Murnauerin (76) hat Revolver im Handschuhfach und muss gefesselt werden

Wie bitte? Die Polizei Murnau hat es mit einer Seniorin zu tun bekommen, die in ihrem Auto eine Schreckschusswaffe mitführte. Nicht nur das. Sie missachtete auch die Aufforderung der Beamten.

So etwas passiert der Murnauer Polizei auch nicht alle Tage: Beamte haben am Mittwoch gegen 22 Uhr bei einer Kontrolle an der Kohlgruber Straße im Handschuhfach einer 76-jährigen Murnauerin einen Revolver entdeckt. Sie hatte die Polizei zuvor nicht auf die Waffe aufmerksam gemacht. Die Frau wurde unverzüglich aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Da sie das nicht tat und sich mehrfach in Richtung Handschuhfach drehte, wurde sie außerhalb des Autos gefesselt. Danach stellte sich heraus, dass die Murnauerin einen kleinen Waffenschein für die Schreckschusswaffe besitzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, biss sich die Frau beim Aussteigen vor lauter Aufregung auf die Lippe.

roy