Murnauer Disko „Karma Club“ ist Geschichte

Zu wenig Besucher

von Andreas Seiler schließen

Das Angebot für Partygänger in Murnau dünnt aus: Die Diskothek „Karma Club“ machte bereits vor Kurzem dicht. Und Ende März will auch die Betreiberin der „Bachida“-Bar aufhören. Wie es an den beiden Standorten im Ortszentrum weitergeht, steht noch nicht fest.