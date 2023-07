Neues Haus – die alten Personalprobleme?

Von: Peter Reinbold

Personalsuche: An einen Zaun an der Lindenthalstraße hängt dieses Banner, mit dem die St.-Simpert-Stiftung um Personal für die Kindertagesstätte St. Nikolaus wirbt. © Peter Reinbold

Der Spatenstich für den Neubau des Kinderhauses St. Nikolaus in Murnau ist für August geplant. Acht Gruppen sollen dort ab 2025 angeboten werden. Woher das pädagogische Personal kommen soll, das die Kinder betreut, ist völlig unklar. Im kommenden Jahr kann St. Nikolaus nur zwei Gruppen anbieten, nachdem es vor einiger Zeit noch fünf gewesen waren.

Murnau – Die Akquisition von neuem Personal verläuft derzeit eher auf Sparflamme – was manches Mitglied des Murnauer Gemeinderats mit Sorge erfüllt. Im Internet lässt sich gerade eine Stellenanzeige finden, in der für die Murnauer Kindertagesstätte St. Nikolaus eine Erzieherin oder alternativ eine Kinderpflegerin gesucht wird. Geschaltet hat sie das KiTA-Zentrum St. Simpert der Diözese Augsburg, das seit 2017 im Auftrag von Kirchenstiftungen handelt, die Kindertageseinrichtungen betreiben. St.-Simpert-Personalvorstand Robert Bläß verweist allerdings darauf, dass man eine Vielzahl von Aktivitäten gestartet habe – vor allem im digitalen Bereich über die Sozialen Medien. „Darüber hinaus arbeiten wir mit Bannern in enger Abstimmung mit dem Markt Murnau, zusätzlich sind Flugblätter und Aushänge im Einsatz.“

Mit einer zusätzlichen Fachkraft wird die Kindertagesstätte St. Nikolaus, die von der Kirchenstiftung gleichen Namens betrieben wird, in Zukunft nicht weit kommen. Durch Personalmangel wurde in der jüngeren Vergangenheit die Zahl der Gruppen gezwungenermaßen stetig abgeschmolzen. Was mehrmals bei den betroffenen Eltern zu massiver Verunsicherung geführt hatte, die bei mehreren Besuchen von Sitzungen des Gemeinderats auch zum Ausdruck gebracht wurde (wir berichteten). Aus ehemals fünf werden zu Beginn des neuen Kindergartenjahrs, das im September startet, nur noch zwei übrig geblieben sein.

Dabei muss die Zahl der Beschäftigen schnellstens massiv aufgestockt werden, um alle Aufgaben erfüllen zu können, die in den kommenden Monaten und Jahren zu erwarten sind. Der Spatenstich für den Neubau der Kindertagesstätte am Längenfeldweg steht kurz bevor. „Der Baubeginn ist für das Ende des Kindergartenjahrs im August 2023 geplant“, teilt Annika Röttinger, Sprecherin des Marktes Murnau, mit. Auf dem Grundstück, das sich im Besitz der Kirche befindet, soll ein Neubau entstehen, der derzeit mit zehn Millionen Euro veranschlagt ist. Röttinger: „Bisher sind die Kosten unverändert. Die Ausschreibungen sind noch nicht abgeschlossen.“

Das Haus soll 2025 bezugsfertig sein und dann acht Gruppen – Krippe, Kindergarten und Hort – beheimaten. Mit dem derzeitigen Personal dürfte es unmöglich sein, diese Vervierfachung zu stemmen. Beim Markt ist man nicht der Meinung, das Haus sei unter den derzeitigen Bedingungen überdimensioniert. „Die Größe des Kinderhauses entspricht der Bedarfsplanung“, sagt Röttinger.

Bei St. Simpert gibt man sich gelassen. Bläß sieht keinen Anlass, in übertriebenen Aktionismus zu verfallen. „Grundsätzlich haben wir bislang die Erfahrung gemacht, dass Neubauten für künftige Mitarbeiter die Entscheidung für den Arbeitsplatz äußerst positiv beeinflussen“, sagt er. Auch setzt er auf die Fachakademie für Sozialpädagogik, die in Garmisch-Partenkirchen gegründet wurde. „Wir hoffen, dass uns damit langfristig mehr Personal in der Region zur Verfügung steht.“ Ebenfalls nicht ganz so schwarz sieht Phillip Zoepf. Der Vorsitzende von Mehr Bewegen teilt die Einschätzung von Bläß. Durch den Neubau sei es möglich, „dass der Träger als attraktiver Arbeitgeber gesehen wird“, vermutet er.

Diesen Optimismus können weder Veronika Jones-Gilch (Bündnis 90/Die Grünen) noch Felix Burger (SPD) teilen. Die Fraktions-Co-Chefin der Öko-Partei im Murnauer Gemeinderat hatte auf dem Höhepunkt der Personalkrise bei St. Nikolaus – mehrere Kündigungen waren öffentlich geworden – einen Trägerwechsel ins Gespräch gebracht. Von dieser Idee ist sie nicht abgerückt. „Darüber muss eine offene Debatte geführt werden“, sagt Jones-Gilch, unter anderem Referentin für Kinderbetreuung. „Und es muss über Optionen gesprochen werden.“ Dabei legt sie Wert darauf zu betonen, dass „ich nichts gegen die Kirche habe. Mir geht es allein um die Sache, die Kinder und die Eltern“. Unterstützung erhält Jones-Gilch von Burger. Er ist dafür offen, „gemeinsam mit dem Träger zu diskutieren, um für die Zukunft der Kinder die beste Lösung zu finden“. Ihm wäre es am liebsten, die Gemeinde würde übernehmen, weil die meisten Kosten ja sowieso der Markt trage. Einen Vorschlag, den auch Jones-Gilch sympathisch findet.

Eine deutliche Grenze zieht hingegen Zoepf. „Ich sehe einen Wechsel sehr kritisch.“ Die Rathaus-Verwaltung zeigt sich ebenfalls defensiv. „Grundsätzlich wäre es denkbar, dass die Gemeinde den Kindergarten selbst betreibt. Jedoch blickt der Markt Murnau auf eine 30-jährige, zufriedenstellende Zusammenarbeit zurück“, erklärt Röttinger auf Tagblatt-Anfrage.

Einig sind sich Jones-Gilch und Burger auch in der Einschätzung der personellen Situation. Beide gehen davon aus, dass es sich für St. Simpert schwierig gestalten dürfte, genügend Mitarbeiter zu finden, um 2025 die acht Gruppen zu besetzen. „Das ist kein Murnauer Problem, sondern ein deutschlandweites“, sagt Burger. Eines, das sich seiner Meinung nach für St. Simpert und St. Nikolaus dadurch lösen ließe, wenn man finanzielle Anreize schaffen oder mit verbilligten Wohnraum um Erzieherinnen werben würde. Als zusätzliches Hemmnis, glaubt Jones-Gilch, erweist sich das schlechte Image, das der katholischen Kirche durch die Missbrauchsskandale der vergangenen Jahre anhängt. „Sie ist in einem schwierigen Zustand.“

Was die Suche nach pädagogischen Mitarbeitern darüber hinaus erschwert: Die Kirche legt sich Fesseln an, weil gewisse Ausschlusskriterien den Kreis jener Frauen oder Männer, die Interesse an einem Beschäftigungsverhältnis haben, einengen. Ein Beispiel: „Wer aktiv aus der Kirche ausgetreten ist, kann keine Anstellung bekommen“, verrät ein Teilnehmer an einer Besprechung mit Vertretern von St. Simpert vor einigen Wochen, der anonym bleiben möchte.