erwartet“, betont die Murnauerin. Aber sie zeigt auch Verständnis. „Es war ein fürchterliches Kuddelmuddel. Jeder war überfordert, die waren alle am Durchdrehen.“

Geschäftsführer will sich nicht äußern

Dr. Albert Wentlandt, Geschäftsführer des Seniorenzentrums, will sich nicht äußern. „Zu dem Thema ist alles gesagt. Es ist alles geregelt.“

Auch interessant: Neue Wertschätzung für Lkw-Fahrer