Murnauer mit Passion für Krippen

Teilen

Passionierter Sammler: Richard Sedlaczek präsentiert ein ausdrucksstarkes Kreuz des peruanischen Künstlers Sabino Tupa Llavilla. © Jungwirth

Richard Sedlaczek sammelt Krippendarstellungen. Über 650 Werke mit Tausenden von Figuren nennt der Murnauer sein Eigen, Keramikschalen, Korbwaren, Webarbeiten, Holz- und Hinterglasbilder runden die Sammlung ab. Rund ein Drittel besteht aus „ernsten Krippen“ und spiegelt Darstellungen der Zeit zwischen Palmsonntag und Ostermontag wider.

Murnau – In einem kleinen Häuschen in einem beschaulichen Murnauer Ortsteil ist die weite Welt zu Hause. Hier lebt Richard Sedlaczek, der sich in den vergangenen 25 Jahren zum passionierten Sammler insbesondere von Krippendarstellungen entwickelt hat. Über 650 Werke mit Tausenden von Figuren nennt er sein Eigen, Keramikschalen, Korbwaren, Webarbeiten, Holz- und Hinterglasbilder runden die Sammlung ab. Ihn reizen weniger die bei uns geschätzten alpenländischen Krippen, vielmehr blickt er weit über den europäischen Tellerrand hinaus. Präferiert Darstellungen aus Ländern und Kulturkreisen, die die Botschaft von Christi Geburt und Sterben mit ganz unterschiedlichen Lebenswelten verbinden.

Krippen-Sammelleidenschaft: Ein Bildband aus der Bücherei war der Auslöser

„Auslöser war ein Bildband, den ich in der Murnauer Bücherei entdeckt habe“, verrät der 73-Jährige. Geschrieben von der Berlinerin Gertrud Weinhold, die ihr Leben lang obsessiv Krippen wie religiöse Volkskunst aus aller Welt zusammengetragen hat. Der Murnauer ist fasziniert von den Abbildungen, beginnt zu recherchieren, besucht Krippensammlungen, stellt Kontakte zu Klöstern und Sammlern her. Die ersten Krippen erwirbt Sedlaczek in Weltläden, dort damals noch viel präsenter als heute, entdeckt in verstaubten Lagerkellern Kunstwerke zum Schnäppchenpreis. „Zum Glück hab ich rechtzeitig reagiert, die Preise sind enorm gestiegen“, freut sich der Sammler noch heute.

Interesse und Anspruch steigen im Lauf der Jahre

Im Lauf der Jahre steigen Interesse und Anspruch. Lateinamerikanische Krippendarstellungen, insbesondere aus Peru und Mexiko, haben es Sedlaczek angetan, hier und auf Afrika liegt sein Sammlungsschwerpunkt. Er habe nicht den Anspruch wie manche andere Sammler, Krippen sämtlicher Länder der Erde zu besitzen, konzentriere sich lieber auf bestimmte Länder und Künstler. Schwer zu glauben, dass Sedlaczek nie selbst nach Lateinamerika gereist ist, so lebendig spricht der Murnauer über Landschaften, Städte, Traditionen im Andenhochland, erzählt von Künstlern, als wären sie alte Freunde. Da fallen Namen wie Hilario Mendivil, Aristides Quispe Lope oder Sabino Tupa Llavilla. Oft in ihrer Heimat preisgekrönt – die Figuren der Familie Mendivil bestechen durch überlange Hälse, die Tupas durch riesige Hände und besonders ausdrucksstarke Gesichter, in denen sich der Schmerz spiegelt.

Dem Sammler geht es nicht um Krippen-Massenware

Nicht um Massenware geht es dem Sammler, sondern um handgefertigte künstlerische Unikate. In Lateinamerika gibt man die Krippenbau-Tradition in vielen Familien von Generation zu Generation weiter, wahre autodidaktische Meister gehen daraus hervor. „Früher lief das Ganze unter Handwerk, heute sind die Künstler selbstbewusster, entwickeln ihren eigenen Stil und signieren ihre Arbeiten auch“, erläutert der Experte. „Bei europäischen Krippen ist vor allem die Landschaft wichtig, das ist außerhalb Europas nebensächlich, dort konzentriert man sich auf die Figuren, das Wesentliche“, erklärt der Pensionär, der früher im grafischen Gewerbe tätig war. So präsentiert er etwa das Foto einer großen Jesusfigur, die am Palmsonntag auf einem winzigen Esel reitet, der ihn real niemals tragen könnte. Das Ganze geformt aus in Modelliermasse aus Maismehl, Kartoffelstärke und Gips getauchten Tüchern, die nach dem Trocknen aufs Kunstvollste bemalt werden. Eindrucksvoll ebenso eine Abendmahlszene aus Ton – die Jünger und Jesus sitzen auf dem Boden, mit Inkamützen auf dem Kopf, verzehren traditionelle Speisen wie Mais und Süßkartoffeln. Es gibt einen engen Bezug indianischer Völker zu Mutter Erde, hier vermischen sich Religionen.

