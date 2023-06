Vier-Parteien-Allianz beerdigt Ratsbegehren

Von: Peter Reinbold

Stoppt unter anderem auch am Murnauer Rathaus: Am 23. Juli gibt es ein Ratsbegehren für den Erhalt des Ortsbusses. © Omobi GmbH

Die Murnauer Bürger haben nicht mehr die Qual der Wahl. Das Ratsbegehren, das eine Vier-Parteien-Allianz gegen den Bürgerentscheid zum Rufbus Omobi setzen wollte, ist endgültig passé. Die Gründe: Beide Urnengänge hätten nicht zeitgleich stattfinden können. Zudem spielten die Kosten eine wichtige Rolle.

Murnau – Auch Gemeinderäte haben ein Recht auf Urlaub und müssen ihren Akku aufladen. Sie gehen ihrem Ehrenamt nach, sind meist noch beruflich tätig und benötigen wie jeder andere eine Auszeit. Die Pfingstferien werden traditionell genutzt, um auszuspannen und mit den Kindern etwas zu unternehmen. So hielt’s auch Phillip Zoepf, der mit der Familie urlaubte und die Lokalpolitik ganz weit hinten anstellte. Ganz besonders das Dauerthema Rufbus Omobi ließ er nicht an sich heran. Auch das Ratsbegehren, das der Fraktionsvorsitzende von Mehr Bewegen zusammen mit der CSU, den Freien Wählern und der SPD ins Leben gerufen hatte und das eine „bessere Alternative“ (Zoepf) zum Omobi darstellen sollte, spielte in den zurückliegenden Tagen keine Rolle. Der Kontakt unter den Initiatoren des Ratsbegehrens ruhte. „Wir haben uns nicht wieder getroffen“, räumt Zoepf am Dienstagvormittag ein. Man werde das aber in naher Zukunft „sicher tun“. Einen Termin gebe es noch nicht.

Den braucht es mittlerweile auch nicht mehr, nachdem CSU und Freie Wähler wenige Stunden später mitteilten, unabhängig voneinander beschlossen zu haben, das Ratsbegehren zu beerdigen – ohne Zoepf darüber in Kenntnis zu setzen. „Ich hätte gerne noch einmal darüber gesprochen“, sagt er.

Auch einen späteren Termin schließen CSU und Freie Wähler aus, nachdem die Murnauer Wahlberechtigten am 23. Juli dazu aufgerufen sind, über den Omobi und den Blaues-Land-Bus per Bürgerentscheid abzustimmen. „Es macht keinen großen Sinn, das zeitversetzt zu tun“, sagt Josef Bierling, Co-Fraktionsvorsitzender der Christsozialen im Murnauer Gemeinderat. „Ein erneuter Urnengang, womöglich 14 Tage danach, wäre für den Bürger schwer verständlich gewesen.“ Eine zeitgleiche Entscheidung ließ sich nicht realisieren, da wegen einer zu unkonkreten Frage das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen das Ratsbegehren nicht zugelassen hatte. „Dass wir das nicht hingekriegt haben, diesen Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen“, erklärt Bierling.

Fest steht auch: Ein Ratsbegehren hätte den Haushalt des Markts doppelt belastet. Für den Bürgerentscheid rechnet die Verwaltung mit Kosten von rund 20 000 Euro. Die Finanzen nennt Bierling einen „wichtigen Punkt“, den man in die Entscheidung zum Verzicht habe einfließen lassen. „Wir wollten kein Geld zum Fenster rauswerfen.“ Diese Überlegung spielte auch bei den Freien Wählern nach Aussage von Welf Probst, das Ratsbegehren „nicht weiter zu verfolgen“, eine wichtige Rolle. „Das war auch unsere Sicht der Dinge.“ Was allerdings Probst zufolge nicht heißt, dass seine Gruppierung nicht weiter an einer Lösung für einen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für Murnau arbeitet.

Gleiches gilt für die CSU. Man werde zwar den Bürgerentscheid, sollte er pro Omobi ausgehen, akzeptieren, sagt Bierling, „aber wir werden keinesfalls die Füße hochlegen.“ Und auch für den Fall, dass das Quorum von 20 Prozent der Wahlberechtigten nicht erreicht werden sollte, haben sich die Christsozialen vorbereitet. Der Plan, der dann aus der Schublade gezogen wird, soll Bierling zufolge vor allen jenen Bevölkerungsgruppen helfen, die auf ein Mindestmaß an ÖPNV angewiesen sind. Für diese Bürger kann er sich den Rückgriff auf Taxis, Taxigutscheine und „ein kleines Bussystem“ vorstellen, „das wir dann aus dem Boden stampfen müssten“.

So weit wird es nach Meinung von Rainer Paschen nicht kommen. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats und einer der treibenden Köpfe des erfolgreichen Bürgerbegehrens quittierte die Nachricht vom endgültigen Aus des Ratsbegehrens völlig emotionslos. Er hätte den „direkten Vergleich“ bevorzugt. „Ich bin mir sicher, dass die Bürger den Wahlerfolg der Rufbus-Befürworter sicherstellen werden. Insofern verstehe ich die Zurückhaltung der Vier-Fraktionen-Allianz im Gemeinderat.“

In den Bemühungen, die Bürger zu mobilisieren und sie von der Qualität der Sache zu überzeugen, für die sie streiten, wollen Paschen und seine Verbündeten freilich nicht nachlassen. Sie sind in die heiße Phase ihrer Kampagne eingetreten und machen mobil. Die Erfahrungen, die sie beim Bürgerbegehren gewonnen haben, sind dabei hilfreich. „Wir werden wieder draußen sein, mit Ständen im Markt, vor den SB-Märkten stehen, Briefkästen befüllen und mit den Bürgern sprechen. Ich hoffe, dass ein erfolgreicher Bürgerentscheid wieder zur Versachlichung des politischen Geschehens im Gemeinderat beiträgt, das tut nämlich not“, erklärt Paschen.