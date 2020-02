Neue Wege in der Bodenpolitik: Verkaufsstopp für Gemeindegrund

Murnau will im Kampf gegen die Wohnungsnot in der Grundstückspolitik neue Wege gehen: Im Gespräch ist ein weitgehendes Verkaufsverbot für kommunale Flächen, um diese bevorzugt im Erbbaurecht vergeben zu können. Der Hauptausschuss stimmte für diesen Kurs. Das letzte Wort hat aber der Gemeinderat.

Murnau – Wie lässt sich in Murnau bezahlbarer Wohnraum schaffen? Diese Frage hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt. Knackpunkt ist dabei der Mangel an Bauland. Mit einer Neuausrichtung der Bodenpolitik, die am Donnerstagabend im vorberatenden Hauptausschuss mit einer 8:3-Mehrheit beschlossen wurde, möchte die Marktgemeinde gegensteuern. Den Anstoß dazu hatten die Grünen mit einem Antrag gegeben.

Bislang galt es als probates Mittel, Grundstücke zu Geld zu machen, um mit den Einnahmen etwa Schulden zu tilgen. Dies soll in Zukunft zumindest eingeschränkt werden. Das Gremium verständigte sich nämlich darauf, Areale der Kommune, die zu Wohnzwecken bebaut werden können, „grundsätzlich“ nicht mehr zu veräußern und stattdessen „bevorzugt“ im Erbbaurecht zu vergeben. Erbpachtmodelle sind gerade in Hochpreisregionen verbreitet, um den Wohnbau für Gering- und Normalverdiener zu fördern.

Verkehrsflächen, die etwa für den Straßen- oder Wegebau benötigt werden, sind von der neuen Regelung ausgenommen. Diese kann als eine Art Leitbild verstanden werden. Die Formulierung des Beschlusses lässt aber die Hintertür für Ausnahmen offen. Endgültig entschieden ist die Sache noch nicht. Der Gemeinderat muss abschließend seinen Segen erteilen. Das Thema wird in der öffentlichen Sitzung am kommenden Mittwoch, 19. Februar, behandelt (Beginn: 19 Uhr im Rathaus).

Die Diskussion dürfte spannend werden. Bereits im Hauptausschuss wurde der weitgehende Verkaufsstopp für Gemeindegrund kontrovers diskutiert. Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum) begrüßte diesen Schritt: „Das ist ein Zeichen, dass wir unsere Grundstücke nicht meistbietend verscherbeln, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung stellen“, sagte der Ortspolitiker. In der Vergangenheit seien diesbezüglich „große Fehler“ begangen worden. „Wir haben geschlafen.“

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) schloss sich diesem Vorwurf nicht an – und richtete stattdessen den Blick nach vorne. Die Rahmenbedingungen hätten sich nunmal geändert, meinte der Rathauschef. Der eingeschlagene Weg sei wichtig, denn: „Wir müssen einen zweiten Grundstücksmarkt schaffen.“ Nur auf diese Weise könne man der Preisexplosion entgegenwirken.

Dies sahen die Vertreter der CSU ganz anders. Sie befürchten, dass sich die Marktgemeinde damit ihre Handlungsspielräume einengt. „Das ist ein Unding. Das kann man nicht machen“, ärgerte sich Michael Hosp. Grundstücksverkäufe könnten eines Tages wieder notwendig werden, wenn Murnau zum Beispiel in einen finanziellen Engpass gerät. „Warum sollten wir uns selbst einschränken?“, fragte er in die Runde. So sah es auch seine Parteikollegin Regina Samm. Jedes Grundstücksgeschäft werde ohnehin im Gemeinderat behandelt, fügte sie hinzu.