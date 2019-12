„Die Nazis haben‘s nicht anders gemacht“: ÖDP-Mann attackiert Widersacher - und löst Mega-Eklat aus

Von wegen friedliche Weihnachtsstimmung: In der letzten Sitzung des Murnauer Gemeinderats in diesem Jahr kam es zum Eklat.

Murnau – Murnaus Wahlkämpfer stimmten bislang – sieht man von einigen Spitzen ab – eher moderate Töne an. Das änderte sich schlagartig, als am Donnerstagabend der Gemeinderat zu seiner Jahresabschluss-Sitzung zusammenkam. Im Mittelpunkt standen die traditionellen Haushaltsreden, in denen die Fraktionssprecher gerne mal zum Rundumschlag ausholen. Doch die Attacke, die Michael Manlik von der Bürgermeisterpartei ÖDP/Bürgerforum gegen den Freie-Wähler-Chef Welf Probst ritt, hatte es in sich – und ließ den Blutdruck mancher Volksvertreter in die Höhe schnellen.

Probst habe, behauptete Manlik, in einer zurückliegenden Sitzung des Gremiums hinter verschlossenen Türen – dem Vernehmen nach kam es zu dem Vorfall heuer im Februar im Zuge einer Diskussion über die Wirtschaftsförderung – die Amtsführung von Rathauschef Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) mit den Worten kommentiert: „Die Nazis haben’s nicht anders gemacht.“ Nach Manliks Geschmack wurde damit im politischen Schlagabtausch, der in der Staffelsee-Gemeinde gerne mit harten Bandagen geführt wird, eine rote Linie überschritten.

Murnau: Nazi-Vergleich bei Gemeinderatssitzung schlägt hohe Wellen

Die besagte Bemerkung, die Probst zwar nur den Nebenleuten zugeraunt habe, die aber für viele deutlich zu hören gewesen sei, bezeichnete das Gemeinderats-Urgestein als „übergriffig“ und „absolut unerträglich“. Manliks Befund: „Schlimmer geht’s nicht“, sagte der Ortspolitiker, der Probst nahelegte, sich bei Beuting zu entschuldigen. „Weihnachten ist eine gute Gelegenheit dazu.“

Daraufhin platzte dem Vorsitzenden der Freien Wähler der Kragen: „Das ist eine Unverschämtheit, wie Sie sich benehmen“, schmetterte er Manlik entgegen. „Schämen Sie sich!“ Zum Ende des öffentlichen Teils kochten in der brisanten Angelegenheit die Emotionen erneut hoch. Mit dem Ergebnis, dass die drei sichtlich verärgerten Freie-Wähler-Vertreter – neben Probst waren dies Zweite Bürgermeisterin Dr. Julia Stewens und Maria Schägger – demonstrativ den großen Rathaus-Saal verließen. Und auch dem anschließenden Weihnachtsessen des Gemeinderats blieben sie, wie zu erfahren war, fern.

„Das ist unter der Gürtellinie“: Politiker nach Nazi-Vergleich entsetzt

Probst schäumte auch noch tags darauf: Manlik habe sich etwas „zusammengereimt, was so nicht stimmt“, ärgerte sich der Handwerksmeister. Es sei auch damals überhaupt nicht um Beuting gegangen. Probst vermutet hinter dem Ganzen ein Wahlkampfmanöver, um ihn alsBürgermeister-Kandidaten zu beschädigen. „Das ist unter der Gürtellinie“, schimpft Probst, der zu den Beuting-Chefkritikern zählt. Dem Amtsinhaber attestiert er „Führungsschwäche“, weil dieser während der aufgebrachten Debatte nicht einschritt.

Die Rathaus-Verwaltung bestätigt indessen die Manlik-Version: „Diese Aussage ist so gefallen, im Zusammenhang einer nicht öffentlichen Personalangelegenheit, mit deren Handhabung Gemeinderatsmitglied Welf Probst nicht zufrieden war“, teilt die Pressestelle mit. Im Gemeinderat werde oftmals kontrovers diskutiert, findet Beuting. „Manchmal sagt man Dinge im Eifer des Gefechts, die man besser nicht hätte sagen sollen. Danach aber sollte man sich selbstkritisch hinterfragen, ob das klug und richtig war, und die Chance ergreifen, sich zu entschuldigen und somit eine gute Arbeitsatmosphäre wiederherzustellen. Das hat Herr Probst nicht getan.“ Ein Vergleich mit menschenverachtenden Verbrechern sei etwas, das nicht einfach hingenommen werden könne. Aber wieso hat er sich dann am Donnerstagabend als Sitzungsleiter rausgehalten? „Herr Beuting entschied sich bewusst dafür, die hitzige Diskussion nicht zu kommentieren, da dies die deeskalierendste Maßnahme in einer sensiblen Situation war“, heißt es aus dem Rathaus. Manlik habe alles gesagt, was es zu diesem Thema zu sagen gebe. „Dem war und ist von Seiten Herrn Beutings nichts hinzuzufügen.“