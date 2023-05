Neue Details zur Murnauer „Krautsalat-Affäre“: Ausschuss setzte sich über Vorschlag der Verwaltung hinweg

Von: Roland Lory

Teilen

Schmeckt gut zu Schweinbraten und Knödl: bayerischer Krautsalat. © Imago/Bernd Juergens

Der Murnauer Hauptverwaltungsausschuss hat sich im vergangenen Jahr entgegen dem Vorschlag der Verwaltung für den Volksfest-Bewerber Holger Regler entschieden. Dies gab Bürgermeister Rolf Beuting bekannt. Mit der Firma Fahrenschon wird heuer wieder ein Festwirt das Sagen haben, den die Marktgemeinde eigentlich nicht mehr haben wollte.

Murnau – Mit was sich die deutschen Justizbehörden so alles beschäftigen müssen. Im Beschluss des Verwaltungsgerichts München zum Murnauer Volksfeststreit kommt etwa das Wörtchen „Krautsalat“ vor. Dies liegt daran, dass sich bei der Ausschreibung beide Bewerber – die Firma Fahrenschon und das Unternehmen Regler Grillstation und Festbetriebe – nur in einem Punkt unterschieden, was die frische Zubereitung der Speisen betrifft. Regler waren laut Gerichtsbeschluss „15 Punkte abgezogen worden, weil der Krautsalat nicht frisch zubereitet“ werde. Fahrenschon hatte unterm Strich 628,75 Punkte, Regler 613,75. Es hat also seine Gründe, warum so mancher im Ort den Fall süffisant „Die Krautsalat-Affäre“ taufte.

Entscheidung pro Regler

Trotz der geringeren Punktezahl entschied sich der Hauptverwaltungsausschuss am 8. Dezember 2022 für Regler – „entgegen dem Vorschlag der Verwaltung“, wie Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderats berichtete.

Der Rathauschef ging auf das Ärger-Thema Volksfest ein, weil CSU-Gemeinderat Rudolf Utzschneider einen Dringlichkeitsantrag eingereicht hatte. Dieser hatte darin betont: „Es ist mir dabei wichtig festzuhalten, dass es sich bei dem Vorgang, die Vergabekriterien zu erarbeiten und zu prüfen, um einen Verwaltungsakt handelt. Die Verantwortung trägt die Leitung der Verwaltung.“ Also Beuting. Doch die Vergabe an Regler war Sache der Kommunalpolitiker – Kriterien hin oder her.

Den langjährigen Volksfest-Platzhirsch Fahrenschon sehen allerdings nicht nur die Mitglieder des Hauptausschusses kritisch, sondern auch Beuting. Im Tagblatt-Jahresinterview hatte der Bürgermeister im Februar kundgetan: „Herr Fahrenschon hätte vielleicht manchmal mehr Nichtöffentlichkeit walten lassen sollen und nicht sofort transparent an die Zeitung gehen oder über die Sozialen Medien seine Meinung kundtun sollen.“

Nicht an Vorgaben gehalten

Der Gerichtsbeschluss erwähnt mit Verweis auf einen Vergabevermerk vom 9. Dezember 2022, das Verhalten der Firma Fahrenschon dem Markt Murnau gegenüber „sei seit Beginn der Corona-Pandemie und dem Volksfest 2020 durch kein gutes Zusammenarbeiten mehr geprägt“. Das Unternehmen „habe sich in keinem Jahr an die Plakatierungsvorgaben gehalten“.

Fahrenschon forderte jedenfalls per Anwalt Akteneinsicht. Am 12. Januar wurde laut Beuting im Hauptverwaltungsausschuss auf Empfehlung der Anwältin die Aufhebung der Ausschreibung beschlossen. „Dies war ein Versuch, den Vergabefehler zu heilen.“ Am 6. April informierte eine Rechtsanwaltskanzlei den Markt Murnau darüber, dass das Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung erlassen hatte. Diese verpflichtet die Kommune, Fahrenschon vorläufig für die Durchführung des Murnauer Volksfests sowie als Festwirt für das Jahr 2023 zuzulassen. Das Verwaltungsgericht geht davon aus, dass die Entscheidung des Marktes Murnau zugunsten der Firma Regler „evident rechtswidrig“ sei. Die Entscheidung ist rechtskräftig. „Die Verhandlung der Hauptsache wird voraussichtlich im Herbst 2023 erfolgen“, sagte Beuting. Die Marktgemeinde Murnau hatte die traditionsreiche Veranstaltung 2022 erstmals öffentlich für fünf Jahre ausgeschrieben, nachdem zuvor über Dekaden die Fäden bei Generationen der Familie Fahrenschon zusammengelaufen waren.

„Das Volksfest wird wie in den Vorjahren stattfinden“, kündigte Beuting an. „Es kommt zu keinen Verzögerungen.“ Was er allerdings nicht erwähnte: Es wird von 14. bis 23. Juli ein Festwirt das Sagen haben, den der Markt Murnau eigentlich nicht mehr haben wollte.

Auch interessant: Fast alles eine Nummer kleiner