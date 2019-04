Kurios! Mann reinigt Wohnung mit Staubsauger - dann brennt plötzlich die Küche

Murnau - Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro ist bei einem Küchenbrand am Dienstag in der Graf-Alban-Straße in Murnau-Westried entstanden. Kurios dabei die Entstehung des Feuers: Gegen 12.20 Uhr war der Wohnungsinhaber (77) gerade dabei, die Zimmer in der Wohnung mit dem Staubsauger zu reinigen. Versehentlich blieb dabei das Kabel des Staubsaugers an den Knöpfen des Ofens hängen, wodurch die Herdplatten eingeschaltet wurden und ein Brot, das auf den Herdplatten lag, zu brennen anfing.