Aufschüttungen am Murnauer Dünaberg: Zahlendreher verhindert Baukontrolle

Von: Roland Lory

Die Geländeaufschüttung am Dünaberg in Murnau ist deutlich zu sehen. © Alexander Kraus

Der Ärger um rechtswidrige Geländeaufschüttungen am Dünaberg in Murnau ruft die Politik auf den Plan. Es müsse ein Rückbau erfolgen, fordert die Fraktion ÖDP/Bürgerforum. Dass das Landratsamt erst spät zu einer Kontrolle anrückte, hat laut Kreisbehörde mit einem Zahlendreher zu tun.

Murnau – Der Murnauer Ratsfraktion ÖDP/Bürgerforum gefällt überhaupt nicht, was am Dünaberg passiert ist. Dort hat ein Grundeigentümer rechtswidrig Gelände aufgeschüttet. Das Landratsamt verhängte daraufhin im Juli einen Baustopp.

Für das ÖDP/Bürgerforum ist der Fall klar: „Wenn ein Grundeigentümer ohne jegliche Genehmigung der Baubehörde genehmigungspflichtige Veränderungen auf seinem Grundstück durchführt, verstößt er auf grobe Weise gegen geltendes Recht“, betont Ratsmitglied Wolfgang Küpper namens der Fraktion. Der Baustopp sei „die erste, unausweichliche Konsequenz. Ein Rückbau der widerrechtlich vorgenommenen Veränderungen muss – vor allem angesichts der im konkreten Fall vorliegenden Größenordnung – in einem zweiten Schritt folgen“.

Dünaberg: Landratsamt plant zunächst nicht, einen Rückbau anzuordnen

Das Landratsamt plant jedoch erst einmal nicht, einen Rückbau anzuordnen. „Ob die Aufschüttung beseitigt werden muss und wenn ja zu welchem Zeitpunkt, ist noch unklar“, sagt Stephan Scharf, Sprecher der Kreisbehörde. Dem Grundstückseigentümer sei unbenommen, beim Markt Murnau einen Bauantrag zu stellen.

Der Kommune „ist bereits jetzt ein großer Schaden entstanden“, beklagt Küpper. „Eine erhebliche Menge von Bäumen wurde am westlichen Dünaberg gefällt. Der kleine Wald, der im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen ist und gemeinhin als eine ,grüne Lunge‘ des Ortes gilt, ist kräftig dezimiert.“ Hinzu kämen die Schäden, die benachbarte Hauseigentümer inzwischen an ihren Gebäuden feststellten. Diese führen sie auf die Erschütterungen zurück, die bei den Ramm- und Rüttelarbeiten im Zuge der Erhöhung des Geländes und der Errichtung einer bis zu sechs Meter hohen Aufschüttung entstanden sind.

Statt auf Flurnummer 1541 wird auf 1451 kontrolliert - und natürlich nichts beanstandet

Das ÖDP/Bürgerforum stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, warum die seit Februar 2022 begonnenen, nicht genehmigten Baumaßnahmen erst im Juli durch einen behördlich angeordneten Baustopp beendet wurden. Zudem will die Fraktion wissen, wann sich Nachbarn bei der Marktgemeinde Murnau und dem Landratsamt über die Erdbewegungen am Dünaberg erstmals beschwert haben. Nach Angaben von Rathaussprecherin Annika Röttinger erreStaichte das gemeindliche Bauamt im Januar eine Beschwerde, „woraufhin eine Mail an das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen mit der Bitte um Baukontrolle erfolgte“. Die Kreisbehörde ist in diesem Fall zuständig.

Doch es kam laut Scharf zu einem „Zahlendreher“. Der Markt Murnau habe um eine Kontrolle auf der Flurnummer 1451 gebeten. Die richtige wäre allerdings die 1541 gewesen. Die Mitarbeiter der Kreisbehörde fuhren zur 1451, wo es nichts zu beanstanden gab. „Es ist dumm gelaufen“, sagt Scharf. Küpper findet’s „ein bisschen kurios, aber so etwas „kann passieren“.

Bauamt macht sich im Juli ein Bild vor Ort

Aufgrund von weiteren Beschwerden der Nachbarn machte sich laut Röttinger das Bauamt des Marktes Murnau im Juli ein Bild vor Ort. „Fotos wurden an das Landratsamt weitergeleitet.“ Ende Juli sendete das Landratsamt eine E-Mail an die Nachbarn und wies darauf hin, dass das Grundstück zwischenzeitlich überprüft wurde.

Die Fraktion ÖDP/Bürgerforum tritt strikt dafür ein, dass die gesetzlichen Vorgaben der Bauordnung eingehalten werden. „Es darf nicht sein, dass Grundeigentümer durch widerrechtliches Vorgehen Fakten schaffen und darauf spekulieren, dass diese im Nachhinein genehmigt werden.“ Im Fall Dünaberg bestehe deshalb „akuter Handlungsbedarf“. Es dürften keine „Wild-West-Methoden“ Einzug halten.

Vom Eigentümer des Grundstücks, wo die Aufschüttungen stattfanden, war weiterhin keine Stellungnahme zu erhalten.