Rund 50 Fastenkrippen von Richard Sedlaczek derzeit in Salzburger Ausstellung zu sehen

Diese beiden sowie rund 50 weitere Fastenkrippendarstellungen sind aktuell nicht in Murnau, sondern in Salzburg zu bewundern. Richard Sedlaczek ist Perfektionist, erst nach 25 Jahren akribischen Sammelns fühlte er sich bereit, seine Exponate der Öffentlichkeit zu präsentieren. Vergangenen Winter steuerte er mit 120 Exponaten den größten Teil der erfolgreichen Ausstellung „Krippen aus aller Welt“ in der „Salzburger Bibelwelt“ bei. Deren Mitarbeiter waren an ihn herangetreten, zeigten sich von den gesammelten Schätzen hellauf begeistert. Aktuell bestückt Sedlaczek dort jetzt die Folgeausstellung „Die letzten Tage Jesu – Fastenkrippen aus aller Welt“. Rund ein Drittel seiner Sammlung besteht aus sogenannten „ernsten Krippen“, sie umfassen die Kirchenjahreszeit von Palmsonntag bis Ostermontag, greifen in den Darstellungen die Bezüge zwischen Krippe und Kreuz auf.

Separates Nebengebäude im Garten ist die Schatzkammer

Im Wohnhaus stapeln sich Fachbücher und Ordner, doch die eigentliche Schatzkammer ist ein separates Nebengebäude im Garten, dort bewahrt der Fachmann seine Preziosen auf. Erstaunlich – 50 Fastenkrippen aktuell in Salzburg, große Teile der Sammlung bei verschiedenen Bekannten ausgelagert, und dennoch quellen Räume wie Regale über. Sammelleidenschaft und Platzprobleme gehen bekanntlich Hand in Hand, davon kann der Murnauer ein Lied singen. Das Auge sieht sich nicht satt – Figuren von eineinhalb Zentimetern bis weit über einen Meter Höhe, aus diversen Materialien wie Holz, Messing, Keramik, Stein, Blech und Naturmaterialien gefertigt. Regale, nach Ländern beschriftet, etliche afrikanische und asiatische Namen tauchen auf. Besonders faszinierend sind sogenannte Retablos, kunstvoll bemalte, aufklappbare kleine Schränke und Truhen mit Hunderten von Figürchen, in denen auf mehreren Ebenen Szenen wie Palmsonntag, Kreuzigung und Feierlichkeiten rund um die Passion dargestellt sind. Gewaltige Kerzenleuchter aus Ton mit bekannten Bibelszenen – wiederholt taucht der heilige Vogel Kondor auf. Da hängt der leidende Jesus an einem Kreuz, das aus Spaten und Machete gestaltet ist, der peruanische Bürgerkrieg spiegelt sich wider. Wunderbare Skulpturen aus glänzend schwarzem Ebenholz aus Tansania, herausgearbeitet aus einem Stück Holz. „Die Makonde, ein Bauern- und Hirtenvolk mit hervorragenden Schnitzern, wurden von Missionaren angeregt, auch christliche Motive zu schnitzen“, erklärt Sedlaczek. In seiner Sammlung blasen etwa dunkelhäutige Engel auf traditionellen Instrumenten. Da liegt das Jesuskind nicht in der Krippe, sondern zwischen indianischen Decken mit seiner Mutter auf einem Feldbett.

Mit Salzburg ist der Anfang gemacht, bleibt die Hoffnung, dass Richard Sedlaczek in Zukunft seine Schätze möglichst oft der Öffentlichkeit präsentiert. Aktuell lohnt sich ein Ausflug ins Nachbarland allemal. In der „Bibelwelt“ taucht man ein in fremde Lebenswelten, erlebt mit, was Menschen in aller Welt an ihrem Glauben wirklich wichtig ist.

Barbara Jungwirth