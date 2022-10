Murnauer Kinderhaus St. Nikolaus: Kritik an „massiver Verdichtung“

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Keine Zukunft: Mit dem Neubau des Kinderhauses am Längenfeldweg fällt der angrenzende öffentliche Spielplatz weg. Die Gemeinde sucht nun eine Ersatzfläche. © Silke Jandretzki

An Details des Zehn-Millionen-Euro-Projekts Kinderhaus St. Nikolaus regt sich Kritik. Der frühere Gemeinderat Guntram Gattner sieht unter anderem eine zu massive Verdichtung am nördlichen Längenfeldweg. Ihm missfällt zudem, dass der öffentliche Spielplatz neben der alten Kita wegfallen soll. Die Gemeinde kündigt an, Ersatz schaffen zu wollen.

Murnau – Guntram Gattner vermag Bebauungsplan-Entwürfe mit professionellem Blick zu betrachten – über viele Jahre gehörte er dem Gemeinderat an, befasste sich mit diversen Projekten dieser Art. Das integrative Kinderhaus St. Nikolaus, das am Längenfeldweg in Murnau entstehen soll, an dem Gattner auch wohnt, sieht er in Details kritisch. Diese Punkte schickte er im Zuge des Bebauungsplan-Verfahrens als Einwände und Anmerkungen ans Rathaus. „Mich ärgert am meisten, dass viel Grün- und Spielfläche im Freien verloren geht“, sagt Gattner.

Spielgelände dient als eine Art „Quartiersplatz“

Nicht nur dem früheren Gemeinderat, auch dem Privatmann Gattner liegen die Pläne im Magen – als Großvater einer zweidreiviertel Jahre alten Enkeltochter nämlich, mit der er oft und gerne den öffentlichen Spielplatz östlich der alten Kita St. Nikolaus am Längenfeldweg 33 besucht. Dieser bei vielen Familien beliebte Treffpunkt soll dem Entwurf zufolge wegfallen – dabei diene dieser als eine Art Quartiersplatz, erklärt Gattner. Die beiden Spielbereiche am untersten Ende des Wiesenwegs beziehungsweise im Lindenthal „können mit ihrem Zustand keinen Ersatz beziehungsweise keine Ausweichmöglichkeit bieten“. Der geplante Wegfall des Areals hatte wie die künftige Parkplatzsituation schon in einer Sitzung des Bauausschusses Kritik hervorgerufen (wir berichteten).

Gemeinde sucht Ersatzfläche für Kinderspielplatz

Gattner hatte noch die Information erhalten, dass keine Alternative geschaffen wird; zwischenzeitlich muss wohl ein Umdenken in dieser Frage eingesetzt haben, denn: „Der Markt Murnau sucht derzeit nach einer Ersatzfläche für den Kinderspielplatz“, erklärt Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger auf Anfrage. „Die Bestrebungen sind, einen neuen Standort für den Spielplatz zu finden.“

Thema beschäftigt den Bauausschuss

Der Bauausschuss wird sich in der Sitzung am Dienstag (18 Uhr, Rathaus) wieder mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans beschäftigen. Vorgesehen ist der Beschluss der Satzung, die verbindliche Festsetzungen enthalten wird, wie die Fläche bebaut werden kann. Dieses Vorgehen hatte das Landratsamt mit Blick auf die geplante Größe des katholischen Kinderhauses und der Wohnbebauung gefordert, die im Westen des kircheneigenen Areals entstehen soll.

Gattner: Gebäude braucht „mehr Luft“

Gattner sieht mehrere Ansatzpunkte für Kritik und vertritt unter anderem die Ansicht, dass Tiefe und Höhe – elf Meter, wie er darlegt – dieses „doch sehr wuchtigen Kinderhauses eine weitere, diesmal massive Verdichtung im nördlichen Längenfeldweg“ bedeuteten. Für eine Einrichtung dieser Ausdehnung stehe räumlich kein ausreichender Spielplatz mit Bäumen und entsprechendem Gerät zur Verfügung. Röttinger erläutert, die Außenspielflächen befänden sich in Planung, die Empfehlung von zehn Quadratmetern pro Kind „werden in jedem Fall eingehalten beziehungsweise überschritten“.

Gattner aber findet: Das Gebäude in dieser Dimension bräuchte „ganz salopp gesagt eigentlich mehr Luft“: für den Auslauf der Kinder, den zu erwartenden Mehrverkehr. Die zusätzlich geplanten Wohneinheiten erhöhten die Verdichtung weiter. Sein Fazit: Ein Kinderhaus sei „sicherlich am Längenfeldweg willkommen“, sollte aber den Spielbereich der dort wohnenden Kinder nicht einschränken und auch Fußgänger wie Anwohner in der Umgebung berücksichtigen. Eine Einschränkung der dortigen Parkflächen „wird bestimmt nicht auf große Gegenliebe stoßen“, prophezeit Gattner.

Neubau kostet rund zehn Millionen Euro

Der rund zehn Millionen Euro teure Kinderhaus-Neubau soll im Herbst 2023 anlaufen; er bildet den Ersatz fürs bisherige Kita-Gebäude. Aktuell verfügt die integrative Einrichtung über eine Betriebserlaubnis für 150 Kinder. Künftig wird eine neue Krippe zwei Gruppen mit insgesamt 24 Plätzen aufweisen, der Hort von heute 25 auf 50 Plätze wachsen und der Kindergarten 100 Plätze vorhalten, davon 15 integrative.