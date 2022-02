Unfallklinik Murnau: Noch kein Omikron-Patient auf der Intensivstation

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Die Corona-Infektionszahlen erreichen Rekord-Höhen – doch auf den Intensivstationen der Unfallklinik Murnau ist die Omikron-Welle noch nicht angekommen. Das Traumazentrum leidet finanziell unter der Pandemie.

Murnau – Rund 120 Covid-Patienten hat die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau (BGU) seit Beginn der Pandemie behandelt, fast ausschließlich auf seinen Intensivstationen; das Haus gilt als gute Adresse für schwere Fälle, weil es Versorgung auf höchstem Niveau sowie spezialisierte Therapien bietet – und damit noch helfen kann, wenn andere mit ihrem Latein am Ende sind. Das kommt den zwei Corona-Patienten zugute, die momentan auf den Intensivstationen liegen. „Beide“, sagt Dr. Jan Perras, Leitender Arzt der Intensivmedizin, in einem Pressegespräch in dieser Woche, „hängen am künstlichen Lungenersatzverfahren.“ Diese aufwendige ECMO-Therapie bietet die BGU als einzige Klinik südlich von München an, sie sei „nicht breit gesät im Land“, betont Perras. Dabei übernimmt eine Maschine die Aufgabe der schwer geschädigten Lunge, befüllt Blut außerhalb bis Körpers mit Sauerstoff. 19 Covid-Patienten wurden auf diese Weise bisher in Murnau behandelt – 60 Prozent haben überlebt. „Eine sehr gute Quote“, betont der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Fabian Stuby. Diese liege in der Regel bei 50 Prozent. In der Gruppe, die invasiv beatmet werden muss, aber keine weitere Therapie wegen einer schweren Vorerkrankung oder eines Organversagens benötigt, verliere man „wenige Patienten“, sagt Perras. Die zwei Menschen, denen derzeit die künstliche Lunge das Überleben ermöglichen soll, sind nicht mehr infektiös, müssen also nicht isoliert werden; vielmehr haben die Covid-Folgen sie extrem gezeichnet.

Unfallklinik: Corona-Situation derzeit relativ entspannt

Die steil ansteigende Omikron-Welle hat die Intensivstationen mit 42 Betten, von denen 24 bis 28 betrieben werden können, bislang nicht erreicht. Die momentane Situation sei „relativ entspannt“, sagt Perras. Stand jetzt „können wir aufnehmen“. Stuby erklärt, man habe „bisher keinen Omikron-Patienten auf der Intensivstation behandelt“. Obwohl die Infektionszahlen seit zwei Wochen sehr hoch seien, „sehen wir nicht das Gleiche wie bei Delta“ – die vor Omikron dominierende Corona-Variante. Die Zahl der Schwerkranken scheint niedriger auszufallen. Doch Stuby weiß: Es wird auch mit Omikron eine gewisse Menge heftig Erkrankter geben – die umso höher ausfällt, je mehr Menschen sich anstecken. Bekanntlich warnen Experten davor, dass mit Omikron den Normalstationen der Krankenhäuser Überlastungen drohen. Auf diesen gebe es in der BGU keinen Engpass, sagt Geschäftsführerin Sarah Heinze – und man rechnet, wie Stuby erläutert, auch nicht damit, viele leichter an Omikron erkrankte, die stationärer Behandlung bedürfen, aufnehmen zu müssen.

Unfallklinik-Geschäftsführerin: In November und Dezember durch Corona „fünf Millionen Euro verloren“

Generell zählt die Unfallklinik mit ihren knapp 600 Betten zu den 57 Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhäusern in Oberbayern, in denen elektive – also nicht notfallmäßige – Eingriffe weiter ausgesetzt bleiben; die Anordnung wurde aktuell verlängert und gilt nun bis 28. Februar. Damit sollen Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Kranken freigehalten werden. Was die Pandemie finanziell für ihr Haus bedeutet, verdeutlicht Geschäftsführerin Heinze mit einer dramatischen Zahl: „Allein im November und im Dezember haben wir durch Corona fünf Millionen Euro verloren.“ Die Verantwortlichen machen keinen Hehl daraus, dass die Höhe der geplanten Entschädigung in ihren Augen zu wünschen übrig lässt: „Wir hoffen, dass wir bei den Ausgleichszahlungen ausreichend berücksichtigt werden“, sagt der Ärztliche Direktor. Was in Aussicht gestellt worden sei, decke indes nicht die eigentlichen Kosten. Stuby kritisiert, dass Universitätskliniken mehr Geld erhielten. Dabei bietet auch das renommierte Murnauer Traumazentrum Versorgung auf höchstem Niveau.

Millionen-Klage der Unfalklinik gegen den Freistaat noch vor Gericht anhängig

Die Klinik ist, was Ausgleichszahlungen betrifft, ein gebranntes Kind. Die Verantwortlichen sind 2020 mit einer Millionen-Klage gegen den Freistaat vor Gericht gezogen, weil sie nur für einen bestimmten Teil der freigehaltenen Betten eine Pauschale erhalten hatten; diese Entscheidung steht aus. Die Politik hatte Hospitäler zuvor angewiesen, Betten gegen eine Entschädigung nicht zu belegen, um Covid-Erkrankte sofort behandeln zu können. Nach einer neuen Regelung, erläutert Heinze, erhalte man für fünf Prozent der Betten je 300 Euro – das macht 6900 Euro pro Tag für ihr Haus. „Wir halten aber mehr als fünf Prozent der Betten frei“ – nämlich ein Drittel; nur für fünf Prozent gibt es jedoch Ausgleichszahlungen, „die auch nur halb so hoch sind wie im letzten Jahr“, sagt Heinze. Damals waren pro Bett und Tag 560 Euro geflossen.