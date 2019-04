Lagerraum brennt komplett aus - es kommt zu einer massiven Rauchentwicklung

Mehrere Feuerwehren rund um Murnau mussten am Mittwoch zu einem Kellerbrand ausrücken. Ein Anwohner kam ins Krankenhaus.

Murnau - Am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, gingen in der Leitstelle mehrere Notrufe zu einem Feuer im Norden von Murnau ein. Im Keller einer Doppelhaushälfte war ein Brand ausgebrochen. Der Lagerraum brannte komplett aus, wodurch massiv Rauch in das ganze Haus eindrang.

Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, ein Mann musste jedoch leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Murnau, Seehausen und Weindorf konnte der Brandherd schnell unter Kontrolle gebracht werden. Etwa 60 Einsatzkräfte bekämpften den Brand. Daneben waren zwei Notärzte und weitere Rettungskräfte vor Ort.

+ Es kam zu einer starken Rauchentwicklung durch den Kellerbrand. © Dominik Bartl

Nach über einer Stunde konnten die Einsatzkräfte abrücken. Nach ersten Angaben beläuft sich der Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Schock für Eltern: Kita-Projekt in Holzkirchen für 60 Kinder platzt - weil sie keine Firma bauen will (Merkur.de)

Zu einem großen Rettungseinsatz kam es auch in Unterföhring - nach einem Autounfall war glücklicherweise eine Notärztin zufällig vor Ort, wie Merkur.de berichtet.

mag