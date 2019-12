Jubel im Murnauer Café Krönner: Johnson darf bleiben

Erst sollte er abgeschoben werden. Nun darf der Nigerianer Johnson Adeniyi doch in Deutschland bleiben - zumindest für die nächsten drei Jahre.

Murnau – Im Pass von Johnson Adeniyi steht seit Kurzem geschrieben, was im Café Krönner in Murnau für einen nie dagewesenen Jubelsturm gesorgt hat: „Abschiebung ausgesetzt“ heißt es hochoffiziell im Dokument. Johnson, früher Spüler und nun Auszubildender im Bereich Konditorei-Verkauf, darf in Deutschland bleiben. Zumindest für die nächsten drei Jahre seiner Lehre. „Es ist noch nicht alles durchgestanden, aber der Druck ist weg“, sagt Inhaberin Barbara Krönner.

Seit 2015 kämpft sie um ihren Mitarbeiter. Wenn es nicht ohnehin schon schwer genug wäre, Fachkräfte in der Gastronomie zu finden, kam in diesem Fall noch die menschliche Komponente hinzu. „Es haut dich weg, wenn du das Schicksal vor Augen hast“, sagt Krönner. Ende Oktober hatten sie und ihr Mitarbeiter bei der Ausländerbehörde in Weilheim vorgesprochen. Der Asylsuchende sollte abgeschoben werden in seine Heimat Nigeria, das den Status eines sicheren Herkunftslands hat. Die Chance auf einen Verbleib, hat man Krönner gesagt, liege unter zehn Prozent. „Das ist ein Lucky-Punch“, betont die Café-Betreiberin. Kurz vor Weihnachten erhielt der Nigerianer die frohe Kunde der Behörden. „Ein echtes Weihnachtsgeschenk für die ganze Mannschaft – so kitschig das klingt.“

Krönner lobt den Dialog mit dem Ausländer-Amt. Mit Kampf und Öffentlichkeitsarbeit alleine hätten sie das nie geschafft. Ein juristischer Schachzug half. Krönner wechselte die Anwältin. Der neue Rechtsbeistand konzentrierte sich auf den Ausbildungs-Aspekt. Außerdem fehlten Dokumente. „Wir hatten Zeitdruck, wir hätten vieles früher anleiern müssen“, räumt die Geschäftsfrau ein. In der nigerianischen Botschaft in Berlin stellten sie ihm einen neuen Pass aus nach Rücksprache mit der Cousine und den Behörden vor Ort. Außerdem überprüften die Beamten, dass auch ja kein Strafverfahren in der Heimat gegen ihn vorlag. „Um sich keinen Verbrecher ins Land zu holen“, sagt Krönner.

Mittlerweile hat Adeniyi seine Ausbildung zum Verkäufer an der Berufsschule in Garmisch-Partenkirchen begonnen. Einmal in der Woche fährt er in die Marktgemeinde. Sicherheitshalber unterrichtete sie die Schule über Adeniyis Situation. Der 37-Jährige spricht nicht fließend Deutsch. „Da muss er mehr machen“, fordert Krönner. Seine junge Lehrerin sicherte sofort Hilfe zu. In der Klasse traf Adeniyi einen zweiten Azubi aus Nigeria. Seinen neuen Job wertet die Murnauerin als Herausforderung wie Chance. Ohne Lehre wäre er nicht über die Arbeit des Spülers hinausgekommen. Als Verkäufer habe er ganz andere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Krönner ist überzeugt: „Das schafft er, er ist intelligent.“

Seit Adeniyi den positiven Bescheid erhalten hat, nimmt die Chefin ihn als viel lockereren Menschen wahr. „Er ist erlöst.“ Der Kampf ist allerdings noch nicht zu Ende. Es stehen bereits die nächsten Aufgaben an. Bislang wohnt er noch mit anderen Migranten im Weilheimer Containerdorf. Adeniyi soll nach Murnau in eine Betriebswohnung ziehen.

Irgendwann wird auch sein Status wieder diskutiert werden. Noch hat man den Afrikaner nicht als anerkannten Asylbewerber, als Flüchtling eingestuft. Krönner hofft, dass die Gesetzgebung in drei Jahren den Verbleib von Fachkräften zulässt. Zuversicht hat sie genug. Denn auch außerhalb des Cafés im Internet sprachen ihr viele Mut zu. Erwartet hatte sie das nicht. „Ich hatte Angst, einen Shitstorm abzubekommen.“ Es lief andersherum. „Ich habe eher das Gefühl, dass die Einstellung der Menschen offen und vernünftig ist.“

