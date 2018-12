Murnaus Gemeindewerke auf Wachstumskurs

Murnaus Gemeindewerke, mittlerweile ein breit aufgestellter kommunaler Dienstleister, investieren kräftig in die örtliche Infrastruktur. Nach der Stromnetz-Übernahme in diesem Jahr steht 2019 die Erneuerung der Wasserleitungen im Mittelpunkt. Ein großes Zukunftsthema wird wohl auch die Breitband-Offensive sein.

Murnau – Die Anfänge der Murnauer Gemeindewerke in den 1960er Jahren waren bescheiden. Damals drehte sich alles um die Versorgung der Bürger mit Wasser und um die Entsorgung des Abwassers. Heute erfüllt der Eigenbetrieb des Marktes, der seinen Sitz am Viehmarktplatz hat und rund 30 Mitarbeiter zählt, ein wesentlich breiteres Aufgabenfeld. Ab 2019 sind es sechs Geschäftszweige: Wasserwerk, Klärwerk, Parken, Stromerzeugung, Fernwärme und neu Umwelt. „Wir stehen sehr gut da und haben uns zu einem kompletten Dienstleister entwickelt“, berichtet Karl Steingruber, kaufmännischer Werkleiter.

Dies zeigt auch der Wirtschaftsplan 2019, der unlängst vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Das Zahlenwerk führt – vergleichbar mit dem kommunalen Haushalt – alle Einnahmen und Ausgaben auf, die nächstes Jahr erwartet werden. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen liegen demnach bei jeweils über fünf Millionen Euro. Die Gemeindewerke gehen unterm Strich von einem Gewinn in Höhe von 129 000 Euro aus. Ein Plus erwirtschaften die Bereiche Wasserwerk (79 000 Euro), Klärwerk (193 000 Euro) und Stromerzeugung (166 000 Euro). Mit einem Verlust wird – wie in den Jahren zuvor auch – in den Sparten Parken (minus 212 000 Euro) und Fernwärme (minus 97 000) gerechnet. Die Preise für das Parken seien in Murnau bewusst als eine Form der Wirtschaftsförderung sehr günstig gehalten, erklärt Steingruber den Grund für das Zuschussgeschäft. Zudem stünden aufwändige Sanierungsarbeiten an. Und bei der Fernwärme, die heuer im Ortszentrum vorangebracht wurde, ist der Werkleiter optimistisch, eines Tages eine schwarze Null zu schreiben – wenn sich genügend weitere Abnehmer finden.

Größter Posten im nächsten Jahr sind die Ausgaben für die Wasserversorgung. Kostenpunkt: rund 1,7 Millionen Euro. Geplant ist unter anderem, eine Leitung vom Brunnen Nord zur Werdenfelser Kaserne zu bauen. „Wir wollen damit die Versorgungssicherheit erhöhen“, sagt Steingruber. Außerdem will das kommunale Unternehmen unter anderem in neue Photovoltaikanlagen, die Fernwärme und seine Parkhäuser investieren. Anfang nächsten Jahres soll der Masterplan für den anvisierten Glasfaser-Ausbau vorliegen. Steingruber rechnet damit, dass die Gemeindewerke mit der Umsetzung beauftragt werden – ein millionenschweres Mammutvorhaben, um Murnau in Sachen Internet fit für die Zukunft zu machen. Neuerdings ist das Umweltreferat bei dem Eigenbetrieb des Marktes angesiedelt. Nach Ansicht von Steingruber eine sinnvolle Entscheidung: Denn mit einem Umweltexperten im Haus könne man Themen wie die Elektromobilität – dazu zählt etwa die Erweiterung des Ladesäulen-Angebots – besser steuern.

Dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Stromnetz-Übernahme. Wie berichtet, wurden hierfür kürzlich im Rathaus die Verträge für eine neue Gesellschaft unterschrieben – ein kompliziertes Konstrukt, das das gesamte Stromnetz im Staffelseeraum kontrolliert. Der Markt Murnau und umliegende Gemeinden hoben dieses gemeinsam mit der Eon-Tochter Bayernwerk und den Münchner Stadtwerken aus der Taufe. Steingruber ist einer der beiden Geschäftsführer. Die Kommunen haben in dieser GmbH die Mehrheit und damit maßgeblichen Einfluss auf alle wichtigen Entscheidungen. „Wir können jetzt unsere Ideen leichter durchsetzen“, erklärt Steingruber. Dies sei mit Blick auf die Energiewende und neue Technologien ein entscheidender Vorteil.

Allerdings gibt es diese Beteiligung am Stromnetz nicht zum Nulltarif. Murnau musste dafür 4,5 Millionen Euro auf den Tisch legen. Und bei den Gasleitungen – auf diesem Gebiet wurde ein ähnliches Modell der Rekommunalisierung gewählt – waren es 1,9 Millionen Euro. Die Folge: Die Gemeindewerke, die für diese beiden Bereiche zuständig sind, mussten Kredite aufnehmen. Der Schuldenstand schnellt Ende dieses Jahres auf rund zehn Millionen Euro hinauf. Für Steingruber kein Grund zur Sorge. „Das sind rentierliche Schulden“, erklärt er. Man kassiere im Gegenzug auch Einnahmen und besitze eine wertvolle Infrastruktur.