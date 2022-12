Neuer Volksfest-Wirt in Murnau: Platzhirsch Fahrenschon verliert ein Revier

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Nach Jahrzehnten scheint die Wirts-Ära Fahrenschon auf dem Murnauer Volksfest zu enden: Bei der Vergabe zog das Unternehmen offenbar den Kürzeren. Stattdessen bekam Holger Regler den Zuschlag, der heuer für Fahrenschon beim Penzberger Volksfest eingesprungen war. Fahrenschon schaltete einen Anwalt ein.

Murnau – Die schriftliche Zusage liegt ihm vor, im Januar, sagt Holger Regler, soll er seinen Vertrag unterzeichnen –dann ist der 49-Jährige offiziell neuer Murnauer Festwirt. Und die Firma Fahrenschon bei der lokalen Wiesn erst einmal Geschichte.

Die Marktgemeinde Murnau hat die traditionsreiche Veranstaltung, die in der Regel im Juli stattfindet, erstmals öffentlich für fünf Jahre ausgeschrieben, nachdem zuvor über Dekaden die Fäden bei Generationen der Familie Fahrenschon zusammengelaufen waren. Damit ist nun Schluss: Bei der Vergabe für 2023 bis 2027, mit der sich der Hauptausschuss in nichtöffentlicher Sitzung beschäftigte, ging Christian Fahrenschon, der Volksfest-Platzhirsch, leer aus; dieser macht daraus keinen Hehl. Die Politik entschied sich offenbar für ein in dieser Branche relativ unbeschriebenes Blatt: Holger Regler, der in Wolznach geboren wurde und in Eichstätt lebt. Er hat bislang an mehreren Standorten „Reglers Grillstationen“ betrieben, von denen er im neuen Jahr nur jene in Eichstätt behalten möchte, und bestückt mit seiner Gastronomie Märkte und Feste. Aktuell ist er auf dem Münchner Christkindlmarkt vertreten. In der Region machte sein Name im Spätsommer die Runde, als er anstelle von Fahrenschon, der auf Personalprobleme verwiesen hatte, kurzfristig das Penzberger Volksfest ausrichtete. Die Stadt will, wie der Merkur am Dienstag berichtete, bei der Neuauflage 2023 wiederum auf Regler setzen. Dabei sickerte durch, dass der 49-Jährige künftig auch für die Murnauer Festwoche verantwortlich zeichnen soll – und damit zwei langjährige Fahrenschon-Reviere übernimmt.

Gemeinde hüllt sich nach nichtöffentlicher Sitzung weitgehend in Schweigen

Die Gemeinde lässt einen Fragenkatalog zu dem spektakulären Wechsel mehr oder weniger unbeantwortet. Geschäftsleiterin Kreszentia Oppenrieder teilt mit, dass sich „für die Nutzung des Volksfestplatzes zur Durchführung eines Volksfestes Festwirte bewerben konnten“. Der Hauptausschuss habe die Bewerbungen behandelt. „Da die Gründe der Nichtöffentlichkeit noch nicht weggefallen sind, können derzeit weitere Fragen leider nicht beantwortet werden.“

Murnauer Volksfest: Fahrenschon fordert Einblicke in die Bewertung

Zurückhaltung vor, Ärger hinter den Kulissen: Fahrenschon räumt das Feld nicht sang- und klanglos. Im Gegenteil: Er bestätigt, einen Anwalt eingeschaltet zu haben. Den Rechtsbeistand zog er zu Rate, nachdem, wie er erzählt, seine „Anfrage“ ans Rathaus erfolglos geblieben war, mit der er „um Herausgabe der Bewertungspunkte gebeten“ habe, die zu der Entscheidung pro Regler geführt hatten – er will sie nachvollziehen können. „Das hat die Gemeinde abgelehnt, weil die Sitzung nichtöffentlich war.“ Sein Anwalt habe ihn in der Annahme bestärkt, dass er ein Anrecht darauf habe, „die Punktevergabe zu erfahren“. Fahrenschon sagt, er wolle „eine korrekte, sachliche, transparente, nachvollziehbare Entscheidung, die man überprüfen kann, keine willkürliche – und ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht willkürlich war“. Grünen-Fraktionssprecherin Veronika Jones-Gilch stellt grundsätzlich klar: „Bei uns wird alles in einem abgewogenen Bewertungsprozess betrachtet und dann eine Entscheidung getroffen.“

Zwei Kommunen machen Schluss - Fahrenschon räumt ein: „Bin kein einfacher Mensch, der zu allem Ja und Amen sagt“

Fahrenschon jedenfalls versteht nicht, warum die Gemeinde „dieses Wagnis“ eingehe – er spielt damit unter anderem auf die geringere Erfahrung in der Ausrichtung von Volksfesten an, die sein mutmaßlicher Nachfolger vorweisen kann. Trotzdem scheinen ihm nun zwei Kommunen erst einmal den Laufpass gegeben zu haben. Kam es zu einem Zerwürfnis mit Verwaltung oder Gemeinderäten, zu Geschehnissen, die eine Trennung begründen? „Nein, es ist nichts vorgefallen“, sagt Fahrenschon – und fügt an: „Dass ich kein einfacher Mensch bin, der zu allem Ja und Amen sagt, ist bekannt.“

In Murnau hat sich Festwirt Fahrenschon nicht nur Freunde gemacht

Tatsächlich liegt es nicht immer an Fahrenschons Brillant-Feuerwerken, wenn es in seinen Veranstaltungsorten mächtig Krach gibt und die Funken fliegen. 2021 etwa kam es, öffentlich-medial gut dokumentiert, rund um den Waldsommer in Geretsried zum Zwist zwischen Festwirt und Stadt. Auch in Penzberg waren wiederholt atmosphärische Störungen aufgetreten in der Beziehung Fahrenschon-Kommune. Von dort erfuhr man in Murnau, dass Reglers sehr kurzfristiges Debüt recht gut geklappt habe – CSU-Bürgermeister Stefan Korpan setzt erneut auf ihn. Fahrenschon sagt: „Ein Herr Regler ist vielleicht angenehmer als ein Herr Fahrenschon.“ Der Rosenheimer Unternehmer machte sich auch in Murnau nicht nur Freunde. Ein Insider erzählt, wie man im Zuge der coronabedingten Absage der Festwoche 2020 versucht habe, Fahrenschon die Hand zu reichen, ihm entgegenzukommen – und sich sehr über die Art seiner Reaktion in den Sozialen Medien geärgert habe. Das nährte offenbar bei manchem die Ansicht, es sei höchste Zeit, das Volksfest auszuschreiben. Durch Fahrenschons aktuelles Vorgehen, heißt es aus gut informierten Kreisen, sähen sich doch einige darin bestätigt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Andere wollten angesichts des offenbar guten zweiten Bewerbers wohl etwas Neues versuchen.

Der neue Festwirt Regler will lieber gestern als heute mit der Organisation beginnen

Regler freut sich, den Zuschlag für Murnau erhalten zu haben. Sobald man im Rathaus alle rechtlichen Fragen geklärt hat und er grünes Licht erhält, wird er die Organisation vorantreiben. Lieber gestern als heute hätte er die Ausschreibung für die Schausteller 2023 auf den Weg gebracht, für die es höchste Zeit sei. Es gilt, sich um Bands und Personal zu kümmern. „Es soll ein schönes Volksfest werden“ – mit diversen Fahrgeschäften. Die Brauerei Augustiner, sagt Regler, „wäre wieder dabei“.