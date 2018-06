Ärztehaus-Debatte spitzt sich zu

Die politische Linie ist klar: Im Murnauer Kemmelpark soll kein Ärztehaus entstehen, um den Ortskern nicht zu gefährden. Die Frauenärztin Dr. Andrea Teufel hält diesen Kurs für falsch. Sie vermutet, dass Lobby-Interessen am Werk sind.

Murnau – Dr. Andrea Teufel – die Frauenärztin betreibt im Murnauer Obermarkt eine Praxis – wirkt verzweifelt: Seit Jahren sucht sie vergeblich ein neues Quartier. Ihre jetzigen, angemieteten Räumlichkeiten im ersten Stock seien einfach zu klein und nicht mehr zeitgemäß, erklärt sie. So fehlten etwa ein barrierefreier Zugang und Parkmöglichkeiten – eigentlich Standards für einen Praxisbetrieb, der Schwangere, Mütter mit Säuglingen, ältere Frauen und Krebspatientinnen betreut.

Doch Teufels Bemühungen waren bislang erfolglos. „Alle bisherigen Bauprojekte für ein neues, zentrumsnahes Ärztehaus in Murnau wurden durch die Gemeinde blockiert, nicht zuletzt aufgrund von Eigeninteressen einiger Gemeinderatsmitglieder, die offensichtlich einen weit höheren Stellenwert besitzen als die Bedürfnisse der Frauen in unserer Gemeinde“, kritisiert die Medizinerin in einem Leserbrief ans Tagblatt. Beispielsweise hätte sie vor einige Jahren Interesse an einem Ärztehaus-Projekt im Kemmelpark gehabt, berichtet die Seehauserin auf Nachfrage. Doch dieses wurde bekanntlich vom Gemeinderat per Grundsatzentscheidung abgelehnt. Die Ortspolitik will verhindern, dass Praxen aus dem Zentrum abwandern – und damit Kundenfrequenz und Kaufkraft. Aus demselben Grund soll sich in dem Gewerbe- und Wohngebiet auch kein weiterer Einzelhandel niederlassen. Das Thema birgt Sprengstoff – und führt immer wieder zu kontroversen Diskussionen.

Teufel würde gerne in ein aktuelles Vorhaben auf dem einstigen Kasernenareal einsteigen und Räume für eine Praxis kaufen. Eine Baugruppe zieht dort im Eingangsbereich einen großen Bürokomplex hoch. Doch ob die Frauenärztin ihr Ziel verwirklichen kann, steht in den Sternen. Denn die Angelegenheit scheint juristische Fragen aufzuwerfen. Eigentlich sprach sich der Bauausschuss gegen eine solche Nutzung aus. Aber die Gemeinde hat es offenbar versäumt, im Kaufvertrag für den Grund Arztpraxen explizit zu verbieten. Nun prüft das Landratsamt den komplizierten Fall.

Teufel kann die Haltung des Marktes nicht nachvollziehen: „Bei dem neuen Bauvorhaben geht es um die strategisch sinnvolle Verlagerung von ein bis zwei Arztpraxen um 300 Meter Luftlinie und nicht um den Exodus der gesamten Fußgängerzone. Es besteht somit keine Gefahr für das öffentliche, wirtschaftliche und kulturelle Leben Murnaus.“

Pikant dabei: Die Expertin für Frauenheilkunde greift den Murnauer Peter Stademann massiv an, der kürzlich in einem Leserbrief den Kurs der Gemeinde verteidigt hat. Seiner Familie gehört ein Ärztehaus im Untermarkt. Stademann, so Teufel, täusche in Bezug auf das neue Bauprojekt im Kemmelpark wirtschaftliche und kulturelle Vorbehalte nur vor, „aus Angst, eventuell einen seiner Mieter zu verlieren“. Ihm und seiner Verwandtschaft gehe es ausschließlich um finanzielle Interessen. Stademanns Neffe, der Gemeinderat Holger Poczka (ÖDP/Bürgerforum), ist in der Angelegenheit aus Teufels Sicht befangen. Er hätte sich ihrer Ansicht nach in der besagten Bauausschuss-Sitzung zurückhalten sollen.

Stademann weist die Vorwürfe von sich. „Es geht nicht um eine Konkurrenz“, betont er. Ihm liege die Entwicklung Murnaus am Herzen. Man müsse eine Abwanderung von Patienten und eine Schwächung des Ortskerns verhindern. Um sein Ärztehaus mache er sich keine Sorgen: „Das ist gut vermietet.“

Ähnlich sieht es Poczka: „Wir müssen alles tun, um den Ortskern als Dienstleistungs- und Handelszentrum zu erhalten. Wenn ortsmittenrelevante Dienstleister an den Ortsrand oder in andere Stadtteile ziehen, dann schwächt das den Ortskern“, erklärt er in einer Stellungnahme. Es sei ein „unsäglicher Stil“, eine Meinung zu einem politischen oder städtebaulichen Thema in die Nähe einer Befangenheitsdiskussion zu rücken. Poczka: „Das hinterlässt den faden Beigeschmack, dass mir unlautere Beweggründe unterstellt werden. Dagegen verwahre ich mich ausdrücklich.“