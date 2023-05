Murnau nimmt verstärkt Flüchtlinge auf: Sie werden im Hotel Ludwig und im ehemaligen Tengelmann-Markt untergebracht

Von: Peter Reinbold

Das Hotel Ludwig, das seit Jahren unbewohnt ist, soll ab dem 1. Juli als Flüchtlingsunterkunft dienen. © Dominik Bartl

Die Flüchtlingswelle hat nun auch Murnau erreicht. Das leer stehende Hotel Ludwig in Bestlage soll ab dem 1. Juli Menschen beherbergen, die aus Krisen- und Kriegsgebieten geflohen sind. Ab Herbst werden nach den Planungen des Landratsamts 50 Personen, die Asyl suchen, im alten Tengelmann-Markt eine Unterkunft finden. Um die Bürger mitzunehmen, ist eine Informationsveranstaltung geplant.

Murnau – Die Wohngegend zählt zu den schönsten Flecken Murnaus. Nicht wenige meinen, es sei die attraktivste, die die Marktgemeinde zu bieten hat. Große Grundstücke, auf denen schmucke Häuser stehen, reihen sich aneinander. Es heißt, der Murnauer Geldadel sei dort zu Hause. Der weitläufige und denkmalgeschützte Seidlpark ist das Schmuckstück des Areals. Fußläufig fünf Minuten von der grünen Murnauer Oase entfernt liegt das Hotel Ludwig. Ein ehemaliges Drei-Sterne-Haus, das seit Jahren leer steht, weil sich Gemeinde und Investor nicht einigen können. Die Immobilienfirma möchte auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Grundstück Wohnbebauung realisieren, Teile des Gemeinderats favorisieren offenbar ein erneutes Hotel.

Anwohner äußert Kritik

Eines steht seit ein paar Tagen fest. In das alte Hotel Ludwig, ein 1970er-Jahre-Bau, wird demnächst wieder Leben einziehen. Seit einigen Wochen werkeln dort bereits Handwerker. Von denen weiß Dr. Fabian Welz-Reitinger, der in unmittelbarer Nähe mit seiner Familie wohnt, dass aus dem über 50-Zimmer-Haus eine Flüchtlingsunterkunft werden wird. Nicht die Tatsache, dass Menschen, die vor Krieg, Terror und miserablen Lebensverhältnisse geflohen sind, dort eine (Übergangs-) Bleibe finden werden, stört ihn, sondern die Informationspolitik, die das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen und Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) fahren. Welz-Reitinger (44) hatte Beuting, als er erfahren hatte, dass im Hotel Ludwig wohl Flüchtlinge einziehen, eine E-Mail geschrieben und um Aufklärung beten. „Ich habe bis heute keine Antwort erhalten“, sagt er. Man könne doch nicht allen Ernstes erwarten, dass man ein ehemaliges Hotel mit Asylbewerbern und Flüchtlingen voll macht, die Bürger nicht mitnimmt, kein Integrationskonzept hat und denkt, das klappt. „Da ist doch Ärger programmiert“, sagt er. Er erwartet, das ein Vertreter des Marktes, „am besten der Bürgermeister“, und Repräsentanten des Landratsamts kommen und mit den Anwohnern sprechen. „Sie sollen da sein und kommunizieren.“ Die Forderung erhebt auch Alice Kremer (83). Die Anwohnerin fühlt sich „vor vollendete Tatsachen gestellt. So geht man doch nicht mit dem Bürger um“.

Leerstand seit 2013: 50 Personen sollen in den ehemaligen Tengelmann-Markt im Lindenthal einziehen. © Roland Lory

Das Landratsamt und der Markt Murnau bestätigten gestern auf Tagblatt-Anfrage, dass ins Hotel Ludwig tatsächlich am 1. Juli die ersten Flüchtlinge einziehen werden. Und beide Verwaltungen haben vor, die Bedenken zu zerstreuen. Einer gemeinsamen Presseerklärung zufolge wurde der Marktgemeinderat am 30. März in nicht öffentlicher Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Bekanntgaben vorab informiert. Bürgermeister Beuting wandte sich am 3. April an das Landratsamt mit der Bitte, offene Fragen zu klären und darum, eine Informationsveranstaltung, deutlich vor der Eröffnung der Unterkunft, abzuhalten. Ende April unterrichtete die Kreisbehörde Murnau darüber, dass der Vertrag mit dem Vermieter unterzeichnet sei.

Der Termin für die Infoveranstaltung befindet sich in Planung. An ihr werden sowohl Mitarbeiter des Ausländeramts als auch die Integrationsbeauftragte teilnehmen. Sie stellen das Konzept, wie die Betreuung vor Ort erfolgen soll, vor und beantworten offene Fragen. „Mir ist eine offene Kommunikation untereinander sehr wichtig. Gerade bei diesem Thema ist es unerlässlich, die Bürgerinnen und Bürger miteinzubinden“, erklärt Beuting. Deshalb befinde man sich mit dem Landratsamt in enger Abstimmung. Der Markt Murnau werde den Landkreis grundsätzlich immer dabei unterstützen, die Verpflichtungen umzusetzen, die sich aus der Aufnahme von Geflüchteten ergeben. „Das ist umso sinnvoller, wenn es sich nicht um Turnhallen, sondern um leer stehende Objekte handelt.“

Probst: Mit Dach über dem Kopf ist es nicht getan

Mit einem Dach über dem Kopf allein ist es nach Meinung von Welf Probst für die Menschen, die aus Krisen- und Kriegsgebieten geflohen sind, nicht getan. Die Neubürger müssten „betreut werden“ und in der Unterkunft nicht nur ihr Dasein fristen. „Dann wächst auch die Akzeptanz in der Bevölkerung“, sagt der Gemeinderat der Freien Wähler, der im Umfeld des Seidlparks wohnt.

Das Hotel Ludwig ist indes nicht das einzige Gebäude, das im Markt steht, das in Zukunft offenbar Geflüchtete beherbergen soll. Das Landratsamt beabsichtigt, im ehemaligen Tengelmann-Gebäude im Murnauer Lindenthal eine Unterkunft für etwa 50 Personen einzurichten. Dazu muss die Immobilie wahrscheinlich umfangreich umgebaut werden. „Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Eine Eröffnung ist für den Spätsommer/Herbst 2023 angedacht“, teilt Sprecher Wolfgang Rotzsche mit. Die ehemalige Tengelmann-Filiale steht seit November 2013 leer. Die Münchner Firma Vispiron will auf dem Gelände zwei ökologische Wohngebäude errichten. Im Februar 2022 hatte das Landratsamt die finale Genehmigung erteilt. Doch weil die Baukosten heuer explodierten, stehen der Abriss des alten Supermarkts und der Spatenstich für den Neubau in den Sternen.

Gleiches gilt für die Kosten, die für das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen durch die Anmietung des Hotel Ludwig und des Tengelmann-Markts anfallen. Die Kreisbehörde hüllte sich gestern in dieser Hinsicht in Schweigen. Unbeantwortet blieben auch die Fragen, wie viele Personen ins Hotel Ludwig einziehen sollen und ob bekannt ist, aus welchen Staaten die Flüchtlinge kommen. Für die Anwohner rund um das Hotel, die von diffusen Ängsten geplagt werden, offenbar eine Angelegenheit von Bedeutung. „Was, wenn vor allem junge Männer einziehen? Davor hätte ich schon Furcht“, sagt eine Frau, die anonym bleiben möchte. Ihr wäre es am liebsten, nur ukrainische Mütter mit ihren Kindern würden in dem Hotel Obdach erhalten.

