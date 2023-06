„Nach-Corona-Effekt“: Murnau bei Touristen so beliebt wie nie

Von: Katharina Brumbauer

Lockte die Massen nach Murnau: das Straßenrennen im Rahmen der European Championships 2022. © Lory-A

2022 verzeichnete der Markt Murnau über 200 000 Übernachtungen. Unter anderem das Radrennen im Rahmen der European Championships erwies sich als besonders werbewirksam.

Murnau – Einen solchen Besucheransturm erlebt Murnau nicht oft. Unzählige Schaulustige – die Polizei schätzte damals um die 11 000 – drängten sich am 14. August 2022 in die Murnauer Fußgängerzone. An diesem strahlend sonnigen Sonntag fiel im Markt der Startschuss zum Straßenradrennen der Männer im Rahmen der European Championships, die in München stattfanden. Murnau präsentierte sich bei Kaiserwetter von seiner besten Seite – traumhafte Bilder gingen um die Welt. „Wir konnten begeisterte Radfahrende in unseren Ort locken“, sagt Alexandra Thoni, Leiterin der Murnauer Tourist-Information. Und Murnau konnte sich als Radsportort profilieren.

„Das Radrennen war eine grandiose Sache, man hat gesehen, wie schön es hier ist“, betont auch Wolfgang Küpper (ÖDP/Bürgerforum), Tourismusreferent im Marktgemeinderat. Für Küpper ist die Veranstaltung auch ein Grund, warum Murnau im vergangenen Jahr bei Urlaubern so beliebt war wie nie. 45 497 Gästeankünfte und 205 534 Übernachtungen verzeichnete der Markt im Jahr 2022. Ein neuer Rekord. Im Vergleich zu 2021 (174 423 Übernachtungen, 31 058 Ankünfte) bedeutet das ein Plus von 17,8 Prozent.



2022 über 200 000 Übernachtungen in Murnau: Radrennen, Passion und G7-Gipfel werbewirksam

Gut: An die Übernachtungszahlen von Krün (466 857), Oberammergau im benachbarten Ammertal (407 273) oder gar Garmisch-Partenkirchen (knapp 1,6 Millionen) kommt Murnau nicht ran. „Aber man muss immer sehen, welche Kapazitäten an Beherbergungsbetrieben die Gemeinden haben“, unterstreicht Thoni. „Wir sind der zweitgrößte Ort im Landkreis, aber die Gemeinden in der Zugspitzregion sind natürlich noch mal anders aufgestellt.“ In die Statistik aus Murnau flossen Übernachtungen in den Hotels wie dem Angerbräu, Griesbräu, Hotel Post und Alpenhof, den Ferienwohnungen (15,4 Prozent der Gäste nächtigten dort, 2021: 16,3 Prozent) und der Klinik Hochried ein.

2022 lockten die Oberammergauer Passionsspiele zahlreiche Gäste auch nach Murnau. Auf die Passion führt die Marktgemeinde auch ein Plus an US-amerikanischen Gästen zurück. 2022 kamen 1398 Gäste aus den Staaten, 2021 waren es noch 328. Angerbräu und Griesbräu fungierten auch als Partnerhotels des Gelübdespiels, in den Häusern konnten die Gäste besondere Passionsspiel-Arrangements buchen. „Das hat sicher zu einem Plus bei den Übernachtungen beigetragen“, erklärt Christian Bär, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und Direktor des Hotel Alpenhof. Zudem ist in seinen Augen der G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Juni vergangenen Jahres eine gute Werbung für die Region gewesen.



Zugpferd Kunsttourismus: Museumskarte für Museumsverbund lockt viele Besucher ebenfalls nach Murnau

Ein wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots in Murnau ist bekanntlich die Kunst. Da sieht Küpper mit dem Münter-Haus und dem Schlossmuseum ein „hervorragendes Angebot“. Das Schloßmuseum bildet zudem mit dem Penzberg Museum, dem Buchheim-Museum in Bernried, dem Franz-Marc-Museum in Kochel und dem Lenbachhaus in München den Verbund „MuSeenLandschaft Expressionismus“.

Küpper weiß von zahlreichen Besuchern, die durch den Kauf einer Museums-Karte beim Verbund „auf Kunst-Tour gehen und so auch nach Murnau kommen.“ Vor allem für einen Kurztrip, über ein paar Tage, sei Murnau ein beliebtes Reiseziel, so der Tourismusreferent weiter.



Der Bayer urlaubt gern in Murnau: Inlandsreisen 2022 generell hoch im Kurs

Die meisten Urlauber kamen im Vorjahr aus Bayern - wie schon 2021. Mit 31 845 Gästen stehen Gäste aus dem Freistaat an erster Stelle. „Aber auch Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind für uns ein großes Einzugsgebiet“, erklärt Bär. Wobei man da nicht vergessen darf: Nordrhein-Westfalen ist auch das bevölkerungsreichste Bundesland. Die meisten ausländischen Gäste kamen aus der Schweiz und Österreich.

Grundsätzlich stand der Inlandstourismus hoch im Kurs. „Wegfliegen wollten nach Corona noch nicht viele“, sagt Bär. „Aber die Leute haben nach zwei Jahren Pandemie wieder danach gelechzt, zu verreisen.“ Beim Tourismus in Murnau ist in Bärs Augen 2022 in jedem Fall ein „Nach-Corona-Effekt“ zu spüren gewesen.

Beteiligten bei Prognose für Tourismusjahr 2023 zurückhaltend: Inflation und Energiepreise dämpfen Kaufkraft

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) freut sich, dass viele Deutsche den Weg in den Ort finden. „Der Inlandstourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und trägt zur Stärkung unserer Region bei“, unterstreicht der Rathauschef. „Die gestiegenen Übernachtungszahlen sind ein Beleg dafür, dass unsere Bemühungen, den Tourismus in Murnau zu fördern, Früchte tragen.“



Ob der Markt heuer noch einmal so viele Übernachtungen wird verzeichnen können, da sind die Beteiligten zurückhaltend. Inflation und hohe Energiepreise hätten zwar nicht der Reiselust der Menschen, wohl aber der Kaufkraft einen Dämpfer verpasst. „Es wird schwer, die Zahlen noch mal zu erreichen“, betont Bär. „Ich würde mir wünschen, dass wir die Zahlen halten können“, unterstreicht Küpper. „Aber sämtliche Prognosen wären schon sehr spekulativ.“

