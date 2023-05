Zwei Bürgerentscheide in Murnau am 23. Juli - Vier Gruppierungen wollen Ratsbegehren dagegensetzen

Rufbus und Blaues-Land-Bus im Fokus

In Murnau kommt es am Sonntag, 23. Juli, zu zwei Bürgerentscheiden. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend den Weg dafür frei gemacht.

Murnau - Der Murnauer Marktgemeinderat hat am Dienstagabend die beiden Bürgerbegehren zum Rufbus und zum Blaues-Land-Bus für zulässig erklärt. Die Stimmberechtigten können am Sonntag, 23. Juli, ihr Votum abgeben. Die CSU Murnau, die örtlichen Freie Wähler, Mehr Bewegen und Felix Burger für die SPD haben außerdem den Antrag für ein Ratsbegehren eingereicht. Es heißt „Der bessere öffentliche Nahverkehr für Murnau“. Die Frage lautet: „Wollen Sie ein für alle nutzbares, klimafreundliches, barrierefreies Beförderungssystem in Murnau?“ Begründet wird das Ratsbegehren so: „Wir sind der Meinung, dass eine ganzheitliche und bedarfsorientierte Kombination verschiedener Elemente (u.a. Ringbus, Blaues-Land-Bus, Anrufsammeltaxi, Taxigutscheine für Bedürftige) das bessere Beförderungssystem für alle Murnauerinnen und Murnauer ist.“