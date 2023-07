Murnauer Festwirt-Theater: Wer zahlt die Zeche?

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Es geht bald wieder los: Der Volksfest-Aufbau läuft am Montag in Murnau weiter. © Bartl

Das Theater um den Murnauer Volksfest-Wirt ist längst nicht ausgestanden. Ein Gericht wird mitreden, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Der verhinderte Wirt Holger Regler möchte nicht auf Kosten sitzen bleiben. Die Gemeinde rechnet nicht mit Regressforderungen.

Murnau – Es kam anders. Wenn Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) am Freitagabend bei der Eröffnung des Volksfests das erste Bierfass im Zelt anzapft, hätte ursprünglich Holger Regler an prominenter Stelle mit anstoßen sollen – als neuer Murnauer Wirt und Organisator. Doch daraus wurde nichts. Die Familie Fahrenschon holte sich diesen Platz, den sie seit Jahrzehnten einnimmt, per Klage erst mal für heuer zurück. Regler also wird diese Tage nicht in Murnau verbringen. Wenn das Festbier in der Gemeinde zu fließen beginnt, ist er vier Tage lang Wirt der Kirchweih in Schwaig bei Nürnberg. Dabei sei die Veranstaltung in Murnau „fertig“ gewesen, also durchgeplant: von den Schaustellern übers Zelt sowie Musikgruppen und Bedienungen bis hin zur Security. Letztlich Arbeit für den Papierkorb.

Verhinderter Festwirt will nicht gegen Gemeinde klagen

Und dabei bleibt es nicht. Regler rechnet mit finanziellen Forderungen in Höhe von mehreren tausend Euro von Beteiligten, denen er absagen musste – speziell von einzelnen Bands, die er, weil die Zeit gedrängt habe, rasch habe buchen müssen. Das geschah Regler zufolge, noch bevor er von der Gemeinde gehört habe, dass man eine Entscheidung des Gerichts abwarten müsse. „Manche wollen einen Teil der Gage sehen“, andere zeigten Kulanz. Der verhinderte Murnauer Festwirt möchte in dieser Frage einen Anwalt zu Rate ziehen, aber nicht gegen die Gemeinde klagen. Er werde Betroffene, denen er absagen musste und die Geld fordern, eventuell an die Kommune verweisen und selbst den Kontakt mit dem Markt suchen. „Mal schauen, was dann kommt.“

Gemeinde erwartet keine Regressforderungen

Im Rathaus erwartet man keine Regressforderungen Reglers – das macht die stellvertretende Geschäftsleiterin Nina Herweck-Bockhorni deutlich. Man habe Regler zunächst über die Entscheidung des Gemeinderats informiert (die für ihn als Festwirt ausfiel). „Gleich danach wurde jedoch deutlich, dass der Vorgang vor Gericht gehen wird“, erläutert sie. „Dies und dass man die Entscheidung des Gerichts abwarten müsse, bevor weitere Schritte unternommen werden könnten, wurde Herrn Regler umgehend mitgeteilt.“ Zudem habe das Gericht Regler über den Sachstand des Verfahrens informiert. „Eine Genehmigung oder ein Pachtvertrag zur Durchführung des Volksfestes konnte ihm, aufgrund der Sachlage, durch den Markt Murnau nicht erteilt werden.“

Zeitpunkt für mündliche Verhandlung vor Gericht steht noch nicht fest

Regler macht keinen auf Streithansel, will die Angelegenheit im Guten regeln. Er hofft ja auch noch, zumindest ab 2024 als Festwirt in Murnau zum Zug zu kommen. Die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts war Ende März im Eilverfahren zu dem Schluss gelangt, das Unternehmen Fahrenschon „für die Durchführung des Volksfests sowie als Festwirtin für das Jahr 2023 zuzulassen“. Der Beschluss fiel vorläufig, „bis eine Entscheidung in dem Hauptsacheverfahren erfolgt“. In diesem werde der Sach- und Streitstand dann abschließend ermittelt und beurteilt, erläutert Dr. Simone Hilgers, Pressesprecherin am Bayerischen Verwaltungsgericht München. Seriöse Prognosen lassen sich hierfür nicht aufstellen. „Insbesondere kann ein konkreter Zeitpunkt für eine mündliche Verhandlung aktuell noch nicht genannt werden“, betont Hilgers.

Wer wird künftig Wirt? Nach dem Verfahren weiß man wohl mehr

Wichtig für die Beteiligten ist, dass die Entscheidung des Gerichts im Eilverfahren nur 2023 betrifft. Ursprünglich hatte die Gemeinde das Volksfest für fünf Jahre ausgeschrieben. Wie es nach 2023 weitergeht, sei „aktuell offen und wird dann voraussichtlich im Hauptsacheverfahren zu entscheiden sein“, erklärt Hilgers.

Holger Regler wartet gespannt auf diesen Richterspruch. Auch im Rathaus hängt manches davon ab. Gibt es nach der verhängnisvollen Ausschreibung – Stichwort „Krautsalat-Affäre“ –, die dafür sorgt, dass die Gemeinde an einem Festwirt-Unternehmen festklebt, das es offenbar nicht mehr will, vielleicht sogar Überlegungen, das Volksfest ab 2024 wiederum neu zu vergeben – und wäre das möglich? Fragen, die offen bleiben: „Hierfür“, sagt Herweck-Bockhorni, „muss erst die endgültige Entscheidung des Gerichts abgewartet werden.“