Bekommt Murnau einen  Ortsbus?

Der Staffelseebus ist Geschichte, nachdem der Kreistag diese Linie aufgrund fehlender Akzeptanz eingestellt hat. Nun will der Markt Murnau möglicherweise den öffentlichen Nahverkehr selbst organisieren. Die Idee: ein Ortsbus.

Murnau – Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) ist Feuer und Flamme: „Die Zeit ist reif für einen Ortsbus“, erklärte er in der Sitzung des Energie-, Umwelt- und Verkehrsausschusses, der sich mit dem Thema befasste. Vor allem ältere Menschen, deren Zahl in Murnau stetig steige, brauchen nach Ansicht des Rathauschefs dieses Angebot. Eine Entscheidung wurde noch nicht gefällt. Mit der Angelegenheit soll sich bald der Gemeinderat beschäftigen.

In der besagten Ausschuss-Sitzung stellte der Verkehrsplaner Dr. Jürgen Brunsing die Ergebnisse einer Studie über einen Murnauer Ortsbus vor. Dazu war er von der Gemeinde beauftragt worden. Der Staffelseebus ist laut Brunsing nicht gut angenommen worden, weil er Schwächen hatte. So sei etwa die Linienführung nicht optimal gewesen. Zudem habe bei vielen Fahrten die Anbindung an den Zugverkehr gefehlt. Beim Angebot des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) sieht der Experte das Problem, dass dieser innerörtlich wenige Haltestellen anfahre und stark am Schülerverkehr orientiert sei. Zudem sei das Angebot am Wochenende zu gering.

Ein Problem sieht der Verkehrsexperte auch darin, dass es keinen Tarifverbund gibt. Die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel müssen beim Umsteigen jedesmal eine neue Fahrkarte kaufen. Dass ein Stadtbus funktionieren kann, zeigt laut Brunsing das Beispiel Weilheim. Dort sind die Busse seit 2006 im Einsatz. Erst jüngst wurde das Liniennetz erweitert. Auch für Murnau, das mit knapp 13 000 Einwohnern deutlich kleiner als Weilheim ist, gibt es nach Ansicht Brunsings Potenzial.

Sinnvoll wäre laut der Studie eine Ringlinie, auf der ein Bus im Stundentakt in 40 Minuten vom Bahnhof durch den Ort und wieder zurück fährt. Am Bahnhof müsse ein Anschluss an die Züge nach München und Garmisch-Partenkirchen bestehen. Unterwegs sein sollte der Bus montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr. Am Wochenende könnte der Takt nach Bedarf ausgedünnt werden. Als Linienführung schlägt Brünsing vor: Bahnhof, Obermarkt, Kemmelpark, östlich der Kaserne nach Süden zur Klinik und über das Zentrum zum Seniorenheim zurück zum Bahnhof. Ein Abstecher zum Strandbad wäre auch möglich, im Winter könnte dieser entfallen.

Zur Einschränkung meinte Brunsing: „Westried und Grafenaschau können wegen des kurzen Zeitfensters von 40 Minuten nicht angeschlossen werden.“ Der Fachmann rechnete auch die Kosten vor: Wenn der Bus an 250 Werktagen jeweils 14 Runden fährt, kommen bei Kilometerkosten von jeweils zwei Euro insgesamt 105 000 Euro pro Jahr zusammen. Der Wochenendverkehr kostet bei einem ausgedünnten Takt zusätzlich 34 000 Euro. Ein geeigneter Midi-Bus mit Einstiegshilfe ist neu für rund 200 000 Euro zu bekommen. Für den Betrieb an den Wochentagen werden zwei Fahrer gebraucht, zudem ist ein Ersatzfahrer nötig. Beuting rechnet damit, dass die Nutzer ein Viertel der Kosten zahlen – und die Gemeinde für den Rest aufkommen muss. Als Testzeitraum schlägt Brunsing zwei Jahre vor. Ein vorzeitiger Abbruch nach einem Jahr sollte eingeplant werden, „wenn die Fahrgastzahlen so schlecht wie beim Staffelseebus sind“.

Alfred Schubert