Hund pinkelt an Mauer: Nachbar klagt 

Skurriler Fall am Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen: Ein Nachbar klagte, weil ein Hund an den Grenzpfosten uriniert haben soll.

Murnau – Es ist manchmal nicht zu glauben, womit sich deutsche Gerichte beschäftigen dürfen beziehungsweise müssen. Ein Ehepaar aus Murnau klagte jetzt gegen seinen Grundstücksnachbarn auf Schadensersatz in Höhe von 116,62 Euro zuzüglich Zinsen. Die Murnauer wollten zudem erreichen, dass das Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen dem Nachbarn untersagt, dessen Hund an die Grenzpfosten des Klägergrundstücks pinkeln zu lassen.

Klage über lauten Geschlechtsverkehr auf Terrasse

Damit nicht genug: Der Münchner Rechtsanwalt beschwerte sich im Namen seiner Mandantschaft darüber hinaus über zu lauten Geschlechtsverkehr des Nachbarn auf dessen Terrasse. Die Kläger ließen die Mauersäule von einer Firma im Juli vergangenen Jahres für 116,62 Euro brutto reinigen. Bei dieser Prozedur kamen unter anderem ein Hochdruckstrahler und Geruchsvernichter zum Einsatz.

Nachbar verteidigt sich

Der Nachbar wies sowohl die Vorwürfe, als auch die Zahlungsansprüche strikt zurück. Der Mann verteidigte sich, erklärte, dass es sich nicht um seinen Hund, sondern um den seiner Ehefrau handle. Die Folgen für die Mauer hat sie dann seinen Angaben nach auch sofort beseitigt.

Zeugin erkennt Hund

Die Richterin hörte in diesem skurrilen Zivilstreit verschiedene Beteiligte an. Ergebnis: Eine Zeugin (32), die sich als ehemalige Tierarzthelferin und Dogwalkerin vorstellte, kannte den Hund namentlich und konnte ihn dem Grundstück des Nachbarn zuordnen. Sie hatte „Pombi“ sogar einmal in flagranti beim Mauerbieseln am Pfingstmontag des vergangenen Jahres beobachtet.

Pombi dringend tatverdächtig

Zahlreiche Nachfragen der Rechtsanwälte zu Pombis möglichen Stoffwechselgewohnheiten folgten. Aus Sicht der Zeugin galt Rüde Pombi als dringend tatverdächtig für jegliches Mauerwildbieseln bei den Klägern. Nach eigenen Angaben kennt sie in der Umgebung nur zwei weitere Hunde. Der männliche weist ihr zufolge größenbedingt eine andere Bieselhöhe auf als die, die sie mit sachkundigem Blick an der besagten Mauer festgestellt habe. Der andere Hund sei ein Weibchen, dem man so ein Markierverhalten natürlich ohnehin nicht anhängen könne. So verengte sich der Pool der Verdächtigen aus Sicht der Zeugin offensichtlich auf den Rüden Pombi.

Einigung scheitert

Eine gütliche Einigung zwischen den zerstrittenen Nachbarn war in der mündlichen Verhandlung nicht zu erreichen – trotz aller Bemühungen der Richterin. Das Ende vom Lied: Das Gericht untersagte dem Nachbarn, den von ihm oder seiner Ehefrau gehaltenen Hund an die Mauer pinkeln zu lassen. Der Schadensersatzanspruch wurde jedoch abgewiesen. Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass Pombi zumindest am Pfingstmontag 2019 unter Beobachtung der Dogwalkerin an die Mauer der Kläger gepinkelt hatte. Es erkannte wegen des einmaligen Urinierens eine Wiederholungsgefahr. Das Gericht vertrat jedoch trotz der präsentierten Indizienkette nicht die Auffassung. dass man Pombi auch die spätere Verunreinigung von Anfang Juli 2019 anlasten kann, die zu den erwähnten Reinigungskosten geführt haben soll. Das Geschlecht und die von der Dogwalkerin geschätzte Pinkelhöhe genügten der Richterin nicht, Pombi und damit sein Stiefherrchen auch der Tat vom Juli 2019 zu überführen.

Urteil rechtskräftig

Das Urteil ist rechtskräftig. Was aus der Sache wegen des zu lauten Geschlechtsverkehrs auf der Terrasse wurde, ist dem Gericht nicht bekannt.

Paul Silber

Auch interessant: Reh offenbar von Hunden gerissen