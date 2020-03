Murnauer Trachtler vollziehen Rolle rückwärts: Taferl wieder am Maibaum

Es geht eben um mehr als „nur“ um ein Schild: Als die Murnauer Trachtler am Samstag das Taferl mit dem umstrittenen Spruch wieder am Maibaum anbrachten, war das Interesse riesig. Ein Fernsehteam und über 120 Zuschauer verfolgten die Aktion. Kritiker Lobewein erklärt, angepöbelt worden zu sein. Aus einem anderen Grund will er bei der Polizei Anzeige erstatten.

Murnau – Am Ende waren es nur vier Schrauben, mit denen Christoph Lautner, Zweiter Vorsitzender des Murnauer Trachtenvereins, in Sekundenschnelle vollendete Tatsachen schuf: Das Taferl hing nach einigen Tagen Absenz wieder am Murnauer Maibaum. Und wohl selten dürften so wenige Handgriffe für so große Aufmerksamkeit gesorgt haben. Über 120 Zuschauern verfolgten, was sich abspielte, ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks filmte alles – und wird dafür sorgen, dass die Geschichte um den Murnauer Maibaum-Taferl-Streit nicht gleich wieder in Vergessenheit gerät.

Joachim Lobewein aus Seehausen hatte anhaltend Kritik geübt am Taferl-Spruch, den man „als fremdenfeindlich wahrnehmen“ könne, wie er meint – so anhaltend, dass Trachtenvereins-Mitglied Florian Machne der Kragen geplatzt war und er in einer Hauruck-Aktion das Schild entfernt hatte – „damit Ruhe ist“. Selbst innerhalb des Trachtenvereins existierten wohl unterschiedliche Ansichten, wie mit dem Spruch „Liebe die Heimat und deren Sitten, dann brauchst du nicht um Fremdes bitten“ umzugehen sei. Der Erste Vorsitzende Johannes Köglmayr hatte in der Vergangenheit zunächst eher die Linie vertreten, man müsse die Hintergründe des Spruchs erforschen sowie belegen und auf einer Tafel vor Ort erläutern. Die Suche nach aussagekräftigen historischen Quellen hatte sich jedoch als aufwändig und schwierig erwiesen.

Murnauer Maibaum-Taferl: Trachtler finden Spruch nicht fremdenfeindlich

Nachdem Malermeister Machne, der sich seit vielen Jahren um die Gestaltung des Taferls gekümmert hatte, das Objekt der Lobewein-Kritik entfernt hatte, kam die kontroverse und mitunter emotionale Diskussion über den richtigen oder falschen Umgang mit dem Schild erst richtig in Gang – in Leserbriefen ebenso wie auf Internet-Plattformen. Am Ende ruderten Murnaus Trachtler zurück – und kündigten vor wenigen Tagen an, das Taferl wieder an seinem angestammten Ort zu befestigen.

Nach den riesigen Wellen, die diese Auseinandersetzung im Vorfeld geschlagen hatte, war der Vollzug eher eine Kleinigkeit für den Zweiten Vorsitzenden Lautner, der mit seinem Akkuschrauber angerückt war, und Machne, der ihm dabei zur Seite stand. Kaum waren die beiden fertig, erhielten sie kräftigen Applaus von den Umstehenden. „Weggekommen ist die Tafel, weil wir einen Schaden vom Verein abwenden wollten“, sagte Lautner im Tagblatt-Gespräch. „Wir haben aber inzwischen intensiv miteinander diskutiert und waren einstimmig der Meinung, dass das Schild weder rechts außen noch fremdenfeindlich ist. Wir sehen den Text für uns so: Ich liebe meine Heimat, und er liebt seine Heimat, und jeder kann seine Heimat lieben. Und wenn ich woanders hingehe, dann muss ich um Fremdes bitten.“ Lautners Empfehlung: „Ich sehe das als gut gemeinten Ratschlag. Alles andere ist Wortklauberei.“ Und der Erste Vorsitzende Johannes Köglmayr ergänzte: „Es ist jetzt mehr als alles gesagt worden.“

Vom gegenüber liegenden Tengelmann-Center aus beobachtete und filmte Kritiker Lobewein, was sich am Maibaum abspielte. Er blieb nach eigener Aussage nicht unentdeckt und erklärt, mehrfach angepöbelt worden zu sein. Ein älterer Mann, sagt Lobewein, habe ihm zudem einen Stoß in die Rippen versetzt, als er das Geschehen aus der Distanz festhielt. Zwei Männer hätten ihn aus der Nähe mit ihren Smartphones fotografiert oder gefilmt, obwohl er sich „dies verbeten“ hatte - deshalb will Lobewein, der am Sonntag empört in der Tagblatt-Redaktion erschien, am Montag Anzeige bei der Murnauer Polizei gegen Unbekannt erstatten.

Bei der Rückkehr des Schilds war auch Zweite Bürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) unter den Zuschauern. Sie hält die Aktion für richtig: „Ich freue mich, dass das Taferl wieder hängt, weil ich finde, es passt dahin und drückt die Gefühle der Einheimischen aus, wenn ihre Kinder in die Ferne ziehen wollen. Der Spruch ‚Bleibe im Lande und nähre dich redlich’ sagt in etwa das Gleiche aus“, meint Stewens.

Taferl-Streit von Murnau wird Thema in satirischem Fernseh-Magazin

Dem schloss sich die Ehrenvorsitzendes des Murnauer Verschönerungsvereins, Ingeborg Winkler, mit einem ähnlichen Vers an: „Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah.“ Deutliche Worte zum Taferl-Streit fand der Eschenloher Hans Jais (78), ein Trachtler-Urgestein im Landkreis: „Ich möchte wissen, wo Herr Lobewein herkommt und ob er nie um etwas bitten musste.“ Zwei Schwestern seiner Frau, sagt Jais, seien nach Kanada ausgewandert „und haben dort um vieles bitten müssen – um Arbeit, eine Stellung und um eine Wohnung. Das kann sehr demütigend für einen Menschen sein.“ Der TV-Beitrag wird voraussichtlich am Donnerstag, 5. März, im Satire-Magazin „quer“ (20.15 Uhr im Dritten) ausgestrahlt.

