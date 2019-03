Polizei wird zu riesiger Schlange gerufen - und hat jetzt viele Fragen

An der Murnauer Lourdesgrotte wurde am Freitag eine riesige Schlange entdeckt. Sie sah lebendig aus. Sofort rief man die Polizei, die nun vor einem Rätsel steht.

Murnau - So einen Fund kann die Polizei auch nicht alle Tage vermelden. An der Murnauer Lourdesgrotte wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr eine große Schlange entdeckt. Sie lag dort zusammengerollt und schaute nach Angaben von Inspektionschef Joachim Loy lebend aus.

Doch wie sich herausstellte, war das Tier tot. Eine Frau, die sich um die Grotte kümmert, hatte die Schlange entdeckt.

Bayern: Riesige Boa in Murnauer Lourdesgrotte - Polizei ermittelt

Es handelte es sich um eine Boa. Sie ist rund drei Meter lang und hat einen Durchmesser von mindestens zehn Zentimetern. Im Mundbereich war sie leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Murnau (PI) prüft nun eine Anzeige nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Wer Hinweise zu diesem Fall geben kann und etwas beobachtet hat, kann sich an die PI Murnau unter Telefon 08841/61760 wenden.

roy

Lesen Sie auch: Schock am Tegernsee: Ein-Meter-Schlange erschreckt Badegäste