Seniorenbeirat macht sich für Murnauer Omobi-Bus stark

Von: Peter Reinbold

Zankapfel der Murnauer Ortspolitik: der Omobi-Bus. © Roland Lory

Das Omobi-Bus-System ist seit längerer Zeit ein Zankapfel der Murnauer Ortspolitik – vor allem der finanziellen Verluste wegen. Eine Verlängerung des Vertrags um weitere drei Jahre hat der Gemeinderat zurückgestellt. In einem Schreiben bezieht der Seniorenbeirat eindeutig Stellung und weist auf die Wichtigkeit des Busses für ältere Bürger hin.

Murnau – Nur noch wundern kann sich Rainer Paschen. Über das Stadium des Ärgerns ist er offenbar schon hinaus. Der Chef des Seniorenbeirats versteht große Teile des Murnauer Gemeinderats und deren Umgang mit dem Omobi-Bus-System nicht mehr. „Der Seniorenbeirat sieht in der Vertagung des vom Gemeinderat in der Sitzung vom 27. Januar 2022 vorgesehenen Grundsatzbeschlusses zum weiteren Betrieb des Ortsbusses eine unnötige Verunsicherung der Bevölkerungsgruppen, die den Bus bisher in Anspruch genommen haben und in Zukunft weiter nutzen möchten“, schreibt er in einer geharnischten Stellungnahme, die dem Tagblatt vorliegt. Die Kommunalpolitiker konnten sich nicht darauf verständigen, nach der zweijährigen Probephase, die im Juni endet, den Betrieb um weitere drei Jahre zu verlängern.

Hohe Kosten, großes Defizit: CSU-Fraktion spart nicht mit Kritik

Vor allem die CSU-Fraktion sparte wegen zu hoher Kosten und eines großen Defizits nicht mit Kritik. Auch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) stören die Verluste: „Der Bus ist sehr teuer, das kann man nicht wegdiskutieren.“ Dass die Christsozialen nicht nur den Murnau-Anteil nehmen, sondern auch die anderen Subventionen, die vom Freistaat kommen, in ihre Rechnung einbeziehen und damit auf 16 bis 21 Euro Miese pro Fahrgast und Fahrt kommen, bezeichnet Paschen als „Unsinn“. Um die Unterdeckung zu minimieren, könnte er sich vorstellen, den Preis, der derzeit bei zwei Euro liegt, „moderat zu erhöhen“.

Omobi-Ortsbus: Minus hat sich erheblich reduziert

Das Geld darf nach Paschens Meinung freilich nicht der einzige Faktor sein, der die Diskussion beherrscht. „Der Seniorenbeirat sieht bei ganzheitlicher Betrachtung die Diskussion über die Höhe der Kosten nicht als entscheidend für den weiteren Betrieb des Ortsbusses an.“ Er verweist darauf, dass sich das Minus erheblich reduziert hat. Für das zweite Betriebsjahr wird sich das Defizit voraussichtlich auf rund 90 000 Euro belaufen, statt des Fehlbetrags von 180 000 Euro, der für das zweite Halbjahr 2020 und die ersten sechs Monate 2021 in den Büchern stand. „Eine außerordentlich erfreuliche Entwicklung“, nennt das Paschen. „Ein Vergleich mit der Kostensituation beim Start von Omobi hätte im Ergebnis zu einem Grundsatzbeschluss führen können, ja müssen.“ Er verweist darauf, dass Öffentlicher Personennahverkehr in der Regel nie kostendeckend funktioniert und ein System, wie es der Omobi-Bus bietet, mittlerweile zum Instrumentarium einer effizienten ÖPNV-Gestaltung in ländlichen Regionen gehöre. „Eine bessere Alternative zum Linienverkehr gibt es nach Meinung des Seniorenbeirats zurzeit einfach nicht.“

Dass sich Paschen für die Belange der älteren Bürger starkmacht, ist seine Aufgabe. Als Vorsitzender des Seniorenbeirats ist er quasi Lobbyist. Die Wichtigkeit des Omobi für jene Klientel, für die er sich einsetzt, siedelt er ganz weit oben an. Er sorge für mehr Mobilität, für eine Verbesserung der Lebensqualität. „Ältere Menschen sind hierfür außerordentlich dankbar“, sagt Paschen.

Omobi-Fahrgäste: Hoher Prozentsatz sind ältere Semester

Mit der Akzeptanz bei den Senioren steht und fällt, ob der Omobi-Bus eine Erfolgsgeschichte wird oder nicht. Ein hoher Prozentsatz jener rund 20 000 Fahrgäste, die das Start-up-Unternehmen aus Neu-Egling im vergangenen Jahr beförderte, sind ältere Semester. Senioren bestellen den Mercedes-Sprinter häufiger per Telefon als andere Interessenten, die den Bus per App oder online buchen. „Wir erhalten pro Monat rund 1300 Anrufe“, sagt Geschäftsführer Clemens Deyerling. Paschen weiß vom Leiter des BRK-Seniorenwohnens, das am Garhöll beheimatet ist, dass pro Woche rund 100 Fahrten bestellt würden. „Das ist gut möglich“, meint Deyerling. Das Angebot seines Unternehmens werde auch von Jugendlichen geschätzt, die über keinen Führerschein verfügen. Ein positives Feedback erhält er auch von Hoteliers, Gastronomen und Betreibern von Ferienwohnungen, die ihre Gäste dazu animieren, bereits ohne eigenes Auto anzureisen, weil man in Murnau, Seehausen und Riegsee über einen On-Demand-Bus verfüge. „Mittlerweile befördern wir über 2000 Fahrgäste pro Monat unter immer noch schwierigen Corona-Bedingungen, unter denen der ÖPNV deutschlandweit sehr leidet“, erklärt Deyerling.

Alles Faktoren, die Paschen zufolge für den Omobi sprechen. Sein Wunsch an die Politik lautet deshalb: Der Gemeinderat solle dem Unternehmen Omobi einen Auftrag zur Weiterführung des Ortsbusses für die nächsten drei Betriebsjahre erteilen, „um die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger in Murnau, wie auch gleichermaßen in Riegsee und Seehausen, zu beseitigen“.