Neue Wohnungen auf Murnauer Postareal? Grünen-Vorschlag liegt auf dem Tisch - Bund Naturschutz kritisiert Projekt in Hechendorf

Neue Wohnungen auf Murnauer Postareal? Grünen-Vorschlag liegt auf dem Tisch

Von: Roland Lory

Blick von oben auf das Postareal: Im rückwärtigen Bereich könnte eventuell neuer Wohnraum entstehen. © Dominik Bartl

Ob dort tatsächlich Wohnungen entstehen, bleibt abzuwarten. Doch zumindest liegt der Vorschlag auf dem Tisch, am alten Murnauer Postgebäude welche zu schaffen. Die Rathausverwaltung hält eine Bebauung dort für denkbar. Der Bund Naturschutz äußert derweil Kritik an einem Projekt im Ortsteil Hechendorf.

Murnau – Einer der Grünen-Anträge wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung zwar entgegen der Planung doch nicht behandelt. Doch der Vorstoß dürfte der Debatte um die Schaffung von Wohnraum weiter Nahrung geben. Denn es werden darin Grundstücke aufgeführt, die bisher nicht zur Debatte standen wie das Postareal. Grünen-Fraktionssprecherin Veronika Jones-Gilch kann sich dort „etwas Aufgeständertes“ vorstellen – verbunden mit einem „ordentlichen Mobilitätskonzept“. 1300 Quadratmeter stünden auf der gemeindeeigenen Fläche zur Verfügung. Um dort tätig zu werden, müsste der Bebauungsplan „Sondergebiet Postamt Murnau“ geändert werden. „Unter Berücksichtigung des Ludwigsdenkmals ist eine zusätzliche, gegebenenfalls auch verdichtete Bebauung auf diesem Areal denkbar“, heißt es seitens der Verwaltung. Das Postgebäude selbst bliebe davon unberührt. Ob auf dem Areal tatsächlich Wohnhäuser entstehen, wird man sehen.

Nachbarn zeigen Interesse

Weiter ist die Gemeinde bei einem Projekt in Hechendorf, wobei es sich hinzieht. Nördlich des Aufelds will sie erschwinglichen Wohnraum für junge Familien im Sinne einer Art Einheimischenmodell schaffen. Zwischenzeitlich hat die Kommune die Eigentümer informiert, denen die direkt angrenzenden Grundstücke gehören. Sie wurden nach Verwaltungsangaben gefragt, ob sie auf Grundlage der Ausführungsbestimmungen zum kooperativen Baulandmodell ihre Flächen mit in die Planung einbringen würden. Dies sei der Fall, heißt es.

Ferner verhandelt die Gemeinde derzeit mit der Unteren Naturschutzbehörde. Dabei geht es um den Ausgleichsbedarf bezüglich einer 1,1 Hektar großen Biotopfläche. Eigentlich verbietet das Bundesnaturschutzgesetz alle Handlungen, die zur Zerstörung von solch gesetzlich geschützten Flächen führen. Auf Antrag – hier durch den Bebauungsplan erfolgt – kann die Untere Naturschutzbehörde jedoch eine Ausnahme genehmigen. Und zwar „wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können oder wenn die Maßnahme aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist“, sagt Wolfgang Rotzsche, Sprecher des Landratsamts. „Die Flächen wären im Falle der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bebaubar.“ Bei den Biotopflächen handelt es sich überwiegend um „arten- und strukturreiches Dauergrünland“ beziehungsweise um eine „magere Flachland-Mähwiese“. Es dreht sich laut Rotzsche um Futterwiesen, die mäßig gedüngt und etwa zwei- bis dreimal im Jahr gemäht oder beweidet werden. „Der strenge Schutzstatus für solche Wiesen besteht erst seit dem Volksbegehren von 2019.“ Kleinere Teilbereiche werden den „seggen- und binsenreichen Nasswiesen“ zugeordnet.

Soll bebaut werden: diese Fläche in Hechendorf. Auf einem Teil befindet sich ein Biotop. © Dominik Bartl

Beim Bund Naturschutz ist man nicht erfreut, dass ein Biotop verschwinden soll. Wenn es offiziell eines ist, „muss es geschützt und nicht bebaut werden“, betont die Ortsvorsitzende Ingrid Geiersberger. Die Wohnungsnot betrachtet sie als „Problem, dass hier auf dem Rücken der Natur ausgetragen werden soll“. Geiersberger ist überzeugt: „Wir müssen verdichten.“ Also freistehende Flächen innerhalb bereits bestehender Bebauung nutzen. „Da kann man kreative Lösungen finden, wenn man will.“

Wie auch immer: Nach Meinung der Murnauer Bauverwaltung ist das Areal nördlich des Aufelds „für eine eher kleinteiligere Bebauung (Doppelhäuser, Mehrspänner, Höhenentwicklung E + 1 + D), nicht aber für Geschosswohnungsbau geeignet“. E + 1 + D heißt: Erdgeschoss plus ein Obergeschoss plus Dachgeschoss.

Interessanterweise taucht auf der Vorschlagsliste der Grünen-Fraktion auch der Molopark auf. In den Nuller-Jahren hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, einen Teil als Bauland zu verkaufen. Mit dem Erlös sollten Schulden in Millionenhöhe getilgt werden. Der Bund Naturschutz erwog damals, ein Bürgerbegehren zu starten. Am Ende verkaufte die Kommune dort keine Flächen. Die Verwaltung hält eine städtebauliche Entwicklung dort grundsätzlich für „denkbar“. Prinzipiell sei auch dieses Areal für eine eher kleinteiligere Bebauung geeignet (Doppelhäuser, Mehrspänner, Höhenentwicklung E + 1 + D), nicht jedoch für Geschosswohnungsbau.

