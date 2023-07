Vereine sagen ab: Festzug fällt kleiner aus

Von: Peter Reinbold

Pferdegespann und Tschingderassabum: Vom Untermarkt aus bewegt sich der Zug in Richtung Festplatz. her © Heino Herpen/Archiv

Im Vorfeld gab es schon Irritationen, wer das Murnauer Volksfest veranstalten darf. Über den Wirt entschied ein Gericht. Und auch der Festzug zur heutigen Eröffnung wird durch das Fehlen von Trachten- und Leonhardiverein überschattet. Die auslösenden Gründe dafür will niemand konkret benennen.

Murnau – Der Festzug zum Volksfestplatz mit Tschingderassabum, Pferdewagen, zahlreichen Teilnehmern und Zuschauern bildet traditionell den Auftakt des Murnauer Volksfests, das heute beginnt und bis zum Sonntag, 23. Juli, dauert. Heuer wird er wahrscheinlich etwas kleiner dimensioniert ausfallen als in der Vergangenheit. Zwei Vereine werden ganz fehlen. Das Kommen abgesagt haben der Leonhardi- und der Trachtenverein Murnau. „Bei uns gibt es Termingründe“, erklärt Trachtler-Chef Johannes Köglmayr. Die gaben auch für Franz Neuner, Vorsitzender des Leonhardivereins, den Ausschlag. Gänzlich kann er sich dem Spektakel aber nicht verweigern. Die Augustiner-Brauerei stellt ihr Pferdegespann auf seinem Grundstück unter. Nur mit einer Minimalbesetzung ist die Freiwillige Feuerwehr Murnau präsent. „Von uns marschiert nur die Fahnenabordnung mit“, sagt Vorsitzender Michael Montag. So viel er weiß, schicken die Kollegen aus Hechendorf und Weindorf jeweils Gruppen. Montag selbst wird das Anzapfen durch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) im Zelt verfolgen, allerdings nicht in offizieller Funktion, „sondern als Privatmann“.

Montag macht keinen Hehl aus seiner Gefühlslage, konkret werden möchte er allerdings nicht. Von der Katze lässt er lediglich den Kopf aus dem Sack. Nur so viel: Die Organsitaion liege in den Händen der Gemeinde. Er wünscht sich, dass sich gewisse Köpfe Gedanken machen sollten, „wie ein derartiges Fest in Oberbayern auszusehen hat“ und regt ein „zurück zu den Wurzeln“ an.

Die Brisanz der Situation wird dadurch deutlich, dass Köglmayr zwar im Gespräch mit dem Tagblatt einiges von dem erzählt, was seinen Verein zu dieser Entscheidung bewegt hat, aber nicht zitiert werden möchte. „Das bringt nur ungutes Blut“, erklärt er. Auch ein Teilnehmer am Runden Tisch, zu dem die Gemeinde am 19. Juni in den Großen Sitzungssaal des Rathauses eingeladen hatte – an dem neben den Vereinsvorsitzenden ebenfalls der Festwirt teilnahm –, hat sich ein Schweigegelübde auferlegt und möchte seinen Namen unter keinen Umständen in der Zeitung lesen. Er hätte in diesem Fall nur Nachteile, „und die möchte ich vermeiden“.

Beim Festzug, an dem laut Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger rund 180 Personen mitmarschieren, durch Abwesenheit glänzen werden neben Trachten- und Leonhardiverein auch manche Gemeinderäte. Gerüchte, die im Ort die Runde machen, sprechen von einem Boykott, weil der eine oder andere Kommunalpolitiker mit der Entscheidung nicht einverstanden sei, wie die Vergabe an den Festwirt gelaufen sei, vor allem, dass dieser wieder Fahrenschon heiße. Das Wort Boykott nimmt Phillip Zoepf, der Fraktionschef von Mehr Bewegen, nicht in den Mund. „Davon ist mir nichts bekannt.“ Er räumt allerdings ein, den Festzug und das Anzapfen links liegen zu lassen und einen anderen Termin zu bevorzugen. Was indes nichts Außergewöhnliches sei. „Ich war in den neun Jahren, in denen ich Gemeinderat bin, nicht jedes Mal dabei.“ Der Festzug sei für ihn im Gegensatz zu einer Gemeinderats- oder Ausschusssitzung „kein Pflichttermin“. Das würden auch etliche seiner Kollegen so sehen. Die Box, die im Festzelt grundsätzlich für die Kommunalpolitiker reserviert ist, sei in der Vergangenheit meist „sehr überschaubar“ besetzt gewesen.

Soll keiner sagen, die Gemeinde Murnau sei nicht in der Lage, aus Fehlern zu lernen oder Dinge, die schlecht gelaufen sind, wieder geradezubiegen. Thema in der gestrigen Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses war der Zeitraum, an dem das Volksfest über die Bühne gehen soll. Als Vorschlag auf dem Tisch lag: Das Volksfest soll grundsätzlich, wie stets in den vergangenen Jahrzehnten, nur heuer nicht, zehn Tage laufen und immer am dritten Sonntag im Juli enden. Bei der Besprechung am 19. Juni habe sich laut Beschlussvorlage der Rathausverwaltung herausgestellt, dass ein genauer Terminzeitpunkt notwendig sei, damit alle Beteiligten, insbesondere die Vereine, für Vereinsfeste, Planungssicherheit haben. Weiter heißt es: Mit dem Festwirt wurde dies am 20. Juni telefonisch geklärt. Er habe kein Problem, entgegen der Ausschreibung, wieder einen konkreten Zeitraum festzulegen.