Gebühren für Blasmusikunterricht: Abfuhr für Murnauer Grünen-Fraktion

Von: Roland Lory

Auftritt im Herzen Murnaus: Das Jugend- und Blasorchester spielt am 6. Januar 2020 beim Premierentanz der Murnauer Schäffler vor dem Rathaus. © Mayr-Archiv

Es ging nur um wenig Geld. Doch ein Antrag der Grünen-Fraktion, die Gebühren für den Blasmusikunterricht zu erhöhen, stieß im Murnauer Hauptverwaltungsausschuss auf blanke Ablehnung.

Murnau – Die Zeiten sind bekanntlich schwierig. Das Geld ist knapp. Das trifft auch auf die Murnauer Finanzen zu. Daher machte sich die Grünen-Fraktion im November anlässlich der Haushaltsberatungen Gedanken, an welchen Stellen die Kommune sparen beziehungsweise wie sie mehr Einnahmen generieren könnte. Darunter war auch der Vorschlag, die Beiträge für den Blasmusikunterricht zu erhöhen. 2000 Euro könnten damit laut den Grünen zusätzlich in die Gemeindekasse fließen. Nicht die Welt. Aber Sprecherin Veronika Jones-Gilch findet: „Kleinvieh macht auch Mist.“

Im Hauptverwaltungsausschuss wurde der Antrag allerdings mit Bausch und Bogen abgelehnt. „Das ist ein absolut falsches Signal nach Corona“, betonte Kulturreferentin Dr. Elisabeth Tworek (Mehr Bewegen). Auch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) war nicht angetan: „Ich kann mit dem Antrag überhaupt nichts anfangen.“ Man könne über jeden Jugendlichen froh sein, der beim Jugend- und Blasorchester (JBO) mitmacht. Eine Erhöhung „hilft uns wenig, aber schadet dem JBO“. Auf Angriff schaltete Welf Probst (Freie Wähler). „Die GrünInnen haben keine Beziehung zu Traditionen“, monierte er – und machte sich dabei lustig über Jones-Gilch, die in ihren Wortbeiträgen gendert. „Jeder beneidet uns um dieses Orchester. Da sind wir oben an der Spitze.“ An der Gebührenschraube zu drehen, sollte man aus Probsts Sicht vermeiden. So sah es auch Michael Hosp (CSU): „Das wäre ein fataler Fehler.“ Eher sollte man mit den Beiträgen nach unten gehen. Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, stieß ins selbe Horn: Er glaubt, dass der Antrag die Gemeinde „nach Krieg und Pandemie nicht besonders nach vorne schmeißt“. Und Franz Neuner (CSU) betonte: „Mir ist es unverständlich, wie man darüber reden kann.“

Letzte Erhöhung 2005

Jones-Gilch fand hingegen: „Man muss mal die Debatte führen.“ Die Grünen-Fraktionssprecherin erinnerte daran, dass die letzte Erhöhung vor fast 20 Jahren stattfand, nämlich 2005. Pro Schüler sind derzeit im Monat 43 Euro zu bezahlen, bei Geschwisterkindern beträgt die Gebühr 31 Euro. Seit 1994 hat Michael Schmidt die Leitung des JBO inne. Der Dirigent, der von der Marktgemeinde bezahlt wird, ist auch für die Ausbildung des Murnauer Bläsernachwuchses zuständig. Aktuell sind es rund 30 Musikschüler.

Uneins waren sich Tworek und Jones-Gilch, ob man die Camerloher Musikschule als Vergleich heranziehen kann. Tworek fand nein, Jones war anderer Meinung. Tworek und der andere Kulturreferent Dr. Michael Rapp (CSU) erklärten in einer Stellungnahme, „dass in der Camerloher Musikschule eine Stiftung einspringt, wenn sich sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche den Musikunterricht nicht leisten können“. Laut Jones-Gilch gibt es aber auch für einkommensschwache Eltern, die ihre Kinder in den Blasmusikunterricht schicken wollen, Zuschussmöglichkeiten. Zudem unterstrich sie: „Man kriegt eine Profiausbildung. Das ist mehr, als irgendwo Blockflöte zu spielen.“

Köglmayr rät ab

Wolfgang Köglmayr hörte sich das alles an. Der Gemeinderat von Mehr Bewegen, der den Förderverein des JBO 16 Jahre anführte und Ehrenmitglied ist, saß als Zuhörer im Saal. Er riet: „Ich würde die Gebühren zum jetzigen Zeitpunkt nicht angreifen.“ Köglmayr informierte darüber, wofür der Förderverein unter anderem zuständig ist. Nämlich für die Anschaffung von Instrumenten, Noten und der Tracht. Noten würden zum Beispiel „ein Schweinegeld“ kosten.

Das Ende vom Lied: Die große Mehrheit lehnte den Antrag ab. Nur Jones-Gilch und Fraktionskollegin Claudia Lehmann stimmten dafür.

