Staatsstraße bei Murnau wird ab Sommer höhergelegt - Naturschützer kritisieren „Monsterbauwerk“

Von: Roland Lory

Das Schilf ist bereits gerodet: Die Staatsstraße zwischen Achrain und Schwaiganger wird heuer und 2023 höhergelegt. Zudem entsteht ein Radweg. © Bartl

Es ist eines der größeren Projekte im Staffelseegebiet. Nun soll die Höherlegung der Staatsstraße bei Murnau-Achrain im Sommer starten. Der Bund Naturschutz findet die Maßnahme völlig überzogen. Murnaus Verkehrsreferent Welf Probst (Freie Wähler) ist hingegen froh, dass der Lückenschluss endlich kommt.

Murnau – Werner Hüntelmann vom Staatlichen Bauamt Weilheim arbeitet schon seit 30 Jahren in der Behörde. So lange wird seiner Erinnerung nach auch bereits über eine Hochwasserfreilegung der Staatsstraße 2062 bei Murnau-Achrain gesprochen. Bekanntlich ist die Strecke immer wieder mal gesperrt, wenn es viel regnet. Ist dann auch noch die Bundesstraße überflutet, müssen Verkehrsteilnehmer große Umwege in Kauf nehmen.

Nun geht aber etwas voran. Nachdem die Höherlegung im September genehmigt wurde, läuft jetzt die europaweite Ausschreibung. Im Juni sollen die Arbeiten vergeben werden, im Juli, spätestens August will man starten. Beiderseits der Straße wurde bereits Schilf gerodet. Das Projekt ist mit etwa 7,5 Millionen Euro veranschlagt. Auch der Radweg, der momentan noch eine Lücke aufweist, wird komplettiert.

Bedeutendes Moor

Doch es sind nicht alle glücklich mit dem Straßenbauvorhaben. Die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Murnau mit Umgebung äußert massive Kritik. Die Höherlegung mit Durchlässen für das Hochwasser „klingt erst einmal ökologisch sinnvoll, denn diese Straße führt durch eines der bedeutendsten Moore Mitteleuropas“, sagt die Vorsitzende Ingrid Geiersberger. Bei genauerer Betrachtung der Planungsunterlagen zeige sich jedoch, dass es keine der Schutzkategorie des Gebietes angemessene Planung ist. „Bisher verläuft die Straße ,eingehaust‘ durchs Schilf, wodurch sich die negativen optischen und akustischen Auswirkungen und die Barrierewirkung in Grenzen hielten.“ Künftig soll die Straße nun deutlich oberhalb der Schilfspitzen verlaufen. „Außerdem wird die zukünftige Trasse nicht wie bisher sechs Meter breit sein, sondern inklusive Radweg und Unterhaltswege am Dammfuß 24 Meter breit werden“, beklagt Geiersberger und moniert, dass „für diese gigantische Maßnahme“ Tausende von 65 Zentimeter dicken Betonsäulen in den Torfboden „gestopft“ werden.

Die Vorsitzende findet das Projekt überzogen. Sie schätzt, dass die Murnauer, die auf die A 95 wollen, an fünf bis zehn Tagen im Jahr die Anschlussstelle Sindelsdorf nutzen oder über die B 2 nach Ohlstadt oder Großweil fahren müssen, „die seit ihrer maßvollen Höherlegung für den G7-Gipfel äußerst selten wegen Überflutung gesperrt war. Es mag lästig sein, doch sind diese wenigen Tage so unerträglich, dass ein solch gigantisches Bauwerk erforderlich ist?“ Geiersberger weist auch auf etwas anderes hin: Die Strecke muss wegen der Höherlegung für etwa ein ganzes Jahr komplett gesperrt werden. Murnau braucht ihrer Meinung nach einen Radweg, „aber hierfür sollte es elegantere Lösungen geben, als dieses Monsterbauwerk“. Die Trasse führe „durch ein Schutzgebiet von internationalem Rang mit der höchsten Schutzgebietskategorie, die Europa zu vergeben hat“. Die geplante Straßenführung stelle eine Zerschneidung dieses Natura-2000-Gebietes dar. „So eine Art, mit Natur umzugehen, ist nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht, um naturverträgliches Radfahren zu fördern.“

Gegenwind kommt von Murnaus Verkehrsreferent Welf Probst (Freie Wähler). „Der Bund Naturschutz ist ein Bremser und hat keine Ideen, wie man etwas besser macht.“ Der Gemeinderat zeigt sich „froh, dass wir endlich den Lückenschluss zusammenbekommen, Verkehrssicherheit schaffen und den Radweg komplettieren“. Die Freien Wähler hatten schon vor Jahren dafür geworben, die Höherlegung und den Radwegebau zu forcieren. Ein Antrag stammt etwa von 2009. Darin ist unter anderem von „für den gesamten Bereich Murnau eigentlich unzumutbaren Sperrungen“ die Rede.

„Es ist immer ein Eingriff“

Auch Hüntelmann findet: „Es ist wichtig, dass wir diese Anbindung schaffen.“ Damit habe man dann Ruhe. Wobei auch dem Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts klar ist: „Es ist immer ein Eingriff, das kann man nicht wegreden. Das ist im Straßenbau so.“ Hüntelmann weist darauf hin, dass im Planfeststellungsverfahren alle Aspekte erörtert und geprüft wurden. Wer in die Natur eingreift, muss für einen Ausgleich sorgen. Das Staatliche Bauamt wird dies in Schöffau tun. Dort will man Wiesen ökologisch aufwerten.

Die Höherlegung samt Radwegbau wird jedenfalls eine aufwendige Geschichte. Heuer soll der Verkehr laut Hüntelmann relativ normal fließen können. Ihm zufolge wird es höchstens mal eine halbseitige Sperrung, eventuell auch tageweise eine Vollsperrung geben. 2023 ändert sich das. Ab Beginn der Arbeiten – das kann je nach Wetter Mitte Januar oder auch an Ostern sein – wird die Staatsstraße nicht befahrbar sein. Hüntelmann geht davon aus, dass das Projekt im November 2023 fertiggestellt sein wird. Es war einmal angedacht, die gesamte Maßnahme innerhalb eines Jahres durchzuziehen. Doch das funktioniert nicht.

