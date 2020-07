Unwetter sorgt rund um Murnau für Verwüstung: Wasser bahnt sich Weg in Häuser - Bäume aus der Erde gerissen

Ein heftiges Gewitter hat in und um Murnau für überflutete Straßen gesorgt - doch das war noch nicht alles. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Rund um Murnau kam es zu heftigen Unwettern .

kam es zu heftigen . Straßen wurden überflutet und Bäume entwurzelt.

Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis rückten an.

Update, 21.13 Uhr: Die heftigen Unwetter hinterlassen im nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen große Schäden. Fahrbahnen wurden überflutet - das Wasser stand bis zu 50 Zentimeter hoch. Zudem wurden Bäume entwurzelt, es fielen außerdem bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner.

Gleich in vier Ortschaften rund um Murnau herrschte das Unwetterchaos. Unzählige Keller liefen voll, gleich vier Birken wurden am Straßenrand zwischen Hofheim und Murnau entwurzelt. Das Regenwasser bahnte sich einen Weg durch Gärten, in den Hof und bis ins Haus. Zu regelrechten Verwüstungen kam es in Murnau, Aidling, Riegsee und Froschhausen. Einsatzkräfte wurden aus dem ganzen Landkreis wurden zusammengezogen, um dort zu unterstützen.

Murnau: Heftiges Gewitter sorgt für überflutete Straßen - Feuerwehren im Einsatz

Erstmeldung vom 2. Juli, 17 Uhr:

Murnau - Ein starkes Gewitter hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Murnau für überflutete Straßen gesorgt. Der Bereich vor der Werdenfelser Kaserne und dem Baywa-Markt stand unter Wasser. Auch Keller liefen voll. Bäume wurden entwurzelt. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz.

roy

