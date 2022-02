Murnau steigt aus Geheimniskrämerei aus

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Murnau gewährt ab sofort einen kleinen Einblick in Punkte, die Gemeinderäte hinter verschlossenen Türen behandeln: Das Rathaus macht Themen des nichtöffentlichen Sitzungsteils im Vorfeld zumindest in verallgemeinerter Form publik – und ist damit Vorreiter im Landkreis. Dabei sollte dieses Vorgehen die Regel sein.

Murnau – Penzberg macht’s seit Jahren, auch Weilheim geht mittlerweile diesen Weg. Nun schließt sich Murnau an und bietet Bürgern ein Stück mehr Offenheit: Die Verwaltung gibt ab sofort mit den Tagesordnungen bekannt, um welche Themen sich Gemeinderats- und Ausschusssitzungen drehen, wenn die Öffentlichkeit ausgesperrt wird; sie verweist dabei auf Transparenz und Verständlichkeit. Andere Kommunen in der Region betreiben Geheimniskrämerei.

Nichtöffentliche Sitzungen: Sensible Informationen werden ausgespart

Aus dem Murnauer Rathaus heißt es, eine „technische Neuerung im Ratsinformationssystem“ mache den Schritt möglich. Sitzungspunkte des nichtöffentlichen Teils werden so dargestellt, dass alles, was datenschutzrechtlich sensibel sein könnte – wie Namen und Flurnummern – ungenannt bleibt. Auf diese Weise erfahren die Murnauer, dass der Bauausschuss am Dienstag Straßen- und Tiefbauarbeiten für die Verlegung des Geh- und Radwegs vom Bahnhof zur Seestraße vergeben wird – oder dass der Hauptausschuss sich am Donnerstag unter anderem mit dem Kaufangebot für ein Grundstück befassen wird, nachdem Zuhörer und Medienvertreter den Sitzungssaal verlassen haben werden.

Thema sollte in verallgemeinerter Form zumindest angedeutet werden

Wie in solchen Fällen zu verfahren ist, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in mehreren Urteilen festgehalten. Eine Kommune müsse „im Vorfeld einer Sitzung eine Tagesordnung als solche bekannt geben, damit man ungefähr einschätzen kann, um was es geht“, betont Wilfried Schober, Pressesprecher des Bayerischen Gemeindetags – der Verweis auf einen nichtöffentlichen Teil reiche nicht. Man sollte „zumindest andeuten“, was Thema sei, ohne ins Detail einzusteigen. Dadurch wird der Allgemeinheit auch klar, warum etwas hinter verschlossenen Türen behandelt wird – weil etwa Persönlichkeitsrechte tangiert sind, weil sich die Gemeinde beim An- oder Verkauf eines Grundstücks nicht in eine schlechte Position bringen oder weil bei einer Auftragsvergabe der Konkurrentenschutz der Anbieter gewährleistet bleiben soll. Doch es gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter. Landratsämter beanstanden es nach Angaben Schobers nicht, wenn Kommunen nur auf einen nichtöffentlichen Teil verweisen. Und die Rathäuser halten es damit sehr unterschiedlich. Schober, der es schön fände, wenn viele dem Murnauer Beispiel folgten, kennt Landkreise, in denen dieses die Regel ist. Garmisch-Partenkirchen und Region zählen nicht dazu.

Ohlstadts Bürgermeister sieht „gute Gründe“, bestimmte Themen nicht publik zu machen

In Ohlstadt etwa verweist Verwaltungs-Experte und Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) auf „gute Gründe“, gewisse Themen nichtöffentlich zu behandeln, „auch in der Tagesordnung“. In einem Dorf reicht in seinen Augen oft der Hinweis auf einen Grundstücksverkauf, damit viele wissen, wie der Hase läuft. „Es gibt Fallstricke, die es zu bedenken gilt. Transparenz ist wichtig, aber sie muss Sinn machen.“ Scheuerer kann sich indes vorstellen, das Thema im Gemeinderat zu besprechen.

In Murnau laufen über Jahre immer wieder Transparenz-Debatten

In Murnau hatte es um das weite Themenfeld Transparenz über Jahre immer wieder politische Debatten gegeben – häufig angestoßen von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Mal ging es darum, ein Bürgerinformationssystem einzurichten, mal darum, Sitzungen per Live-Stream online zu übertragen. Auch bei der aktuellen Neuerung kam der Anstoß von Bündnis 90/Die Grünen. Deren Antrag sei in Vorberatungen mit den Fraktionssprechern einvernehmlich unterstützt worden, sagt die stellvertretende Rathaus-Geschäftsleiterin Nina Herweck-Bockhorni. In diesem Monat erfolgte die Umstellung auf das neue Informationssystem; es bietet die technische Möglichkeit, zwischen einer ausführlichen Tagesordnung für den Gemeinderat und einer komprimierten – ohne personenbezogene Daten –für die Bürger zu unterscheiden. Dadurch bleibt der Mehraufwand für die Verwaltung gering und vernachlässigbar „angesichts der Bedeutung für die Öffentlichkeit“, sagt Herweck-Bockhorni.

Murnaus Bürgermeister sieht „wichtige und richtige Neuerung“

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) spricht von einer „wichtigen und richtigen Neuerung“, die auch für Pressevertreter von Bedeutung sei. „Uns ist wichtig, dass wir das, was wir für Murnau tun, auch mit den Murnauerinnen und Murnauern teilen und sie mit einbinden können.“ Was nichtöffentlich sei, müsse nichtöffentlich bleiben. Dies sei jedoch davon zu unterscheiden, dass die Allgemeinheit „ein berechtigtes Interesse“ daran habe zu erfahren, mit welchen Themen sich der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen befasst.

Gemeinderätin Veronika Jones hätte sich den Schritt viel früher gewünscht. Doch „wir als Grüne freuen uns da natürlich auch sehr, dass all unsere Bemühungen hinsichtlich der Transparenz endlich Früchte tragen“.

Rund um die Sitzungen: Hier finden Bürger Informationen

Unter www.murnau.de/de/rund-um-sitzungen.html können Interessierte den Murnauer Sitzungskalender im Ratsinformationssystem einsehen. Ab dem Tag der jeweiligen Sitzung sind die Verwaltungsvorlagen zu den geplanten Punkten abrufbar. Im Nachgang finden sich hier zudem öffentlich gefasste Beschlüsse.