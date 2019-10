Der Chefkritiker greift an: Welf Probst will Bürgermeister werden

Kommunalwahlen 2020

Der Wettbewerb um das Bürgermeisteramt in Murnau gewinnt an Fahrt: Welf Probst (Freie Wähler) hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass er kandidieren möchte. Damit ist er nach Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) und dem parteilosen Rudolf Utzschneider, der für die CSU antreten will, der dritte Aspirant.