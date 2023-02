Neue Murnauer BRK-Rettungswache: Spatenstich für 3,5-Millionen-Euro-Projekt im März

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Noch im alten Jahr wird das Gebäude abgerissen; auf dem Grundstück entsteht die neue BRK-Rettungswache. © privat

Alle Hürden sind überwunden, die Genehmigung liegt vor: Im März soll der Neubau der Murnauer BRK-Rettungswache auf einem Grundstück an der Unfallklinik starten – einige Monate später als zunächst geplant. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 3,5 Millionen Euro.

Murnau – Der Boden ist bereitet: Noch im alten Jahr rückten Arbeiter mit schwerem Gerät an, rissen das alte Haus ab; im Januar traf die Baugenehmigung des Landratsamt Garmisch-Partenkirchen ein. Damit sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt: Der BRK-Kreisverband darf auf dem schmalen, langgezogenen Grundstück zwischen Kocheler und Prof.-Küntscher-Straße, das er sich auf Erbbaurecht-Basis gesichert hat, seine neue Murnauer Rettungswache errichten, in der die hauptamtlichen Kräfte arbeiten. Für 6. März ist der Spatenstich geplant.

Feuerwehr plagen identische Probleme - gemeinsamer Blaulicht-Campus wird nicht realisiert

Damit findet eine Geschichte ein gutes Ende, die wiederholt in die Verlängerung gegangen war. Vor rund sechs Jahren hatte das BRK die Murnauer Standortfrage öffentlich gemacht. Im Clostermann-Haus an der Seidlstraße, in dem aktuell neben der Rettungswache auch die ehrenamtlichen BRK-Gruppen sitzen, fehlt es an Platz, zudem benötigt die Immobilie eine grundlegende Sanierung. Mehrere Lösungswege standen zur Debatte, zwischenzeitlich war sogar ein gemeinsamer Blaulicht-Campus mit der Freiwilligen Feuerwehr Murnau im Gespräch, die identische Probleme plagen: Platzmangel und ein Gebäude, das nicht mehr modernen Anforderungen genügt.

Für neue Rettungswache: Knapp 2000 Quadratmeter großes Grundstück an der Unfallklinik

Die Zweck-Ehe kam nicht zustande, das BRK bleibt solo: Die Organisation tat eine für ihre Zwecke geeignete, knapp 2000 Quadratmeter große Fläche direkt gegenüber dem Hubschrauber-Landeplatz der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau auf und wird, sobald der Neubau steht, die hauptamtlichen Rettungskräfte aus dem Clostermann-Haus dorthin aussiedeln. „Wir sind glücklich, diese Lösung gefunden zu haben – ich glaube, sie ist ideal“, sagt Jörg Jovy, Pressesprecher des BRK-Kreisverbands – auch wenn es galt, mit drei neuralgischen Punkten umzugehen: Hubschrauber-Landeplatz, die Nähe zur Kocheler Straße und der Lärmschutz. Das BRK plant mit zwei bis drei kleineren Mitarbeiter-Wohnungen im Dachgeschoss, die entsprechend gedämmt werden müssen, damit dem Immissionsschutz Genüge getan ist. Von Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro gehen die Verantwortlichen bei dem Neubau aus. Das Hauptgebäude mit einem Grundriss von 15 auf 12,5 Metern erhält Keller, Erd-, erstes Ober- (für die eigentliche Wache, Bereitschafts- sowie Gemeinschaftsräume) und Dachgeschoss. Auf beiden Seiten werden insgesamt sechs Garagen plus Waschgarage angebaut, so dass sich ein 47,5 Meter langes Objekt ergibt.

Mitte 2024 soll neue Rettungswache bezugsfertig sein

Läuft alles nach Plan, wird der BRK-Kreisverband Mitte 2024 eines seiner drängendsten Probleme gelöst haben – dann soll die neue Rettungswache bezugsfertig sein, wenn auch einige Monate später als ursprünglich anvisiert. Die Aufgaben gehen allerdings in Murnau nicht aus: Im Anschluss wird sich die Organisation, die ihr soziales Angebot in der Marktgemeinde deutlich ausbauen möchte, der Sanierung des rund 50 Jahre alten Clostermann-Hauses annehmen.