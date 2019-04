Hunderte Schüler gehen für „Fridays for Future“ auf die Straße - nach Schulschluss

Demo in Murnau

von Andreas Seiler schließen

Die weltweite Bewegung „Fridays for Future“ ist nun auch in Murnau angekommen: Etliche Kinder und Jugendliche – die Angaben reichen von 250 bis 350 – gingen am Freitag nach Schulschluss für den Klimaschutz auf die Straße. Die B2 musste zeitweise gesperrt werden.