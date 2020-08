Höherlegung der Staatsstraße 2062: Straßenbauer müssen Rücksicht auf Haselmaus nehmen

Die Haselmaus ist in Murnau und Ohlstadt inzwischen recht gut bekannt. Denn ihr Vorkommen verzögerte den Radwegebau nahe Schwaiganger. Auch bei der Hochwasserfreilegung der Staatsstraße 2062 bei Achrain ist das geschützte Nagetier im Auge zu behalten.

Murnau – Den Tag verschlafen Haselmäuse in Nestern aus Laub und Gras, aktiv sind die possierlichen Nagetiere nur in der Dämmerung und Nacht. Daher bekommt der Mensch von den geschützten Kreaturen aus der Familie der Bilche nichts mit. Das „Tier des Jahres 2017“ gilt als Kletterkünstler und kommt auch im Blauen Land vor, in der Nähe der Deponie Schwaiganger. Das ist bekannt, denn die kleine Haselmaus sorgte letztlich dafür, dass die Gemeinden Murnau und Ohlstadt gezwungen waren, den ersten Schritt beim Bau des Radweg-Abschnitts zwischen Gestüts-Einfahrt und Deponie zu verschieben.

Genehmigungsverfahren läuft

Das Teilstück ist längst realisiert. Nun fehlt noch der Abschnitt bis Achrain, verbunden mit der Hochwasserfreilegung der Staatsstraße. Hierfür hat die Regierung von Oberbayern vergangene Woche das Genehmigungsverfahren gestartet.

Nager im Winterschlaf

Man hätte es ahnen können: Auch bei diesem Projekt muss das Staatliche Bauamt Rücksicht auf die Haselmaus nehmen, zudem ist der Vogelschutz zu beachten. Die Haselmaus überwintert von November bis März. „Wir dürfen den Winterschlaf nicht stören“, erklärt Nadine Heiß, Abteilungsleiterin beim Staatlichen Bauamt Weilheim. Im März beginnt dann die Vogelbrutzeit. Folge: „Der Oktober ist der einzige Monat, in dem wir roden können.“ Betroffen ist ein kleines Areal am Ende des bereits vorhandenen Radwegs bis zum offenen Bereich.

Mooriges Terrain

Das Staatliche Bauamt plant, dort im Oktober 2021 Gewächse zu entfernen. „Sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorhanden und die Finanzierung gesichert ist“, wie Heiß einschränkt. Zunächst liegen die Pläne vier Wochen aus. Wenn dann später der Planfeststellungsbeschluss – also die Genehmigung – unter Dach ist, wird das Staatliche Bauamt vertieft in die Planung einsteigen. Ein steht fest: Aufgrund des moorigen Terrains ist die Höherlegung der Staatsstraße kein leichtes Unterfangen. Um den Untergrund tragfähig zu machen, verankert man insgesamt 6000 Säulen im Abstand von 1,85 Metern. Diese werden mit Beton verfüllt, sagt Werner Hüntelmann, Sachgebietsleiter Planung und Bau für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. 20 neue Rechteckdurchlässe sorgen dafür, dass Hochwasser abfließen kann. Hüntelmann zufolge ist nachgewiesen, dass das reicht.

Ausgleich schaffen

Bei jedem Eingriff in die Natur muss ein Ausgleich geschaffen werden. Das ist hier nicht anders. Das Staatliche Bauamt hat schon vor Jahren eine Fläche in Schöffau gekauft, die nun in Teilen für diesen Zweck verwendet wird. Auch vor Ort zwischen Achrain und Deponie ist laut Heiß einiges geplant: Pflanzungen etwa, oder auch Entbuschungen. „Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die mit der Naturschutzbehörde abgestimmt sind.“

Auch interessant: Murnauer Christkindlmarkt steht auf der Kippe