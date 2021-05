Keine Gleichberechtigung: „Nein“ zu Omobi-Zuschuss für Seehausen und Riegsee

Per App oder Telefon buchbar: der Murnauer Ortsbus. N Künftig wird er auch in Riegsee und Seehausen rollen.

Verkehrsprojekt im Nordlandkreis

von Christian Fellner schließen

Kein Defizit-Zuschuss für das On-Demand-Busprojekt Omobi. Seehausen und Riegsee bekommen zwar die Zweckvereinbarung für den Ein-Jahres-Betrieb, blitzen aber mit dem Wunsch nach finanzieller Hilfe im Kreisausschuss ab.

Landkreis – Gleichberechtigung ist ein hohes Gut. Das musste Seehausens Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) im Kreisausschuss zuletzt erfahren. Denn das Gremium lehnte einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von rund 35 000 Euro als Defizitausgleich im Zuge der Ausweitung des Murnauer Omobi-Projekts auf die Ortsgebiete von Seehausen und Riegsee ab. Vertreter aus den anderen Regionen zeigten kein Verständnis für „die unterschiedliche Behandlung in einem Landkreis“, betonte etwa Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. Am heutigen Dienstag taucht das Thema nochmals im Kreistag auf. Eine Kehrtwende scheint jedoch eher unwahrscheinlich.

Projekt läuft in Murnau seit Juli 2020

Die Vorgeschichte ist schnell erklärt: Seit Juli 2020 läuft das Omobi-Programm in Murnau als eine Art Ersatz für einen Ortsbus nach Garmisch-Partenkirchner Modell. „Erfolgreich“, stellte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP) klar heraus. „Wir haben jeden Monat rund 1500 Fahrgäste, ältere Menschen berichten mir immer wieder, sie können endlich wieder mobil sein.“ Diesem Projekt schließen sich nun die Gemeinden Seehausen und Riegsee an. Die Gemeinderatsbeschlüsse liegen bereits vor. „Wir identifizieren uns damit“, betonte Hörmann. „Wir sehen eine Riesenmöglichkeit, ein neues ÖPNV-Angebot für unsere Orte herzustellen, und ein Pilotprojekt für den ganzen ländlichen Raum.“ Gerade die beiden Dörfer im Nordlandkreis seien sehr schlecht über den Nahverkehr angebunden. „Maximal zweimal am Tag gibt es eine Verbindung“, moniert Hörmann. Um Omobi in den beiden Kommunen möglich zu machen, müsse der Landkreis als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) eine Zweckvereinbarung mit dem Markt Murnau und den Gemeinden abschließen.

Kein Verständnis aus den anderen Regionen

Daran stieß sich keiner der anderen Kreisräte. „Ich bin ja nicht gegen die Vereinbarung“, merkte Schwarzenberger an. Allerdings gegen zweierlei Maß in einer Region. Und damit war der Krüner wahrlich nicht alleine. Farchants Bürgermeister Christian Hornsteiner (CSU) meldete sich zu Wort. Seine Gemeinde trage seit rund 50 Jahren einen Teil des Defizits, das die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen mit den Ortsbussen einfahren. „Das sind zirka 100 000 Euro pro Jahr.“ Auch er habe nichts gegen das Pilotprojekt. Sollte sich der Landkreis aber an den Kosten beteiligen, „dann müssen wir untersuchen, ob wir eine Gleichberechtigung für alle Gemeinden im Landkreis bekommen“. Schwarzenberger verwies auf den Bus der Alpenwelt Karwendel, der über den Tourismus finanziert werde – ohne Hilfe des Kreises.

Den größten Brocken in Sachen Nahverkehr schluckt alljährlich der Kreisort Garmisch-Partenkirchen. Dementsprechend hielt dessen Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) nicht mit Kritik hinterm Berg. „Wir haben mit dem Ortsbus, der Talstrecke der BZB und dem Eibseebus hochdefizitäre Betriebe“, erläuterte sie. Der Landkreis sei die „falsche Stelle“, um einen Defizitausgleich einzufordern. „Sonst sollte das Garmisch-Partenkirchen vielleicht auch tun. Das ist ein Murnauer Problem.“

Ein Einwand, den sich Beuting nicht gefallen ließ. „Der Landkreis ist zuständig für die Trägerschaft des ÖPNV. Die Diskussion, die wir hier führen sollten, ist eher, dass der Landkreis versucht, sich aus einer seiner ureigenen Funktionen herauszuwinden“, polterte der Bürgermeister zurück. Er könne aber durchaus nachvollziehen, dass die anderen Gemeinden „vergleichbare Fälle“ haben.

Fürsprecher setzen sich nicht durch

Freilich gab es auch Fürsprecher für eine finanzielle Unterstützung dieses Pilotprojekts, das erst einmal bis 30. Juni 2022 terminiert ist. Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) appellierte für den Versuch und den Zuschuss, „denn wir müssen ja irgendwann mit der Verkehrswende anfangen“. Peter Keller (ÖDP) mahnte an, man müsse „über regionale Befindlichkeiten springen“ und endlich „einmal innovative Wege gehen“. Christl Freier (Grüne) fand es gar absolut richtig, „dass sich der Landkreis einbringt“.

Doch all das gute Zureden half nichts. In Bezug auf den Abschluss der Zweckvereinbarung stimmten die Lokalpolitiker dafür, den 50-prozentigen Defizitausgleich verweigerten sie dagegen mit großer Mehrheit.