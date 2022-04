Murnauer Rathaus: Viele Hürden für Blinde und Sehbehinderte

Untersuchungsergebnisse vorgestellt

Das Murnauer Rathaus ist relativ frisch renoviert. Doch blinde und stark sehbehinderte Menschen haben erhebliche Probleme, wenn sie das Gebäude nutzen wollen. Eine Experten- und Betroffenengruppe empfiehlt, eine „Allianz für ein barrierefreies Murnau“ zu gründen.

Murnau – Bei einer gemeinsamen Begehung hatten zwei Dutzend Mitglieder des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) sowie des Sozialverbandes VdK am 13. August vergangenen Jahres die Barrierefreiheit von Murnauer Einrichtungen unter die Lupe genommen. Besonderes Augenmerk galt dabei dem Rathaus und dem Schloßmuseum sowie der Fußgängerzone und den öffentlichen Toiletten. Nunmehr präsentierten Vertreter der beiden Verbände bei einem Treffen im großen Rathaussaal die Ergebnisse ihrer Untersuchung.

Wer hätte das gedacht: Während das Rathaus nach dem umfangreichen Umbau und der Sanierung aus der Sicht von Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern weitgehend barrierefrei gestaltet ist, kann das Gebäude hingegen blinden und stark sehbehinderten Menschen erhebliche Probleme bereiten. „Weder der Rathauseingang noch der Eingang zur Tourist-Info sind für sie zu finden“, beanstandete Karl Depner, BBSB-Referent für Barrierefreiheit aus Würzburg. Auch seien die Öffnungszeiten und weitere Informationen in Folien-Buchstaben auf der Glastüre der Tourist-Information wegen mangelnden Kontrastes nicht lesbar.

Vorschlag für taktiles Leitsystem

Doch dem nicht genug: Der Aufzug nebst Zwei-Sinne-Prinzip und Sprachausgabe sei zwar barrierefrei, könne aber von Blinden und Sehbehinderten nicht gefunden werden, weil er versteckt in einer Ecke liege. „Ein Wegweiser in Form eines Aufzugslogos mit Pfeil könnte hier helfen“, empfahl Depner. Er schlug vor, ein taktiles Leitsystem zu installieren, das zur Infotheke, zum Aufzug und der Treppe führt. Depner beanstandete überdies die für Blinde mit dem Langstock kaum zu ertastenden, ebenen Übergänge der Fußgängerzone in die Fahrbahnen am Ober- und Untermarkt. „Man merkt gar nicht, dass man schon auf der Straße steht“, erklärte er seinen Zuhörern. „Es ist bisher zu wenig in die Öffentlichkeit getragen worden, wie barrierefrei ihr Rathaus ist“, befand Eberhard Grünzinger, Referent Ehrenamt des VdK München. Homepages und Printerzeugnisse, die leicht auffindbar sein sollten, könnten dabei Abhilfe schaffen.

Lobende Worte fand er für die einst vom mittlerweile verstorbenen Gemeinderatsmitglied Lore Welker (CSU) konzipierte Broschüre „Unbeschwert unterwegs“, die vor allem für Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren gedacht sei. „Aber Blinde und Sehbehinderte sind darin nicht berücksichtigt.“ Eine Neuauflage müsse unbedingt inhaltlich alle Behinderungsarten beinhalten. „Unsere Empfehlung lautet: Bringen sie Betroffene und Fachleute in einer Allianz zusammen, in der der zum Beispiel der Seniorenbeirat, das Marktbauamt, der VdK, Betroffenenverbände und die Unfallklinik vertreten sind.“ Im Schloßmuseum sei deutlich geworden, dass die dortigen Räume nur bedingt für mobilitätseingeschränkte Besucher nutzbar seien, sagte er weiter. Auch gebe es keine Orientierungshilfen für Sehbehinderte und Blinde. Die barrierefreie Toilette sei nur einseitig mit dem Rollstuhl anzufahren und somit ohne fremde Hilfe nicht nutzbar.

Fördertöpfe winken

Doch es ist nicht alles schlecht. „In Murnau ist schon viel passiert“, sagte Susann Enders, Kreisvorsitzende des VdK Oberland und Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, dem Tagblatt. „Barrierefreiheit tut allen gut, vom Kleinkind über die Familie mit Kinderwagen, den Geschäftsreisenden mit Rollkoffer bis hin zum älteren Menschen.“ Zur Finanzierung von Maßnahmen verwies sie auf entsprechende Fördertöpfe, die dafür angezapft werden könnten.

VdK-Kreisgeschäftsführerin Jana Krämer brachte es klar auf den Punkt: „Jede Barriere ist eine zu viel.“ Rainer Paschen, Vorsitzender des Murnauer Seniorenbeirates, sieht noch vieles zu tun: „Diese Präsentation war überfällig.“ Zweite Bürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) versprach, dafür zu sorgen, „dass etwas weitergeht“: „Denn jeder von uns kann in die Verlegenheit kommen, dass er Hilfe braucht. Ich glaube, wir sind in Murnau auf einem guten Weg“. Im gleichen Sinne äußerte sich Marktbaumeister Klaus Tworek: „Barrierefreiheit ist eines der Zukunftsthemen, in einer alternden Gesellschaft wird das immer wichtiger. Deshalb bemühen wir uns, diesem Thema gerecht zu werden – mit allen Haken und Ösen.“

Heino Herpen

Auch interessant: Nächstes Kapitel im Funkmast-Streit