Murnau hat Standort für Behördenfunk gefunden

Von: Peter Reinbold

Auf dem Areal östlich des James-Loeb-Denkmals soll in den kommenden zwei Jahren ein Funkmast entstehen. © Heino Herpen

Der Mast für den digitalen Behördenfunk wird in der Nähe des James-Loeb-Denkmals gebaut. Dazu hat sich der Murnauer Gemeinderat einstimmig entschlossen. Die Debatte verlief allerdings nicht reibungslos. Vor allem die Entscheidung von Bürgermeister und Verwaltung, die den Bebauungsplan für das Gebiet um den Maria-Antonien-Weg noch nicht geändert hatten, sorgte für Attacken der Opposition.

Das Provisorium für den digitalen Behördenfunk steht derzeit an der Kellerstraße. © Dominik Bartl/Archiv

Murnau – Gutachter Hans Ulrich, der in München ein Ingenieurbüro betreibt, das im Bereich Mobilfunk Expertisen erstellt, hat ganze Arbeit geleistet. In mehrerer Hinsicht. Die Ergebnisse seines Immisionsgutachtens, das er im Auftrag des Markt Murnau erstellte, um den besten Standort für den digitalen Behördenfunk zu finden, haben der Politik wohl größeren juristischen Streit erspart. Wäre Ulrich zu dem Schluss gekommen, der Hochbehälter am Maria-Antonien-Weg sei die geeignetste Stelle, um den Funkverkehr der Blaulichtorganisationen im Ort störungsfrei abzuwickeln, man hätte wohl mit rechtlichen Schritten der Anwohner rechnen müssen, die im „Murnauer Villenviertel“, wie CSU-Mann Rudolf Utzschneider die Gegend nennt, leben. Ulrich schlug allerdings den Bereich östlich des James-Loeb-Denkmals am Maria-Antonien-Weg als Ort vor, der die besten Voraussetzungen mitbringt. In der Verlosung befand sich das geplante Feuerwehrgerätehaus. Dort hätte allerdings ein Mast mit einer Höhe von 85 Metern entstehen müssen – ein Ausschlusskriterium.

Die Diskussion im Gemeinderat um den richtigen Standort geriet in weiten Teilen, und quer über alle Fraktionen – ausgenommen die Bürgermeisterpartei ÖDP/Bürgerforum –, zur Kritik an Rathaus-Chef Rolf Beuting und seinem Solo. Der Vorwurf, von Phillip Zoepf (Mehr Bewegen), Welf Probst (Freie Wähler), Veronika Jones-Gilch (Bündnis 90/Die Grünen) und der CSU-Granden Lorenz Brey und Utzschneider unisono geäußert, bezog sich auf den Bebauungsplan des Areals um den Hochbehälter am Maria-Antonien-Weg. Der schließt, als einziger im Bereich der Gemeinde Murnau, Mobilfunkanlagen aus. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 28. April 2022 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan zu ändern. „Sieben Monate sind ins Land gezogen. Passiert ist nichts“, meinte Brey aufgebracht. „Die Art und Weise, wie das gelaufen ist , ist nicht in Ordnung.“ Ihn störte vor allem, dass die Standortauswahl dadurch eingeschränkt sei. Beutings Antwort deckt sich mit der von Marktbaumeister Klaus Tworek. „Wir wollten erst das Gutachten abwarten“, sagte Tworek, und Beuting meinte, man habe sich entschlossen, erst einmal die wissenschaftlichen Fakten zu recherchieren. Erklärungen, die Jones-Gilch nicht zufriedenstellen. Sie hätte es gut gefunden, wenn Bürgermeister und Verwaltung den Gemeinderat über die Entscheidung, noch abzuwarten, informiert hätten. „Dann hätten wir darüber debattieren können.“

Der Alleingang Beutings riss alte Gräben und kaum verheilte Wunden auf – vor allem bei der Opposition. Utzschneider erinnerte daran, dass der Bürgermeister für die Bewohner rund um den Maria-Antonien-Weg das Gleichheitsprinzip nicht vollumfänglich angewendet sehen wollte, was ihm Utzschneider schon mehrmals vorgeworfen hatte. Dass Beuting derlei Worte gewählt hatte, steht für Utzschneider, Brey und Jones-Gilch, die „Sonderrechte“ vermutete, „die nicht gehen“, fest. Unumstößlich. Die Fraktionssprecherin der Öko-Partei wollte diese Aussage im Protokoll der damaligen Gemeinderatssitzung niedergeschrieben wissen. „Wir sind mit dem Versuch dreimal gescheitert“, sagt sie. Beuting reagierte auf die Attacken bewusst gelassen. Er kennt sie. „Es geht nur ums Nachtarocken“, sagte er. „Ich werde bewusst falsch ausgelegt.“

Einigkeit und Einstimmigkeit bei allen Spannungen herrschte über den Standort für den Behördenfunk östlich des James-Loeb-Denkmals, obwohl sich in der Nähe die Klinik Hochried befindet. Angeblich, so heißt es aus Kreisen des Gemeinderats nach einem Ortstermin, habe die Klinik gegen den Bau des Masten keine Vorbehalte. Die Strahlung des Behördenfunks ist laut Ulrich um einiges niedriger als die einer Mobilfunkanlage. Dass Mobilfunkanbieter ihre Antennen auf dem Mast platzieren dürfen, hält man beim Landeskriminalamt (LKA), das beim digitalen Behördenfunk in Murnau federführend ist, für so gut wie ausgeschlossen. Zum einem sei die Anlage im Besitz des Freistaats, zum anderen besitzt der Markt Murnau ein Mitspracherecht.

Das LKA will den neuen Standort so schnell wie möglich in Betrieb nehmen. Für das Provisorium, das sich an der Kellerstraße befindet, leistet die Behörde Mietzahlungen. „Wir wollen so schnell wie möglich eine dauerhafte Anlage“, sagte ein Vertreter des Landeskriminalamts in der Donnerstagabendsitzung des Gemeinderats. Bis der Mast steht, können allerdings noch bis zu zwei Jahre ins Land ziehen. Das Zustimmungsverfahren läuft über die Regierung von Oberbayern.