Polizei verhaftet mutmaßlichen Betrüger

Die Polizei hat am Freitag in Murnau ein Wohnmobil sichergestellt und den Fahrer verhaftet. Es handelt sich um einen mutmaßlichen Betrüger.

Murnau - Die Polizei hat am Freitag um 8.15 Uhr auf der B 2 in Murnau ein Wohnmobil sichergestellt und den Fahrer verhaftet. Wie sich herausstellte, gab es einen Suchvermerk für das Kennzeichen in den polizeilichen Fahndungsbeständen. Offensichtlich hatte der Fahrer, ein 61-jähriger Wohnsitzloser, das Fahrzeug in betrügerischer Absicht in Schwabsoien für 25 000 Euro gekauft, obwohl er nicht über das erforderliche Geld verfügte. Der Verkäufer hatte bereits bei der Polizei Schongau eine Anzeige aufgegeben, weil der Kaufpreis nicht auf seinem Konto einging. Bei der Überprüfung des Fahrers kam zudem auf, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München II bestand. Deshalb wurde er vor Ort noch verhaftet und von der Grenzpolizei Murnau in die Justizvollzugsanstalt in Garmisch-Partenkirchen eingeliefert. Dort muss er nun unfreiwillig seine zehnmonatige Haftstrafe antreten.

Im Laufe der Ermittlungen wurde darüber hinaus bekannt, dass sich der Mann und seine Lebensgefährtin (53) in mehreren Pensionen im südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen und eventuell auch in Tirol eingemietet hatten, ohne die Rechnung zu bezahlen.

roy

Auch interessant: Zwei Leichen in Wohnmobil gefunden