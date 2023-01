Mutmaßlicher Trickbetrug: Murnauer will helfen - und ist 50 Euro los

Ermittlungen der Polizei laufen

Von Silke Reinbold-Jandretzki

Ein Unbekannter hat in Murnau den Eindruck erweckt, in einer Notsituation zu sein - und einen Einheimischen, der helfen wollte, um 50 Euro gebracht.

Murnau - Man kennt den Enkeltrick, man weiß, dass sich Ganoven als Polizisten ausgeben, um vor allem ältere Menschen um Geld und Wertsachen zu erleichtern. Doch Trickbetrüger sind offenbar nie um eine neue Methode verlegen, um zum Erfolg zu kommen.

Angeblich kein Geld, um zu tanken: Unbekannter spricht Passanten im Untermarkt an

Einem Schwindel ist mutmaßlich auch ein 57-jähriger Murnauer auf den Leim gegangen. Der Mann verlor bei dem Vorfall, der sich nach Angaben der Polizei bereits am vergangenen Montag zugetragen hat, 50 Euro.

Der augenscheinliche Täter saß demnach gegen 15.30 Uhr mit einer weiblichen Begleitung in einem Auto, das neben der Straße im Untermarkt stand und Warnblinklicht eingeschaltet hatte – offensichtlich, um eine Hilfesituation vorzutäuschen. Der unbekannte ältere Mann sprach in gebrochenem Deutsch Passanten an, ob diese ihm Geld fürs Tanken leihen könnten. Der Murnauer überreichte ihm 50 Euro.

Mann gibt Helfer „augenscheinlichen Goldring“ sowie Telefonnummer - und ist nicht zu erreichen

Um für die Rückgabe zu garantieren, händigte der Unbekannte dem Opfer einen „augenscheinlichen Goldring“ aus, wie die Polizei weiter mitteilte. Zudem tauschte man Telefonnummern aus. Nach der Übergabe versuchte der 57-Jährige, den Mann zu erreichen, dieser aber reagierte nicht auf die Anrufe des Murnauers.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.