Nach dem Murnauer Bürgerentscheid: Beuting vergibt Direktauftrag an Omobi

Von: Roland Lory

Der Rufbus Omobi wird bald wieder seine Runden in Murnau, Seehausen und Riegsee drehen. © Mayr

Der alte Rufbus-Dienstleister ist auch der neue: Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) wird den Auftrag direkt an die Firma Omobi vergeben. Dies verlautbarte das Rathaus am Tag nach dem Bürgerentscheid. Wann der schwarz-weiße Ortsbus wieder Passagiere von A nach B bringen wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Murnau – Nicht nur in Murnau, auch in den Nachbargemeinden hat man gespannt mitverfolgt, was beim Bürgerentscheid herauskommt. So auch Bürgermeister Jörg Steinleitner (Wählergemeinschaft Riegsee). Er sagt: „Die Freude in Riegsee ist riesig.“ Die Demokratie sei „etwas Tolles“. Auch im Gemeinderat „haben wir die Daumen gedrückt, dass uns dieses tolle System erhalten bleibt“. Was Steinleitner auch betont: „Möge der Riegseer Gemeinderat davor geschützt werden, dass er jemals den Willen der Bürgerinnen und Bürger so falsch einschätzt, wie es jetzt passiert ist.“

Klare Worte am Tag nach dem Urnengang. Rund 84 Prozent derjenigen, die abstimmten, sprachen sich nach dem vorläufigen Endergebnis dafür aus, dass der Rufbus weiter durch Murnau kurvt. 3163 Ja-Stimmen waren gültig. Darüber hinaus votierten circa 81 Prozent für den Blaues-Land-Bus (gültige Ja-Stimmen: 2939). Das Quorum wurde in beiden Fällen locker erreicht.

In Murnau geht es nach Auskunft der stellvertretenden Geschäftsleiterin Nina Herweck-Bockhorni nun so weiter: Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) werde den Auftrag zur Fortführung des Rufbusses direkt an die Firma Omobi vergeben. Der Bürgerentscheid sei gleichbedeutend mit einem Gemeinderatsbeschluss. „Für die Umsetzung ist der Bürgermeister zuständig“, sagt Herweck-Bockhorni. Clemens Deyerling, einer der Omobi-Geschäftsführer, kommentiert die Nachricht so: „Das freut mich zu hören.“ Allerdings ist eine neue Konzession nötig. Wann die Regierung von Oberbayern diese erteilt, ist unklar. Somit steht nicht fest, wann der Omobi wieder seine Runden dreht.

Hörmann: „Kleiner Feiertag“

Auch in Seehausen war der Rufbus bis 30. Juni unterwegs – und wird es auch weiterhin sein. Für Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) war der Sonntag „ein kleiner Feiertag. Die Leute sind froh“. Er nennt das Ergebnis einen „Riesensieg für die Gemeinschaft und die Region“, und zwar im Hinblick auf die geplante Einführung des Blaues-Land-Busses. Für Hörmann ist mit dem Ausgang des Bürgerentscheids auch die Hoffnung verbunden, „dass man in eine sachliche Diskussion einsteigt“.

Was Landrat Anton Speer (Freie Wähler) vom Ausgang des Bürgerentscheids hält, ist nicht zu erfahren. Die schriftliche Antwort auf eine Tagblatt-Anfrage enthält keine Hinweise darauf. Wenn man allerdings die Vorgeschichte kennt, spricht vieles dafür, dass er das Ergebnis wohl begrüßen dürfte. Speer sagt offiziell nur, die Landkreis-Verwaltung sei für beide Szenarien des Ergebnisses des Bürgerentscheids zum Blaues-Land-Bus vorbereitet gewesen. „Nun läuft das Ausschreibungsverfahren wie geplant weiter, eine Einführung des Blaues-Land-Busses ist, unter Voraussetzung der Förderung des Projekts durch den Freistaat Bayern, für November 2024 geplant.“ Speer erinnert daran, dass der Kreistag bereits im Dezember 2022 für die Einführung des Blaues-Land-Busses mit 38:2-Stimmen votiert hatte. Die Kreisräte entschieden damals, dieses On-Demand-Angebot im Blauen Land (Markt Murnau, Ohlstadt, Schwaigen, Uffing, Seehausen, Riegsee und Spatzenhausen) einzuführen sowie auf auf die Gemeinden Großweil und Eschenlohe zu erweitern. Auch Eglfing und Obersöchering soll der Bus bedienen.

Für den Seniorenbeirat Murnau war gestern der Tag, Dankbarkeit zu zeigen. Der Vorsitzende Rainer Paschen würdigte „das überzeugende Eintreten der Bürgerinnen und Bürger für die Weiterfahrt des Rufbusses“. Die monatelangen Anstrengungen hätten sich gelohnt. „Es ist ein großartiges Ergebnis, aber es war ein hartes Ringen gerade in den Tagen vor der Wahl.“ Die Rufbus-Befürworter hätten sich von den Gegnern nicht verunsichern lassen, bekräftigt Paschen.

Verkehrsreferent Welf Probst (Freie Wähler) sagt, er habe mit einem Ausgang pro Rufbus gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Diese sei „bemerkenswert“. Das Ergebnis müsse man akzeptieren – „und das Beste draus machen“. Probst hat eine „extreme Spaltung“ im Zuge der Rufbus-Debatte festgestellt. „Es wird schwierig, das zu glätten.“

