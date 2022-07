Murnauer Firma will alte Post mieten: Gemeinderat entscheidet eventuell Ende Juli

Von: Roland Lory

Mit seinem Treppengiebel ist die alte Post ein Gebäude, das das Ortsbild prägt. © Lory

Die Marktgemeinde Murnau bot die alte Post eine Zeit lang wie Sauerbier an. Denn für eine Dauer von zwei Jahren wollte niemand die Immobilie mieten. Doch jetzt gibt es eine Firma, die interessiert ist. Möglicherweise wird der Marktgemeinderat Ende Juli darüber entscheiden.

Murnau – Eigentlich sollte die Mietanfrage für das alte Murnauer Postgebäude im Hauptausschuss hinter verschlossenen Türen behandelt werden. Doch der CSU-Fraktion missfiel das, sie konnte keinen gesetzlichen Grund erkennen, der eine Behandlung im nichtöffentlichen Teil rechtfertigt. Die Christsozialen setzten sich durch, so dass auch Besucher der Sitzung die Debatte mitverfolgen konnten. Bekanntlich will der Markt Murnau als Eigentümer der alten Post das Gebäude zwischenvermieten. Doch die Bemühungen trugen zunächst keine Früchte. Nach Ansicht der Verwaltung war die kurze Mietzeit von zwei Jahren daran schuld. Eine Verlängerung auf fünf Jahre lehnte der Hauptausschuss Anfang Juni jedoch ab. Stattdessen beschlossen die Räte, dass eine sogenannte Nutzwertanalyse angefertigt werden soll – für eine soziale und kulturelle Folgenutzung des Areals.

Doch nun hat sich doch eine Firma gemeldet, die die Post für zwei Jahre mieten würde. Der Name wurde in der Sitzung nicht genannt, doch nach Tagblatt-Informationen ist es das Unternehmen Pink Stories. Dominikus Brettner, zusammen mit seiner Ehefrau Diana Gründer und Inhaber der Firma, bestätigt das Interesse.

Im IQ entstanden

Pink Stories ist im Murnauer Innovationsquartier entstanden. Aktuell ist das Unternehmen, das Kerzen veredelt und unter anderem Karten, Kalender, Notizhefte, Dekoartikel, Anhänger und Stempel herstellt, am Burggraben angesiedelt. Doch die dortigen Räume wollen die Brettners umbauen. Für diesen Zeitraum brauchen sie eine Alternative. Die Inhaber würden gern in der alten Post das Erd- und Untergeschoss sowie die Flächen in den Garagen mieten. „Wir würden auch ein Jahr reingehen“, sagt Dominikus Brettner. Größere Umbauten wären in der alten Post ihm zufolge nicht nötig, es kämen auch keine Maschinen hinein. „Es ist alles Handarbeit.“ Brettner betont: „Wir wollen in Murnau bleiben“. Seine Firma sei „Weltmarkführer bei mehrfach gefärbten Kerzen“. Nun ist sie auf der Suche nach einer kurzfristigen Lösung.

Die Verwaltung schlug vor, die Räume für zwei Jahre zu vermieten. Das wäre im Sinne von Michael Manlik, Sprecher des ÖDP/Bürgerforums. „Das ist ein Angebot, zu dem wir nicht Nein sagen können.“ Es handle sich um eine „hohe fünfstellige Summe pro Jahr. Darauf möchte ich nicht verzichten. Dieses Geld in den Sand zu setzen, das können wir uns nicht leisten“.

Utzschneiders Bedenken

CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider sagte hingegen, dass man nicht im hohen fünfstelligen Bereich sei. Zudem äußerte er Bedenken, die mit dem vorhandenen Bebauungsplan zusammenhängen, fragte: „Dürfen wir an jemanden vermieten, der nicht aus dem postalischen Bereich kommt?“ Was ist, wollte Utzschneider wissen, wenn die Bauaufsicht kommt und sagt: „Das ist nicht abgedeckt vom Bebauungsplan.“ Utzschneider fragte: „Schaffen wir uns ein Problem, das uns auf die Füße fällt?“

Nach Auskunft von Norbert Werner, Leiter des Referats Immobilienmanagement, ist das Spektrum, das der Mietinteressent in seinem Portfolio hat, vom Bebauungsplan abgedeckt. Für eine langfristige soziale und kulturelle Nutzung müsste die Gemeinde nach Ansicht der Bauverwaltung jedoch ein komplett neues Regelwerk aufstellen. Bisher ist eine Post-Nutzung festgeschrieben.

Eine Entscheidung, ob die erwähnte Firma, einen Mietvertrag bekommt, hat der Hauptausschuss nicht gefällt. Es sollen noch Fragen geklärt werden. Eventuell macht der Gemeinderat am 28. Juli Nägel mit Köpfen. Im Hauptausschuss stellte die Verwaltung auch einen Zeitplan für das weitere Procedere vor. Demnach wäre die Übergabe an einen neuen Generalmieter frühestens in 19 Monaten möglich. Manche Gemeinderäte plädieren für mehr Tempo, etwa Veronika Jones-Gilch (Grüne): „Ich würde gern ein bisschen mehr Dynamik in diesen Prozess reinbringen.“

