Murnauer Kaserne öffnet erneut ihre Tore: Großes Programm am 17. Juni

Mehrere tausend Besucher erwartet

Das Wetter war vor fünf Jahren ziemlich perfekt: trocken, sonnig, blauer Himmel. 2018 strömten rund 12 500 Menschen in die Werdenfelser Kaserne, als diese zum „Tag der Bundeswehr“ ihre Tore geöffnet hatte. Am 17. Juni gibt es eine Neuauflage. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen.

Murnau – Eine Info-Meile, eine Feldpost-Station, eine Live-Schalte zum Verteidigungsminister und in die Slowakei, ein Open-Air-Konzert und ein zum Festplatz umgewandelter Exerzierplatz mit Raketenwerfer und Panzermörser: Das Programm am „Tag der Bundeswehr“ wird mannigfaltig sein. Die Zusammenstellung liegt in der Verantwortung einer 22-köpfigen Projektgruppe unter Leitung von Oberstleutnant Georg Wickmann. „Ein ganz motiviertes Team“, in dem niemand verpflichtet worden sei, jeder und jede habe sich freiwillig gemeldet, betont Pressestabsoffizier und Oberstleutnant Max-Joseph Kronenbitter. Nicht allein der Inhalt beschäftigt das engagierte Team seit Monaten, sondern auch das ganze Drumherum, Themen wie Sicherheit und Verkehrslenkung. Was Letztere anbelangt: Auf dem Standortübungsplatz in Spatzenhausen, am Haupt- und Landgestüt Schwaiganger und auf dem Roche-Firmengelände in Penzberg werden insgesamt über 5000 Parkplätze geschaffen. Und es werden vier Buslinien mit den Startpunkten Weilheim, Rottenbuch, Garmisch-Partenkirchen und Ettal eingerichtet.

„Teil der Gesellschaft“

Keine Frage: Ein solcher Tag verlangt viel Organisation und Manpower. Die Bundeswehr präsentiert sich am Samstag, 17. Juni, als NATO-Bündnispartner und als Streitkraft, die für die Sicherheit Deutschlands im Einsatz ist. Man will zeigen, „was wir auf dem Kasten haben“, sagt Wickmann, und dass man, wenn es „hart auf hart kommt“, in schwierigen Situationen „performen“ könne. Auch betont der Oberstleutnant, dass die Bundeswehr ein Teil der Gesellschaft sei. „Wir stehen nicht abseits.“ Daher sollen die Menschen von dem, was sich hinter den Mauern abspielt, eine Vorstellung bekommen. Eine Facette sei der Kampf. Diese sei seit dem Ukrainekrieg omnipräsent.

Murnau ist beim „Tag der Bundeswehr“ nicht nur der südlichste, sondern auch der einzige Standort innerhalb des Organisationsbereichs Cyber- und Informationsraum. Wickmann erklärt: Wenn man mit digitalen Torpedos angegriffen werde, sorgen die Kräfte dafür, dass der Schutzschild über der IT aufrechterhalten werde. Doch am 17. Juni wird nicht allein der Organisationsbereich des IT-Bataillons 293 präsentiert. Man holt sich Verstärkung. So kommen etwa Gebirgsjäger mit Pferden und Mulis, zudem treten Fallschirmjäger in Aktion. Überdies erhalten Blaulichteinsatzkräfte – Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz – eine eigene Meile. Man möchte an diesem Tag die Bundeswehr in der Region abbilden, inklusive der sozialen und zivilen Aspekte, erklärt Wickmann.

Panzer wird vorgeführt

Was die Präsentationen und dergleichen anbelangt, so gewährt er schon einmal einen kleinen Einblick. Es werde unter anderem eine Kampfpanzervorführung geben. „Da gibt’s dann auch Rauch und Knall“, sagt Wickmann. Keine echten Schüsse, sondern Simulationen. Und auch die Cyber-Sparte wird bespielt. Besucher dürfen sich an Computer setzen und ihre IT-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Fragen können gestellt werden. Fragen werden beantwortet. Und dazu gibt’s viel zu sehen. Die Besucher sollen die Bundeswehr „erleben“ können, sagt Wickmann. Und sie sollen ein „Sicherheitsgefühl“ mitnehmen. Man wolle zeigen, dass man es draufhabe – und dass „ihr euch auf uns verlassen könnt“, betont der Einsatzstabsoffizier. Daher rührt wohl auch das Motto der diesjährigen Ausgabe: „Wir sind da.“

Übrigens: Der „Tag der Bundeswehr“ in Murnau kann auch noch als nachträgliche Geburtstagsfeier genutzt werden. Denn vor 65 Jahren, am 1. April 1958, wurde das Bataillon in der Pionierkaserne Mittenwald in Dienst gestellt.

Hinweis

Weitere und aktuelle Informationen zum „Tag der Bundeswehr“ am 17. Juni von 9 bis 17 Uhr in der Werdenfelser Kaserne, auch zum kostenlosen Shuttle-Service, gibt es unter www.tag-der-bundeswehr.de. Bürgeranfragen können an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: tagderbundeswehr2023murnau@bundes wehr.org. Der Eintritt ist frei.

