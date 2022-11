Rezession, Inflation: Murnau muss Reserven aufbrauchen

Von: Roland Lory

Teilen

Herr über Murnaus Finanzen: Josef Brückner © Archiv-Lory

„Der Krieg hat viel verändert“, sagt der Murnauer Kämmerer Josef Brückner. In der Marktgemeinde hat dies unter anderem zur Folge, dass die Rücklagen zusammenschmelzen. Am heutigen Mittwoch beginnen die Beratungen über den Haushalt 2023.

Murnau – Die Aussichten: eher unerfreulich. „Nach allen Prognosen stehen wir am Beginn einer Rezession“, tat der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) kürzlich kund. Auch Murnaus Kämmerer Josef Brückner nimmt das R-Wort beim Pressegespräch im Rathaus in den Mund, das anlässlich des Starts der Haushaltsberatungen stattfindet. Und auch im Erläuterungsbericht zum Haushalt 2023 steht es: „Die Rezession in Deutschland und eine weltweit nachlassende Konjunktur werden sich neben der derzeit hohen Inflation auf die Haushaltswirtschaft des Marktes Murnau auswirken.“ Dadurch würden die konjunkturbedingten Einnahmen der Kommune perspektivisch nicht mehr in dem Maße vorhanden sein wie in vorangegangenen Haushaltsplanungen. „Die fortlaufend steigenden Verwaltungsausgaben können dann möglicherweise nicht mehr aufgefangen werden.“ Sollte dies eintreten, werden die Räte eventuell über Steuererhöhungen nachdenken müssen. Für das Jahr 2023 schlägt Brückner keine Änderung der Hebesätze vor. Diese sind seit vielen Jahren konstant. Die Gewerbesteuer wurde zuletzt vor 20 Jahren erhöht, die Grundsteuer 2008.

„2023 wird schwieriger als 2022“

Brückner geht davon aus, dass die Steuereinnahmen zurückgehen. „2023 wird schwieriger als 2022.“ Die sogenannte Freie Spanne, die für Investitionen zur Verfügung steht, bricht auf 221 000 Euro ein. Die Rücklagen schmelzen in den kommenden Jahren zusammen. 2026 sind nach aktuellem Stand nur noch rund 750 000 übrig. Die Mindestrücklage beträgt etwa 500 000 Euro. Der Zeitpunkt, wo Murnaus Sparbuch fast leer sein wird, naht. „Wir müssen die Reserven aufbrauchen“, bedauert der Kämmerer. Dennoch muss der Markt Murnau Kredite aufnehmen.

Diverse Langzeitprojekte stehen in der Pipeline. Der Bau des neuen Kinderhauses am Längenfeldweg soll 2023 über die Bühne gehen. Kosten: 10,1 Millionen Euro. Im kommenden Jahr will man zudem laut Brückner „massiv“ mit den Planungen fürs neue Feuerwehrhaus vorankommen. Der Bau, der aktuell mit 13,5 Millionen Euro veranschlagt ist, ist für 2025 vorgesehen. Auch für den Kommunalen Wohnungsbau am Bahnhofplatz sind 2023 und in den Folgejahren Mittel eingeplant. Ein neues Vorhaben ist der Radweg an der Poschinger Allee. Dabei gilt es noch, „den Grunderwerb in trockene Tücher zu bringen“, sagt Brückner. „Die Verhandlungen sind auf einem guten Weg.“ Der betreffende Boden gehört dem Bund.

An der Prioritätenliste ändert sich nicht viel. Allerdings sind die Radwegprojekte Murnau-Hofheim und Westried-Grafenaschau nach hinten gerutscht.

Hinweis

Die Haushaltsberatungen des Marktgemeinderats beginnen am Mittwoch, 2. November, um 19 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal). Am Donnerstag, 3. November, werden sie um 19 Uhr fortgesetzt.

Auch interessant: Murnauer Gemeinderat beerdigt Projekt am James-Loeb-Haus