Aufschüttungen am Dünaberg in Murnau sorgen für Ärger Landratsamt verhängt Baustopp

Von: Alexander Kraus

So hoch war die Geländeerhöhung früher deutet Michael Liebau (2.v.r.) an. Die anderen Nachbarn haben sich Am Dünaberg positioniert: (v.l.) Andreas Asam, Wolfgang und Heidi Pantele. © Alexander Kraus

Eine nicht erlaubte Geländeaufschüttung von bis zu sechs Metern Höhe auf einem Grundstück an der Straße Am Dünaberg in Murnau sorgt für mächtig Ärger unter den Nachbarn. Das Landratsamt hat in der Zwischenzeit einen Baustopp verhängt.

Murnau - Die Nachbarn und Anwohner im Südwesten Murnaus sind in hellem Aufruhr: Der Besitzer eines Eckgrundstücks an der Kohlgruber Straße/Am Dünaberg plant dort offensichtlich ein Bauvorhaben. Am direkt gegenüber gelegenen Jugendstilhaus der Familie Pantele haben die Vibrationen durch das Verfestigen der Geländeaufschüttung Schäden verursacht. „Risse in den Wänden, Fliesen und der Mauer“, beklagt Heidi Pantele. Von „Umweltfrevel“, „Gefährdung“ sowie einem „massiven Eingriff in die Topografie“ ist die Rede. Im Juli hat das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen einen Baustopp verhängt. Bei der Marktgemeinde Murnau stellte der Bauwerber wohl noch keinen Antrag. Annika Röttinger verweist auf das Landratsamt. „Der Zuständigkeitsbereich liegt bei der Genehmigungsbehörde“, teilt die Pressesprecherin der Gemeinde mit. Im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen weiß man etwas mehr zu dem Fall. „Die Aufschüttung ist formell rechtswidrig, da die erforderliche Baugenehmigung nicht erteilt wurde“, berichtet Stephan Scharf. Für die Beurteilung, ob diese materiell genehmigungsfähig ist, müsse das weitere Verfahren abgewartet werden, sagt der Behördensprecher, der den Baustopp bestätigt und von „der förmlichen Baueinstellung mit Bescheid“ spricht. Aber: Dem Landratsamt liege bislang kein Antrag für eine bauaufsichtliche Genehmigung vor, deshalb seien die wesentlichen Daten eines möglicherweise geplanten Vorhabens nicht bekannt, sagt Scharf. Angaben der Nachbarn sind von Februar bis Juli mehr als 100 Lastwagen das rund 3000 Quadratmeter große Grundstück angefahren. Angeliefert wurden „Ladungen mit Gestein und Kies zur Plateaubildung im oberen Bereich des Hanggrundstücks“, berichtet Heidi Pantele. Mit schwerem Gerät sei das Material verfestigt worden. „Vorher war da ein grünes Biotop, ein geschlossener Wald“, bemängelt Michael Liebau, ein weiterer Dünaberg-Nachbar. Im Rahmen der Arbeiten wurde das Gelände in Richtung Am Dünaberg um bis zu sechs Meter aufgeschüttet, zur Kohlgruber Straße hin entstanden wuchtige, vier Meter hohe Böschungen. Bevor die Laster das Areal befahren hatten, seien großflächig alte Bäume abgeholzt worden. „Da ist ein Weg gebaut worden“, sagt Wolfgang Pantele und deutet auf die Zufahrt zum Grundstück.

Bei einem Ortstermin haben sich einige Anwohner auf der Straße versammelt und verschaffen ihrem Ärger Luft. „Ich habe Angst, dass es runterkommt“, betont Liebau und blickt auf die Geländeerhöhung. Darüber hinaus befinde sich das Grundstück im Außenbereich. „Das ist kein Baugrund.“ Es sei auch nirgendwo eine Bautafel angebracht, sagt Liebau. „Der spielt auf Zeit, das stinkt zum Himmel“, schimpft Heidi Pantele über den Bauherrn. Dieser war trotz intensiver Anfragen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen forderte mittlerweile einen Standsicherheitsnachweis für die Geländeaufschüttung. „Den hat er erbracht“, bestätigt Scharf. Dagegen macht der Behördensprecher darauf aufmerksam, dass auch für die vom Bauwerber errichtete Stützmauer die Genehmigung fehle. „Der Baustopp gilt weiterhin“, betont Scharf.

Heidi Pantele vermutet, dass der Besitzer einen genauen Plan hat. „Der will da bauen, deswegen hat er ausgeholzt und das Gelände erhöht. Er will einen Seeblick und einen Bergblick.“ Liebau bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel. Das Grundstück befinde sich ganz in der Nähe des Königswegs, der von der Marktgemeinde touristisch vermarktet werde. Eine Bebauung sei dort sicher nicht erwünscht. „Es stört mich, dass in Murnau mit zweierlei Maß gemessen wird“, sagt Liebau und moniert, dass die Marktgemeinde hier nicht einschreitet. Heidi Pantele stimmt mit ein: „Gleiches Recht für alle“, fordert die Anwohnerin.