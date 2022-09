Kurioser Polizeieinsatz in Murnau: Mutmaßlicher Einbruch war keiner - Tourist hatte wegen Leiter an Balkon Alarm geschlagen

Von: Roland Lory

Teilen

Die Polizei rückt an (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Ein Tourist hat am Dienstag in Murnau die Polizei verständigt, weil er dachte, dass in eine Wohnung eingebrochen wird. Doch dem war nicht so.

Murnau - Eine Leiter lehnt an einem Balkon. Mehrere Männer gelangen damit in den ersten Stock eines Hauses. Diese Szene hat einen Urlaubsgast aus Nordrhein-Westfalen am Dienstag gegen 17.30 Uhr stutzig gemacht. Der Passant reagierte blitzschnell, rief umgehend den Polizeinotruf 110 und teilte seine Beobachtungen mit. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Murnau fuhren mit Unterstützung der Grenzpolizei umgehend zum möglichen Tatort an der Weilheimer Straße in Murnau und umstellten das Wohngebäude.

Vor Ort konnte die Situation sehr schnell aufgelöst werden. Es war nur scheinbar ein Einbruch. Die Bewohner der Wohnung in der ersten Etage hatten den Schlüssel von innen stecken lassen und die Türe ins Schloss fallen lassen. Der Wohnungsinhaber verschaffte sich schließlich mittels der Leiter Zugang zur eigenen Wohnung, in der die Balkontüre offen stand.